Нашествие медведей в Сибири

Однако массовое шествие медведей из Сибири в другие регионы идёт полным ходом. Хищников становится больше, а территорий — меньше, поэтому косолапые осваивают новые земли. И не всегда это лесные массивы. Сейчас немудрено встретить топтыгина не только на ягодной полянке, в лесу или на речке, но и около автомагистрали. Голодные медведи идут на компромисс со своими инстинктами, перестают бояться шума и человека. Следовательно, они становятся куда опаснее.