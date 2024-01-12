У них же лапки: 10 самых богатых в мире животных, чьё состояние насчитывает миллионы

Заработала $100 000 000.

Кошка Нала — животное, которое взяли из приюта ещё в далёком 2012 году. Пушистая девчонка так очаровала свою хозяйку, что та решила завести Нале собственную страницу в социальных сетях. После этого кошка набрала несколько миллионов поклонников, попала в Книгу рекордов Гиннеса по количеству подписчиков на кошку в Инстаграме* (сейчас у Налы 4,5 миллиона подписчиков) и стала победительницей конкурса «TikToker года». К слову, участвуя в конкурсе, она лёгкой кошачье походкой сумела обойти четырёх человек!