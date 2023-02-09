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Бирманский питон: его выпустили по ошибке, а змей адаптировался

Бирманский питон: его выпустили по ошибке, а змей адаптировался

Автор:
09 февраля 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: бирманский питон   в мире   животные   змея   питон   природа   факты   фото   
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Настоящая звезда среди змей, титан, толкающийся с анакондой за пьедестал самой большой безногой рептилии, завоеватель новых континентов... и ни разу не засветился у нас в гостях. Исправляем это недоразумение и рассказываем о бирманском питоне — грозе американской экосистемы!

Так вот, что трогало тебя под водой в детстве...

Стоп, какой гроза Америки?! Родина рептилии вовсе на другом континенте. Питон обитает в Индии и немного в Юго-Восточной Азии, то есть ровно по ту сторону Тихого океана. Оказаться в США он никак не мог. Ровно до того момента, пока американцы не решили, что бирманский питон — замечательный питомец!

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Как прекрасно, когда не нужно охотиться на добычу, а она приносит тебя в свой дом сама!

Только домашние змеи быстро обретали свободу, после того как вырастали до 4-5 метров и отъедались на 40-50 кило. Бывшие хозяева в панике выпускали питомцев в дикую природу по всем штатам США. И во Флориде рептилии приняли местные джунгли за дом родной! Так, с 2008 года популяция в Америке стала стабильной — 30.000 особей.

В период с 1996 по 2008 года из Юго-Восточной Азии в Америку вывезли более 90.000 питонов!

Фауна южного штата оказалась беззащитна. В Индии бирманские питоны и так были на вершине пищевой цепочки, а во Флориде змеи и вовсе оказались на курорте со шведским столом. Змей красиво вошел в грешную жизнь местных обитателей и сломал пищевые цепочки, выстроенные тысячелетиями.

Мухтар, как сильно тебя изменила жизнь с полицейскими...

Ситуация обернулась настолько ужасно, что в национальном парке Эверглейдс бирманские питоны вычистили 99% поголовья опоссумов, енотов и кроликов. Вслед за добычей исчезли и хищники — койоты, рыси и даже пумы — все млекопитающие мясоеды Флориды встали на грани голодной смерти. Единственный, кто не прогнулся под интервента — аллигатор. Рептилии периодически обмениваются любезностями, поедая друг друга.

О нет! Кожаный шнур запутался о кожаное бревно!

Перевернуть целую экосистему с ног на голову змея смогла благодаря комбо из силы, размеров и хитрой тактики. Имея грамотный камуфляж, питон тихонечко лежит в слое подстилки и выжидает неосторожных теплокровных, которые только и просятся в пасть. Остается вовремя выскочить из укрытия, ухватить зубами сочный бочок и устроить смертельные обнимашки, после которых уже безжизненная тушка отправляется в пасть.

Эта змея пришла отомстить всем волчкам, которые хватали несчастных детей за бочка. Спасибо тебе!

Дальнейшей экспансии змея мешают морозы. Питоны, не привыкшие к холодам, просто не способны выйти дальше курортных 26°С. По крайне мере пока. В 2018 году исследователи обнаружили, что питоны потихоньку адаптируются к зимам на генетическом уровне. В ДНК змей появились гены, способствующие повышению метаболизма. А чем выше скорость метаболизма — тем больше организм приспособлен к холодным температурам.

Мне, конечно, очень приятно, что вы носите меня на руках. Но это не значит, что я перестану уничтожать вашу экосистему.

Поведение бирманских питонов тоже изменилось: зимой, когда наступают морозы в +12°С (!), рептилии отлёживаются в укромном углу: дупле или норе. Зато после «заморозков» наступает пора тепла и любви. Несмотря на то, что питоны холоднокровные, к своим партнёрам и детишкам они вовсе не хладнокровны.

Ого, какая большая яишенка пропекается!

В марте-апреле рептилии ходят на свидания. Самец и самка проводят вместе целые часы. А после сплетения двух судеб (и змей), рептилия делает кладку в 15-30 яиц. Её будущая мама заботливо оплетает кольцом, активно сокращая мышцы. Так она поддерживает температуру вокруг яиц чуть выше окружающей. В объятьях матери змеёныши проведут 2-3 месяца. А после новорожденные чада сразу же готовы к труду, обороне и тирании окружающей фауны, поэтому предоставлены сами себе.

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Метки: бирманский питон   в мире   животные   змея   питон   природа   факты   фото   
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ACU900 20 минут назад
"Питон обитает в Индии и немного в Юго-Восточной Азии, то есть ровно по ту сторону Тихого океана. Оказаться в США он никак не мог..."
Колумб вот тоже в Индию собирался, но почему то тоже попал туда, куда и питон...
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5k
vasilykopkov 19 минут назад
Я как-то смотрел по ящику передачу об этом. Во Флориде каждую весну устраивают на них массовые охоты. Власти платят охотникам за каждую штуку и отдельно - за фунт живого веса. Кожа идёт на сапоги и куртки, мясо - в рестораны. За сезон одна команда охотников добывает 15-20 больших змей. Победитель соцсоревнования получает дополнительный бонус.
Но, насколько я понял, это не очень помогает. Флорида - это огромные болота, часто непроходимые. Прочесать их полностью - нереально.
Кроме всего прочего питоны подъедают домашнюю живность - котов, собак, птицу и т.п.
Спасенья пока не придумано...
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