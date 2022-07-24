7 малоизвестных фильмов с Чаком Норрисом

Известный мастер единоборств, одинокий волк – как только не называли Чака Норисса, актера, всемирную славу которому принес суровый образ и феноменальное мастерство в поединках (Чак – семикратный чемпион мира среди профессионалов каратэ). Однако, за рядом известных картин с маэстро скрываются и неогранённые бриллианты – малоизвестные ленты, в которых Норрис выглядит чуть иначе, чем обычно. Их мы сейчас и изучим.
7. Идущий в огне / Firewalker (1986)
Не то комедия, не то боевик, а вернее – шикарные приключения Дж. Ли Томпсона с Чаком Норрисом и Луис Госсетом мл. расскажут историю Патриции Гудвин. Обладательница карты, на которой отмечено месторасположение золота ацтеков, нанимает в помощь двух авантюристов, Макса и Лео – так начинается бешеная круговерть, в которой порой не знаешь, смеяться или держаться за подлокотники кресла.
6. Безмолвный гнев / Silent Rage (1982)
Нетипичную ленту с Норрисом в главной роли снял Майкл Миллер – перед нами поставленный по всем канонам экшн-ужастик, повествующий о противостоянии крутого шерифа и превратившегося с зомби психопата. Простенький сюжет маскируется отличной атмосферой и шикарно поставленными поединками (у монстра есть нечеловеческая сила, так что, справиться с ним будет весьма трудно).
5. Вынужденная месть / Forced Vengeance (1982)
Мафиозные игры Джеймса Фарго, на первом плане в которых задействованы Чак Норрис и Мэри Луиз Уэллер. Главный герой попадает в тиски противостояния – после гибели боссов клана на него ополчились и стражи порядка, и наемные убийцы. Будет горячо – во всех смыслах.
4. Война Логана / Logan's War: Bound by Honor (1998)
Майкл Прис снял драматическую историю с Эдди Сибрианом и Чаком Норрисом – вновь перенося героев на ниву соперничества с мафией. Теперь в центре действа – десятилетний Логан Фэллон, поклявшийся отомстить за убийство своих родителей. Дядя героя, Джейк Фэллон (рейнджер и чемпион по кикбоксингу) пятнадцать лет готовит Эдди к осуществлению страшного плана… Но когда дело доходит до начала действий, в процесс оказываются втянуты оба – ведь теперь Эдди решает покончить с кланом вообще.
3. Порождение ада / Hellbound (1993)
Ужастик Аарона Норриса (младшего брата Чака Норриса, который тут сыграл вместе с Кэлвин Левелс) – красивое фэнтези, описывающее то, как в 1994 году во время раскопок в мир выбрался демон Просатанос, заключенный в склеп ещё Ричардом Львиное Сердце. Густое и смачное апокалиптическое полотно щеголяет шикарной атмосферой – увы, сейчас такого уже не делают.
2. Парный удар / Sidekicks (1992)
Ещё одна лента Аарона Норриса с Джонатаном Брэндисом и Чаком Норрисом в главных ролях. Комедийный боевик, в котором есть резкий крен в драму – рассказывающий о Бэрри, пареньке-изгое, который в мечтах становится первым помощником Чака Норриса. Весьма сильное и изящно поставленное полотно.
1. Лесной воин / Forest Warrior (1996)
Чак Норрис и Терри Кайзер на первом плане, Аарон Норрис в режиссёрском кресле. Экологическая повесть о покушении древесного магната Трэвиса Торна на леса Тэнглвуда штата Орегон, в схватку с которым вступает хранитель леса, Джон МакКен. Да, герои тут чёрно-белые, но в картине есть настоящая правда жизни и чёткие моральные ценности.
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АНТИФИШКИ
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