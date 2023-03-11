Непобедимый чемпион и самый крутой рейнджер Техаса: 15 фактов о Чаке Норрисе

10 марта 2023 года самому крутому мужчине на свете Чаку Норрису исполняилось 83 года. За свою жизнь Чак стал иконой фильмов-боевиков, мастером боевых искусств и отцом пяти детей.
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В детстве Чака звали иначе — Карлос Рэй Норрис. Он родился в семье ирландца-алкоголика и матери-чероки, первые годы жизни провел в одном прицепе с мамой и двумя братьями. От отца, Рэя Норриса, сын получил второе имя, а первое — в честь министра Карлоса Берри, которого отец очень уважал.
Свое более известное имя Норрис получил во время службы в военно-воздушных силах. В 1959 году на военной базе Осана в Южной Корее сослуживцы прозвали его Чаком.
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Служба оказалась слишком скучной для Чака, поэтому вместо того, чтобы идти в полицию, как он мечтал в детстве, Норрис занялся спортом и записался сперва на дзюдо, а позже и в группу корейского боевого искусства Тансудо.
В 60-е Чак открыл две школы каратэ, а в 1965 году победил на Лос-Анджелесском чемпионате всех звезд. Позже Норрис владел уже сетью из 32 школ боевых искусств. Он был шестикратным чемпионом мира по каратэ в полутяжелом весе.
За свою карьеру спортсмена Норрис не проиграл ни одного боя — незаконченные поединки мы считать не будем.
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Норрис — первый человек с Запада, удостоенный чести носить черный пояс восьмого дана по тхэквондо. Всего в истории его получили пять американцев.
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В кино будущий актер тоже попал благодаря боевым искусствам. Он давал уроки тогда еще не слишком известному Стиву Маккуину, а тот в качестве благодарности позвал его на съемки. Первая серьезная актерская работа Чака Норриса — фильм «Путь дракона» 1972 года с Брюсом Ли.
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Финальную драку Чака Норриса и Брюса Ли в «Пути дракона» снимали 45 часов! Почти четверть сценария фильма занимали инструкции хореографов для этой кульминационной сцены.
По словам Норриса, именно во время сражения он по-настоящему сблизился с Ли. Чак открыто заявляет, что в честном бою Брюс его запросто бы победил.
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На самом деле первое появление Норриса на экране состоялось в комедии Дина Мартина «Команда разрушителей» 1968 года — там его даже не указали в титрах. На съемках Чак как раз-таки познакомился с Брюсом Ли, который даст толчок его кинокарьере.
К слову, «Команда разрушителей» — последний фильм, в котором снялась актриса Шэрон Тейт до ее убийства последователями Чарльза Мэнсона. Эти события обыгрываются в фильме «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино.
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Многие слышали, что Чак Норрис отказался сыграть злодея в фильме «Парень-каратист» 1984 года. На самом деле Чаку, несмотря на его мастерство в боевых искусствах и опыт в кино, роль вовсе не предлагали.
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Самый известный герой Чака Норриса, рейнджер Корделл Уокер из сериала «Крутой Уокер», во многом отражает личность самого актера. Полной фамилией персонажа была Файеруокер — он сократил ее до Уокера, потому что его дразнили из-за непохожести на коренных американцев. Сам Норрис часто упоминает свои племенные корни, а фамилия Файеруокер является отсылкой к его предыдущему фильму «Идущий в огне» (Firewalker).
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«Крутой Уокер» был в эфире 8 сезонов, но из-за огромной популярности телеканал CBS собирался снять еще минимум два сезона. Тогда жена Чака — бывшая модель Джина О’Келли, которая младше мужа на 23 года — забеременела, и актер решил быть рядом с ней, а не продолжать сниматься. В 2001 году у пары родились близнецы Дакота Алан Норрис и Дэннили Келли Норрис.
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На съемках «Идущего в огне» Чак Познакомился с оскароносным актером Луисом Госсетом мл. Позже оба получили почетные звезды на Аллее славы Голливуда, причем они расположились по соседству друг с другом.
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Норрис — еще и писатель. В 1975 году он выпустил свою первую книгу «Побеждая в турнире по каратэ». Как можно догадаться из названия, это методический материал для начинающих бойцов с техниками проведения спаррингов, боевыми стойками и отдельными приемами.
В 2006 году Норрис опубликовал свой первый роман в жанре вестерн The Justice Riders, а уже через год выпустил продолжение A Threat to Justice.
Главный писательский успех Чака случился в 1988 году — он стал самым популярным автором по версии New York Times. В тот год Норрис выпустил автобиографию «Секрет внутренней силы: Моя история», в которой поделился своей философией, рассказал о борьбе с внутренними демонами, а также раскрыл ключевые события своей жизни и дружбу с Брюсом Ли.
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Чак Норрис — известнейший международный человек-мем. В интернете постоянно шутят о его непобедимости и крутости. Чак-персонаж выполняет невозможные подвиги, пугает до смерти Фрэдди Крюгера и даже Смерть, всегда остается примером для подражания и образцом маскулинности.
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В честь своего брата Виланда Клайда Норриса, погибшего во Вьетнаме в 1970 году, Норрис снялся в фильме «Без вести пропавшие». Главный герой картины — ветеран Вьетнамской войны, вернувшийся на поле боя ради спасения пропавших солдат.
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В 64 года Чак ушел на пенсию, но вернулся в кино в 2012 году ради роли в «Неудержимых 2» — туда его позвал лично Сильвестр Сталлоне. Он попросил его взять какой-нибудь фанатский «факт» о Чаке Норрисе, чтобы обыграть его в картине. В итоге выбрала жена Чака.
Так родился этот диалог из фильма:
Сталлоне: «Слышал, что тебя укусила королевская кобра».
Норрис: «Ага. Но после пяти дней адской боли кобра умерла».
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Персонаж Норриса в «Неудержимых 2» — одна большая отсылка к его предыдущим ролям. В титрах его герой указан как «Букер» — так же звали персонажа Норриса из «Черных тигров». Кроме того, Чака в фильме называют «одиноким волком» — это прямая отсылка на картину «Одинокий волк МакКуэйд».
В российском дубляже прокатчик просто указал Чака Норриса в титрах «в роли самого себя».
Источник:
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