Бирманский питон: его выпустили по ошибке, а змей адаптировался

Так вот, что трогало тебя под водой в детстве...

Стоп, какой гроза Америки?! Родина рептилии вовсе на другом континенте. Питон обитает в Индии и немного в Юго-Восточной Азии, то есть ровно по ту сторону Тихого океана. Оказаться в США он никак не мог. Ровно до того момента, пока американцы не решили, что бирманский питон — замечательный питомец!