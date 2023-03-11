Непобедимый чемпион и самый крутой рейнджер Техаса: 15 фактов о Чаке Норрисе

Служба оказалась слишком скучной для Чака, поэтому вместо того, чтобы идти в полицию, как он мечтал в детстве, Норрис занялся спортом и записался сперва на дзюдо, а позже и в группу корейского боевого искусства Тансудо.

В 60-е Чак открыл две школы каратэ, а в 1965 году победил на Лос-Анджелесском чемпионате всех звезд. Позже Норрис владел уже сетью из 32 школ боевых искусств. Он был шестикратным чемпионом мира по каратэ в полутяжелом весе.

За свою карьеру спортсмена Норрис не проиграл ни одного боя — незаконченные поединки мы считать не будем.

3

Норрис — первый человек с Запада, удостоенный чести носить черный пояс восьмого дана по тхэквондо. Всего в истории его получили пять американцев.