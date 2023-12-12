14 самых опасных для человека существ, чьими жертвами ежегодно становится рекордное количество людей

Статистика показывает, что эти животные из года в год уносят рекордное количество человеческих жизней. Желаете узнать, сколько? Поверьте, увидев эти цифры, вы испытаете удивление, а, возможно, и даже шок, ведь такие создания, как медведи или акулы им и в подмётки не годятся. Например, от лап медведей за год в среднем гибнет два человека, а от зубов акулы — не более 6. Предлагаем вам взглянуть на список самых смертоносных животных, которых, как оказывается, нужно серьёзно остерегаться.