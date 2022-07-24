7 малоизвестных фильмов с Чаком Норрисом

Майкл Прис снял драматическую историю с Эдди Сибрианом и Чаком Норрисом – вновь перенося героев на ниву соперничества с мафией. Теперь в центре действа – десятилетний Логан Фэллон, поклявшийся отомстить за убийство своих родителей. Дядя героя, Джейк Фэллон (рейнджер и чемпион по кикбоксингу) пятнадцать лет готовит Эдди к осуществлению страшного плана… Но когда дело доходит до начала действий, в процесс оказываются втянуты оба – ведь теперь Эдди решает покончить с кланом вообще.

3. Порождение ада / Hellbound (1993)