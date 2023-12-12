14 самых опасных для человека существ, чьими жертвами ежегодно становится рекордное количество людей

В мире существует множество видов животных. Некоторые из них, несмотря на свою красоту и величие, являются потенциально опасными для жизни человека. Среди этих видов есть не только дикие хищники, но и насекомые, обитатели рек и даже одомашненные создания, от которых мы, как правило, не ощущаем никакой угрозы.
Статистика показывает, что эти животные из года в год уносят рекордное количество человеческих жизней. Желаете узнать, сколько? Поверьте, увидев эти цифры, вы испытаете удивление, а, возможно, и даже шок, ведь такие создания, как медведи или акулы им и в подмётки не годятся. Например, от лап медведей за год в среднем гибнет два человека, а от зубов акулы — не более 6. Предлагаем вам взглянуть на список самых смертоносных животных, которых, как оказывается, нужно серьёзно остерегаться.
Количество людей, убитых в год: 100
Львы могут нападать на людей по разным причинам. Главные из них — защита своей территории, поиск пищи и ощущение угрозы.
Количество людей, убитых в год: 100
Слоны чаще всего нападают на людей, когда чувствуют потенциальную угрозу от них. Также животные всегда будут с особой жестокостью защищать своих детёнышей и территорию.
Количество людей, убитых в год: 500
Одно из самых страшных зрелищ — это разъярённый бегемот, защищающий свою территорию или потомство. Бегемоты могут напасть на человека, используя свои крупные клыки и массивные челюсти. Также бегемоты известны способностью развивать большую скорость на коротких дистанциях, поэтому они с лёгкостью догонят обидчика, чтобы нанести удар.
Количество людей, убитых в год: 1000
Крокодилы не раздумывая нападают на людей, если те вторгаются на их территорию или приближаются к гнёздам (даже неосознанно). Зубастые также могут атаковать человека, приняв его за потенциальную добычу.
Количество людей, убитых в год: 2000
Ленточные черви вызывают серьёзные инфекционные и воспалительные процессы в организме, которые могут привести к летальному исходу. Их наличие провоцирует критические повреждения внутренних органов, препятствуя их нормальному функционированию.
Количество людей, убитых в год: 2500
Аскариды представляют серьёзную угрозу для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Количество людей, убитых в год: 3250
Сами по себе скорпионы не нападают на людей. Свой смертоносный укус они наносят, если чувствуют угрозу для жизни. Чаще всего люди по неосторожности просто наступают или присаживаются на них, из-за чего членистоногое приходит в ярость и тут же бросается в атаку.
Количество людей, убитых в год: 10 тысяч
Пресноводные улитки — огромное семейство брюхоногих моллюсков, включающих множество разновидностей. Что же в них такого опасного? Дело в том, что эти безобидные на первый взгляд создания являются переносчиками паразитических червей, которые провоцируют появление губительных заболеваний, например, шистосомоза.
Количество людей, убитых в год: 10 тысяч
Разновидности этого насекомого переносят болезнь Шагаса, которая плохо поддаётся лечению. Встретить жука-ассасина можно в Африке, Северной Америке и Европе.
Количество людей, убитых в год: 10 тысяч
Насекомое является переносчиком африканского трипаносомоза человека (сонной болезни). Опасность этого заболевания заключается в том, что оно часто может протекать бессимптомно. Когда у человека появляются явные признаки поражения, как правило, медицина уже не в состоянии помочь.
Количество людей, убитых в год: 25 тысяч
Малое количество людей погибает в результате самих нападений животных. Подавляющее большинство жертв умирает в связи с заражением вирусом бешенства.
Количество людей, убитых в год: 50 тысяч
Жертвами змей в основном становятся жители развивающихся стран и небольших деревень, которые находятся вдали от медицинских учреждений и необходимых противоядий.
Количество людей, убитых в год: 475 тысяч
Наша склонность убивать, к счастью, уменьшилась с течением веков (особенно после мировых войн), но мы по-прежнему представляем огромную опасность друг для друга.
Количество людей, убитых в год: 1 миллион
Москиты могут переносить и передавать возбудителей таких заболеваний, как малярия, денге, жёлтая лихорадка, вирус Зика и вирус Западного Нила.
Источник:
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