Кабаны завоёвывают один город за другим и беспределят там по полной!

Какая свинья может подложить целой стране свинью на 72 миллиарда рублей? Так вот же, самая обычная, диким кабаном, или вепрем (Sus scrofa) зовётся!
Кабаны — одни из самых распространённых и успешных обитателей планеты Земля после человека. В последние годы эти животины настолько осмелели, что запросто выходят из леса и переселяются в большие мегаполисы. Вепри плотно прописались во многих городах Германии, Испании, Италии, Польши и Китая — глядишь, скоро и до Москвы дойдут! Или уже дошли? Местные жители, отпишитесь по возможности о наличии диких кабанов на улицах (в преддверии Нового года просим не путать с празднующими)!
Пятачковое шествие по всему миру началось примерно 3 миллиона лет назад с Юго-Восточной Азии. Медленными шажочками, быстрыми темпами размножения и максимальной выживаемостью животины вытеснили всех остальных представителей своего семейства с нагретых экосистем и заняли их места.
Даже эволюция человека вместе с одомашниванием никак не отразились на численности кабанов. Обычно, когда вновь прибывшие люди видят в тебе легкодоступный кусок мяса, происходит две вещи: либо ускоренное вымирание, либо полный переход на роль питомцев. На вепрей активно охотились во все времена, их приручили, только вот пятачки даже не икнули! 9-12 тысяч лет назад часть кабанов стала домашней. Но дикая популяция никуда не делась.
Более того, с родной Евразии люди расселили животину в обе Америки и Австралию. И свинячит там вепрь — будь здоров! Животины роются в баках и разбрасывают мусор, уничтожают газоны и лужайки, атакуют собак, грабят специальные городские кормушки для кошек, провоцируют дорожно-транспортные происшествия и агрессируют на людей. В одних США кабаны нанесли урона на 800 млн долларов! По нынешнему курсу — это 72 миллиарда рублей!
Сегодня люди чего только не придумывают, чтобы справиться с пятачковым шествием. Но дело это непростое по двум причинам: Во-первых, вепри, хоть и кажутся обычными волосатыми свиньями, на деле очень опасны. Взрослые хряки вырастают до метра в холке и набирают под 300 килограмм веса. В придачу к мышечной массе — скорость разбега до 40 км/ч, парочка острых клыков и очень много дури. Разозленный выстрелами кабан-секач опаснее любого лесного хищника. Вне себя от ярости он бежит напролом. Неважно куда: на охотника, собак или прямо на выстрел. Главное — преподать нападающему урок и насадить противника на острые клыки.
Кабаньи женщины тоже не лыком шиты. Защищая своих поросяток, они становятся не менее безбашенными, чем секачи. Огромных клыков у свиноматки нет, но 200 килограмм массы на разгоне, крепкого черепа, острых копыт и воспалённого материнского инстинкта вполне хватит, чтобы разобраться со всеми охотниками.
А в брачный сезон — с ноября по май — крыша едет у всех представителей вида, вне зависимости от пола. Сначала у животных идёт сезон размножения и ожесточённые бои между секачами. Затем беременные матки вынашивают поросят, а после мамашки носятся со своими малышами, как чёрт с грешной душой.
Вторая причина, почему с контролем численности возникают проблемы — невероятная живучесть вепрей. От когтей и клыков хищников кабанов защищает плотная щетинистая шкура. Голодом пятачков не заморить — они едят всё: от вершков корешков до падали и мелких позвоночных. Даже ядом их не возьмёшь — вепри устойчивы не только к токсинам растений, но и змей!
Чем закончится противостояние человека и кабана, мы узнаем ещё не скоро. Остаётся лишь ждать, что кончится первым — терпение горожан, деньги государства или корм в кошачьих кормушках.
Источник:
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Сала нет. Вернее подкожная жировая прослойка есть, но это бронежилет.
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Нет! Причина в наличии зелёных идиотов, не понимающих, что либо мы природу, либо она нас! Замена в школах науки об эволюции на забивание мозга всякой религиозной чушью и рассказы об идеальном слиянии с природой и приводит к подобным казусам.
Природа - это сплошная борьба за выживание. И пока люди не усвоят это, они будут стоять на грани вымирания. Численность и ареал животных нужно контролировать!... Природу не нужно побеждать или хищнически к ней относиться. Но её нужно регулировать так, чтобы она служила человеку.
Однако увы и ах! Мы живём в мире, в котором здравый смысл и логика уступили место штампам, инфантилизму, необразованности и богословию. Результат уже не заставил себя ждать.
Попрошайки они, у нас на Косе рэкетом занимаются ))
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