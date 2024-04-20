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Нашествие медведей в Сибири

Нашествие медведей в Сибири

Автор:
20 апреля 2024 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Сибирь   в мире   животные   медведи   нашествие   факты   фото   
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Сейчас косолапых можно встретить не только в лесной глухомани, но и просто в черте города. Давайте разбираться, что их заставляет покидать естественную среду обитания, и где на просторах нашей необъятной находится самый медвежий угол!

Итак, по подсчётам учёных, во всём мире на сегодня живёт и здравствует примерно 250.000 бурых медведей всех подвидов. Больше 150.000 из них живёт в России. Согласно данным за 2013 год, самая высокая плотность популяции косолапых — 4 с лишним особи на 100 км² наблюдалось на Сахалине, Камчатке, в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Кировской, Пермской областях, в Черкесске, Нальчике, Владикавказе, Назране и Грозном. По крайней мере, так было 11 лет назад.

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С тех пор очень многое изменилось: популяция бурого медведя год от года росла. С одной стороны, это замечательно! Ограничения и запреты для охотников, расширение заповедных зон работают! С другой — мишки так активно распространяются, что потихоньку выходят к людям.

Как пример — Красноярский край. Для условий обитания этого региона оптимальная численность хищников составляет около 9.000 особей. А в 2024 году медведей там стало под 30.000! Куда денется излишек популяции? Где будет добывать еду, когда природные ресурсы иссякнут? Правильно, пойдет потрошить свалки и сараи. Здравствуйте, человеки!

И такая напряженная обстановка наблюдается на большей территории Сибири. Ситуацию с косолапыми усугубляют сами люди. Подачки, мусор от туристов и местных жителей, самовыгульная скотина привлекают медведей. Животные учатся, что возле человека можно найти лёгкую добычу. А излишний сбор ягод и грибов, вылов рыбы, отстрел дичи — уменьшают естественные ресурсы, которыми косолапые питались испокон веков. Ну куда животинам деваться, кроме как не в городе еду искать?

Что же теперь, всей стране медведей бояться и в лес не ходить? Не совсем. Жителям центральной части страны соседство с косолапыми не грозит. Там популяция остается стабильной на протяжении многих десятилетий. Так, в Московской области проживает всего... до 20 медведей! Так что наткнуться на Потапыча, прогуливаясь по лесам Москвы, всё равно, что найти иголку в стоге сена.

Однако массовое шествие медведей из Сибири в другие регионы идёт полным ходом. Хищников становится больше, а территорий — меньше, поэтому косолапые осваивают новые земли. И не всегда это лесные массивы. Сейчас немудрено встретить топтыгина не только на ягодной полянке, в лесу или на речке, но и около автомагистрали. Голодные медведи идут на компромисс со своими инстинктами, перестают бояться шума и человека. Следовательно, они становятся куда опаснее.

Вообще здорово, что природа быстро восстанавливается от времен охотников и массовых отстрелов, тем более медведь — это важное и величественное животное, которым мы гордимся. Но факты остаются фактами, скоро регионам и отдельным хозяйствам придётся принимать весьма непопулярные меры по сдерживанию роста медведей.

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Метки: Сибирь   в мире   животные   медведи   нашествие   факты   фото   
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1  комментарий
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MakDag 53 минуты назад
Ну, не знаю, я своего на улицу не выпускаю. Правда пришлось к балалайке гармонь купить, но пусть лучше дома сидит, чем шляться незнамо где.
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Infinite
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