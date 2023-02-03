Самые ядовитые скорпионы в мире

Скорпионы – одни из самых древних обитателей на нашей планете. Они относятся к классу паукообразных. Большинство людей мало знают о них. Они вызывают неприязнь и даже страх.
Скорпионы распространены по всему миру, кроме Антарктиды и Крайнего Севера. Существует более 2400 видов, из них всего лишь 50 несут смертельную угрозу для человека. Стоит ли их опасаться? Это не агрессивное животное. Скорпионы не воспринимают людей в качестве добычи, как и всех остальных, превосходящих их по размеру. Они могут напасть по причине испуга или для самозащиты. Нередко скорпионы жалят во время полевых работ. Несчастные случаи происходят, когда они заползают в дома, обувь, сумки.
Ежегодно от укуса скорпионов страдают около 1,2 миллиона человек, 0,27 % из них погибают. Укус не смертелен, если вовремя оказать квалифицированную помощь.
10. Израильский
Израильский скорпион предпочитает африканские пустыни, также его можно встретить на Ближнем востоке и Аравийском полуострове. Их относят к роду Leiurus quinquestriatus, что с латинского переводится как «смертельный преследователь».
Это небольшое паукообразное (максимальная длина – 11,5 см) желтого цвета. На спине могут быть темные пятна. Израильские скорпионы активные и агрессивные. Их яд опасен для взрослых. Для стариков, детей, людей с ослабленным здоровьем встреча с этим скорпионом несет смертельную угрозу. В их яде содержится полулетальная доза нейротоксинов. Это значит, что погибает каждый второй. Яд находится в верхней части хвоста. Он воздействует на нервную систему человека, вызывает отек легких и паралич.
9. Аризонский древесный
Ареал обитания – США (пустыни Аризоны), Мексика. Аризонские древесные скорпионы живут в расщелинах скал и под корой деревьев.
Скорпионы имеют небольшие размеры – до 6,9 см. Они окрашены в желто-коричневый цвет и незаметны на деревьях. Именно эта особенность повлияла на то, что их считают очень опасными. Прогулка по лесу с такими обитателями может закончиться плачевно. Скорпион настолько токсичен, что способен убить человека. Встречается в окрестностях города Тусона. Любят заползать в дома.
Укус аризонского древесного вызывает сильную боль, его сравнивают с ударом тока. Последствия: тошнота, рвота, диарея, пенообразование во рту, онемение, удушье.
8. Полосатый древесный
Распространены в Восточном Техасе. Выбирают сосновые леса, поля с кустарниками можжевельника, скалистые местности. Любят высоту. Они с легкостью забираются на деревья и стены. Их нередко обнаруживают на чердаках.
Длина тела скорпионов – от 3 до 7 см. Окрас желтый, с возрастом темнеет и становится коричневым. Вдоль спины идут две широкие черные полосы.
Укус полосатого древесного скорпиона для взрослого человека не смертелен, если вовремя оказать помощь. Последствия неприятные: острая боль, остановка дыхания, судороги. Количество токсинов достаточное, чтобы убить ребенка или пожилого человека.
7. Арабский толстохвостый
Толстохвостые относятся к самому опасному роду скорпионов. Свое название они получили от древнегреческого ἀνδροκτόνος (в переводе означает «убивающий мужчин»). Дело в том, что жертвами скорпионов чаще всего становились военные и путешественники, впервые попавшие в незнакомую местность и не имеющие никакого представления о скорпионах.
Распространен на территории Саудовской Аравии, Ирана и Турции. Это паукообразные среднего размера, максимальная длина тела – 10 см. Внешность непримечательная – окрас темный, равномерный. Такого скорпиона трудно заметить, тем хуже для людей. Ежегодно от укуса арабского толстохвостого погибает несколько человек. Фармацевтические компании давно уже выпускают противоядие, но в некоторых случаях даже оно бессильно.
