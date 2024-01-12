У них же лапки: 10 самых богатых в мире животных, чьё состояние насчитывает миллионы

Согласитесь, что многомиллионные капиталы того или иного человека уже мало удивляют — мало ли было богачей на планете Земля?! А вот животные, чьё состояние исчисляется миллионами долларов, действительно удивляют.
Ещё больше вызывают восхищение те звери, которые сами сумели заработать себе на отличный кусок мяса! Основной доход тех пушистых, кто сам преумножил свой капитал — это съёмки в рекламе и продажа продукции с изображением их очаровательных мордашек.
Итак, представляем вашему вниманию 10 самых богатых животных в мире!
Заработал $1 500 00.
Сиба-ину Марутаро — любимый пёс 2,4 миллионов японцев, которые подписаны на его страничку в соцсетях. К сожалению, пару дней назад хозяева Мару сообщили печальную новость — 16-летний улыбака убежал по радуге. Тем не менее они отмечают, что Марутаро прожил долгую, счастливую собачью жизнь, полную любви, поездок и вкусняшек.
Заработал $1 500 00.
Золотистый ретривер Такер очень популярный парень — на него подписаны аж 3,5 миллиона человек! Более того, этот мохнатый красавчик дважды стал победителем конкурса Pet Influencer Award.
Заработал $1 500 00.
Очаровательные мопс Дуг, как и его коллеги по рейтингу, имеет внушительную армию поклонников — 3,6 миллиона подписчиков! Предприимчивый пёсель (и его хозяева) снимается в рекламе, продаёт календари со своим изображением, уходовую косметику для животных и другие интересные штуки. Одним словом, настоящий мопс с Уолл-стрит! 🙂
Унаследовал $5 000 000.
Понтиак был любимым питомцем известной голливудской актрисы Бетти Уайт, которая покинула этот мир в 2021 году. В возрасте 90 лет она создала многомиллионный трастовый фонд для ухода за Понти.
Унаследовала $13 000 000.
Шуппет — очаровательная бирманка известного модельера Карла Лагерфельда. После его смерти пушистая красотка унаследовала кругленькую сумму, а также получила всемирную известность.
Заработал $25 000 000.
Вы только представьте, у этого очаровательного померанского шпица Джифф Пома 9,2 миллиона подписчиков! Он не только невероятно популярный пёс, но и очень богатый — весь капитал он заработал своей умилительной мордочкой!
Унаследуют $30 000 000.
Эта весёлая компания пёсиков — любимые питомцы американской телеведущей Опры Унфри. А чтобы пушистые «детишки» после её смерти ни в чём не нуждались, Опра открыла для них трастовый фонд на несколько десятков миллионов долларов. Настоящие завидные женихи и невесты! 🙂
Заработала $97 000 000.
Красотка с недовольной мордочкой Оливия Бенсон — богатенькая кисуля известной певицы Тейлор Свифт. Своё состояние шотландская девчонка заработала своими собственными лапками благодаря съёмкам в рекламе, клипах своей хозяйки и продаже одежды и аксессуаров с её изображением. Забавный момент: Оливия Бенсон зарабатывает в 2,5 раза больше, чем любимый мужчина Тейлор. Упс, неловко вышло! 🙂
Заработала $100 000 000.
Кошка Нала — животное, которое взяли из приюта ещё в далёком 2012 году. Пушистая девчонка так очаровала свою хозяйку, что та решила завести Нале собственную страницу в социальных сетях. После этого кошка набрала несколько миллионов поклонников, попала в Книгу рекордов Гиннеса по количеству подписчиков на кошку в Инстаграме* (сейчас у Налы 4,5 миллиона подписчиков) и стала победительницей конкурса «TikToker года». К слову, участвуя в конкурсе, она лёгкой кошачье походкой сумела обойти четырёх человек!
Унаследовал и преумножил инвестициями до $500 000 000.
Немецкая овчарка Гюнтер VI является прямым родственником другой овчарки — Гюнтера III, который был любимцем и наследником немецкой графини Карлотты Либенштайн. Графиня не имела детей, но очень любила животных, поэтому завещала 372 миллиона долларов своему дорогому псу. Карлотта Либенштайн скончалась в 1992 году, и за это время собачий капитал значительно вырос.
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