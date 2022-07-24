FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6609 постов • 1177 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
7 малоизвестных фильмов с Чаком Норрисом

7 малоизвестных фильмов с Чаком Норрисом

Автор:
24 июля 2022 09:23
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   роль   факты   фильм   фото   чак норрис   
356
8

Известный мастер единоборств, одинокий волк – как только не называли Чака Норисса, актера, всемирную славу которому принес суровый образ и феноменальное мастерство в поединках (Чак – семикратный чемпион мира среди профессионалов каратэ). Однако, за рядом известных картин с маэстро скрываются и неогранённые бриллианты – малоизвестные ленты, в которых Норрис выглядит чуть иначе, чем обычно. Их мы сейчас и изучим.

7. Идущий в огне / Firewalker (1986)

×
×

Не то комедия, не то боевик, а вернее – шикарные приключения Дж. Ли Томпсона с Чаком Норрисом и Луис Госсетом мл. расскажут историю Патриции Гудвин. Обладательница карты, на которой отмечено месторасположение золота ацтеков, нанимает в помощь двух авантюристов, Макса и Лео – так начинается бешеная круговерть, в которой порой не знаешь, смеяться или держаться за подлокотники кресла.


6. Безмолвный гнев / Silent Rage (1982)

Нетипичную ленту с Норрисом в главной роли снял Майкл Миллер – перед нами поставленный по всем канонам экшн-ужастик, повествующий о противостоянии крутого шерифа и превратившегося с зомби психопата. Простенький сюжет маскируется отличной атмосферой и шикарно поставленными поединками (у монстра есть нечеловеческая сила, так что, справиться с ним будет весьма трудно).


5. Вынужденная месть / Forced Vengeance (1982)

Мафиозные игры Джеймса Фарго, на первом плане в которых задействованы Чак Норрис и Мэри Луиз Уэллер. Главный герой попадает в тиски противостояния – после гибели боссов клана на него ополчились и стражи порядка, и наемные убийцы. Будет горячо – во всех смыслах.


4. Война Логана / Logan's War: Bound by Honor (1998)

Майкл Прис снял драматическую историю с Эдди Сибрианом и Чаком Норрисом – вновь перенося героев на ниву соперничества с мафией. Теперь в центре действа – десятилетний Логан Фэллон, поклявшийся отомстить за убийство своих родителей. Дядя героя, Джейк Фэллон (рейнджер и чемпион по кикбоксингу) пятнадцать лет готовит Эдди к осуществлению страшного плана… Но когда дело доходит до начала действий, в процесс оказываются втянуты оба – ведь теперь Эдди решает покончить с кланом вообще.


3. Порождение ада / Hellbound (1993)

Ужастик Аарона Норриса (младшего брата Чака Норриса, который тут сыграл вместе с Кэлвин Левелс) – красивое фэнтези, описывающее то, как в 1994 году во время раскопок в мир выбрался демон Просатанос, заключенный в склеп ещё Ричардом Львиное Сердце. Густое и смачное апокалиптическое полотно щеголяет шикарной атмосферой – увы, сейчас такого уже не делают.


2. Парный удар / Sidekicks (1992)

Ещё одна лента Аарона Норриса с Джонатаном Брэндисом и Чаком Норрисом в главных ролях. Комедийный боевик, в котором есть резкий крен в драму – рассказывающий о Бэрри, пареньке-изгое, который в мечтах становится первым помощником Чака Норриса. Весьма сильное и изящно поставленное полотно.


1. Лесной воин / Forest Warrior (1996)

Чак Норрис и Терри Кайзер на первом плане, Аарон Норрис в режиссёрском кресле. Экологическая повесть о покушении древесного магната Трэвиса Торна на леса Тэнглвуда штата Орегон, в схватку с которым вступает хранитель леса, Джон МакКен. Да, герои тут чёрно-белые, но в картине есть настоящая правда жизни и чёткие моральные ценности.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   кино   роль   факты   фильм   фото   чак норрис   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1298510



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени
С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени
Пост попоболи электриков и слаботочников
Пост попоболи электриков и слаботочников
События на Украине 23- 24 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Питт или не Питт, - вот в чем ответ: в подзаголовке
Питт или не Питт, - вот в чем ответ: в подзаголовке
8 интересных фактов о цветах, которых не существует
8 интересных фактов о цветах, которых не существует
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#новости#прикол#дтп#Москва#Ynews#интересное#аварии#сатира
#интересно#люди#фотографии#Россия#картинки#кино#познавательно#фильм#Приколы#авто аварии
#Юмор#животные#природа#дети#история#СССР#подборка#роль#сарказм#смертельное дтп
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику 10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века» 10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века» Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик? Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик? 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность

На что жалуетесь?

Вернуться