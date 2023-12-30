Кабаны завоёвывают один город за другим и беспределят там по полной!

Кабаны — одни из самых распространённых и успешных обитателей планеты Земля после человека. В последние годы эти животины настолько осмелели, что запросто выходят из леса и переселяются в большие мегаполисы. Вепри плотно прописались во многих городах Германии, Испании, Италии, Польши и Китая — глядишь, скоро и до Москвы дойдут! Или уже дошли? Местные жители, отпишитесь по возможности о наличии диких кабанов на улицах (в преддверии Нового года просим не путать с празднующими)!

Пятачковое шествие по всему миру началось примерно 3 миллиона лет назад с Юго-Восточной Азии. Медленными шажочками, быстрыми темпами размножения и максимальной выживаемостью животины вытеснили всех остальных представителей своего семейства с нагретых экосистем и заняли их места.