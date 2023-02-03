Самые ядовитые скорпионы в мире

Скорпионы распространены по всему миру, кроме Антарктиды и Крайнего Севера. Существует более 2400 видов, из них всего лишь 50 несут смертельную угрозу для человека. Стоит ли их опасаться? Это не агрессивное животное. Скорпионы не воспринимают людей в качестве добычи, как и всех остальных, превосходящих их по размеру. Они могут напасть по причине испуга или для самозащиты. Нередко скорпионы жалят во время полевых работ. Несчастные случаи происходят, когда они заползают в дома, обувь, сумки.



Ежегодно от укуса скорпионов страдают около 1,2 миллиона человек, 0,27 % из них погибают. Укус не смертелен, если вовремя оказать квалифицированную помощь.





10. Израильский