6. Плюющийся черный толстохвостый
Ареал обитания – Северная Африка и Ближний Восток. Чаще всего встречаются в Саудовской Аравии и Йемене. Плюющийся черный толстохвостый выбирает пустынные и полупустынные местности, особенно ему нравятся разрушенные здания. Селится в непосредственной близости от человеческого жилища.
Максимальная длина тела – 15 см. Окрас – черный, иногда может приобретать коричневый или серый оттенок, в зависимости от внешних условий.
Скорпион способен контролировать количество выпускаемого яда. Полную порцию выпрыскивает только для самообороны. Черный толстохвостый может плеваться ядом на расстояние до 1 м. По эффективности его сравнивают с цианидом. Он угнетает усвоение кислорода, может возникнуть удушье. Если не оказать помощь, после укуса скорпиона смерть наступит в течение 7–8 часов.
5. Желтый толстохвостый
Распространен в Северной Африке, Индии, на Ближнем Востоке. Самые древние обитатели нашей планеты, появились более 400 миллионов лет назад.
Скорпионы среднего размера (длина тела – до 10 см), желтого цвета. Они активны в темное время суток, обладают агрессивным характером. Яд желтого толстохвостого очень опасен. Может убить человека за два часа. Возникает сердечная и дыхательная недостаточность, кровоизлияние в мозг. Если человек обладает крепким здоровьем, смерть может не наступить, но тяжелое отравление обеспечено.
4. Индийский красный
Обитает в Индии, Пакистане, Непале, на севере Шри-Ланки. Выбирают низины, заросшие кустарниками. Часто их находят вблизи небольших поселений.
Индийские красные скорпионы небольшие, в длину достигают от 5 до 9 см. У них есть одна особенность: они могут менять окрас – темно-оранжевый, бледно-коричневый, ярко-красно-коричневый. Он зависит от условий окружающей среды.
Укусы скорпионов опасны. Процент смертности колеблется от 8 до 40 %. Токсины поражают сердечную систему и легкие.
3. Бразильский
Уже по названию скорпиона понятно, что обитает он в Бразилии. Самый опасный в Южной Америке.
Считается, что яд маленьких паукообразных намного сильнее, чем у больших. Бразильский скорпион подтверждает эту теорию. Максимальная длина его тела – 7 см, но его яд в 100 раз токсичнее, чем у каменного скорпиона, который превосходит его по размерам в три раза.
Этот вид приспособился к жизни в городских условиях. Скорпионы живут на свалках, в канализации. Часто их жертвами становятся дети.
2. Большой азиатский
Ареал обитания: тропики и субтропики Индии, Юго-Восточная Азия. Выбирают пустоты под камнями, роют норки. Активны в ночное время суток.
Большие азиатские – самые крупные скорпионы. Максимальная длина – 23 см. Они не только поражают размерами, но и своим внешним видом. Выглядят очень симпатично: окрас – черный блестящий с синим или зеленым отливом.
Скорпионы ядовиты, но яд их низкотоксичен. Они не способны убить, но все-таки неприятные последствия обеспечены. Укусы их болезненны, также может возникнуть аллергическая реакция.
1. Африканский толстохвостый
Африканские толстохвостые выживают только в пустынях Южной Африки. Предпочитают каменистые местности или прячутся в расщелинах.
Скорпионы выглядят устрашающе. Они среднего размера, в длину достигают 11 см. Окрас черный, пугающий.
У африканских толстохвостых отличное зрение, а еще они ощущают колебания окружающей среды. Охота или самооборона – скорпионам все равно, они умеют стрелять и разбрызгивают яд по дуге в 190 градусов. Токсины способны убить мелких животных, но человек тоже будет жалеть об этой встрече. Самое страшное – после укуса жертва чувствует себя нормально, но, если не принять меры, может возникнуть остановка дыхания.
Источник:
- Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда
- Почему комаров называют самыми смертоносными животными на планете
- Паразит, контролирующий разум
- Почти приспешник дьявола: паук Macracantha arcuata
- 15 животных, чьи генетические аномалии заставляют усомниться в реальности их существования
Эта мелочь не привлекала внимание НИ РАЗУ. Давили сапогами как семечки..