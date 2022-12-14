Стеснительный пожарный и сын мусорщика: 10 фактов о Стиве Бушеми

Эксцентричная и эмоциональная манера игры американского актера запомнилась зрителям по фильмам братьев Коэнов, Квентина Тарантино, Майкла Бэя и других известных режиссеров.
Несмотря на то, что чаще всего Бушеми играет героев второго плана, именно они в его исполнении и становятся едва ли не самыми яркими персонажами любой истории. Time Out поздравляет актера с днем рождения и вспоминает 10 фактов из его биографии.
Бушеми родился в ирландско-итальянской семье
Стив появился на свет 13 декабря 1957 года в Бруклине. Он стал четвертым ребенком в семье мусорщика Джона – выходца из Сицилии, сердца итальянской мафии – и Дороти Бушеми – ирландки, трудившейся официанткой в одном из местных кафе и администратором в отеле. Отец был ветераном корейской войны, и семейство было верующим. Настолько, что для родителей было непросто смириться с тем, что их сын родился 13 декабря. Им казалось, что это дурное предзнаменование. Однако члены семьи все же смирились с этим.
Детство Стива проходило в родном Бруклине. Вместе со своими братьями он нередко ходил к отцу на работу, учился водить мусоровоз и любил искать всякие безделушки, пока отец разбирал горы мусора:
«Мое детство было счастливым. У меня было три брата. Мы жили по соседству с тремя сестрами отца и их детьми и тусовались все вместе. Смотрели телевизор, спорили… Играли в панчбол – упрощенный вариант бейсбола».
Стив в действительности не Бушеми, но он к этому привык
В семье Стива принято произносить фамилию как «Бусеми» (англ. – Buscemi). По какой-то причине все вокруг называли их Бушеми. Если отец еще пытался сопротивляться, то Стив быстро сдался и не стал поправлять ошибающихся, ведь именно эта фамилия и сделала его знаменитым.
Однако иногда ошибки все же напрягают актера. Однажды он вместе с женой заказал столик в ресторане, и, явившись туда, назвал официантке свою фамилию – Бусеми. Та опешила и ответила: «Я вас узнала, но правильно же говорить: “Бушеми”». Разумеется, и Стив, и его жена в этот момент взбесились – неужели все, кому не лень, будут учить их, как правильно произносить собственную фамилию?
Оказалось, что вариант Бусеми тоже неправильный. В время путешествия на родину своих предков, в Сицилию, актер выяснил, что там фамилию в изначальном варианте и вовсе произносят как «Бушайми».
Стив был на волоске от смерти несколько раз
Будучи маленьким ребенком, Стив несколько раз попадал под колеса автомобилей. Впервые это случилось в четырехлетнем возрасте, а повторилось спустя еще четыре года:
«В четыре года я выбежал на дорогу и был сбит бруклинским городским автобусом. Мой череп треснул, я потерял сознание. К счастью, была зима, на мне было много одежды и, скорее всего, от более серьезных травм меня спасли подкладки. А спустя несколько лет, когда мне было восемь, я побежал за выскочившим на дорогу мячом, и меня сбила легковая машина. Но это уже было не столь серьезно. Я счастливчик, наверное».
В более зрелом возрасте, когда Бушеми уже был знаменитым актером, с ним приключилась неприятная история. Во время работы над фильмом «Скрытая угроза» (2001) в один из съемочных дней Стив в компании со сценаристом Скоттом Розенбергом и актером Винсом Воном отправились в бар. Вон заговорил с привлекательной посетительницей, что сильно не понравилось ее ухажеру. Завязалась драка, в ходе которой Бушеми получил несколько ножевых ранений в голову, шею и плечо. Когда на место прибыла полиция, оказалось, что состояние актера было критическим – его немедленно доставили в больницу и спасли. Несмотря на ранения, съемки продолжились спустя несколько дней.
До актерства Бушеми сменил множество профессий
Поскольку семья Стива жила небогато, все братья трудились с самого детства. В школьные годы Бушеми подрабатывал грузчиком, официантом, разносчиком газет и даже мороженщиком. Отдельно актер всегда вспоминает работу в бруклинском кинотеатре, которая влюбила его в мир кино:
«Я носил фонарик, чтобы помогать людям отыскивать ряды, и следил за порядком в зале – такая незначительная работенка. Целующихся не разнимал, ничьи головы я никогда не ломал. Я приводил друзей смотреть кино на халяву, частенько урывал для них леденцы или попкорн».
Тогда же вопреки тому, что все его друзья играли в футбол, Стив стал посещать школьную театральную студию:
«Между качками и театралами, на которых тогда делились старшеклассники из нашей школы, общего было немного. Я считался качком – играл в футбол и занимался борьбой. Но когда я чуть повзрослел, мне стало плевать, что кто подумает. Я брал факультатив по актерскому искусству и участвовал в школьной постановке “Скрипач на крыше”. Впрочем, на роль Тевье-молочника меня не взяли – не тот типаж. Я был батл-дэнсером – одним из тех парней, что танцуют с бутылками на головах. Поначалу уроки актерского мастерства казались дикими. Задания были примерно такими: представьте, что вы держите в руке кофейную чашку, наполните ее кофе и понюхайте. Или “душевой тест”: представьте, что по вашему телу хлещет вода. Если бы мои друзья с Лонг-Айленда это увидели, мне было бы перед ними крайне неудобно. Но все студенты делали это, так что я подумал: ну а вдруг так оно и происходит, становление актера».
Стив работал пожарным и спасал людей после терактов 11 сентября
Как только Стиву исполнилось 18 лет, муниципалитет выплатил ему солидную компенсацию за давний инцидент с автобусом. Получив шесть тысяч долларов, он тут же инвестировал их в свое образование. В Нью-Йорке Бушеми учился в Институте театра и кино Ли Страсберга, выпускниками которого в разные годы становились Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман. Параллельно с обучением на протяжении четырех лет он подрабатывал в пожарном подразделении с бесконечными ночными дежурствами и внештатными ситуациями.
Этот опыт сильно помог Стиву в будущем, когда он, будучи уже состоявшимся актером, на следующий же день после терактов 11 сентября явился в родное пожарное подразделение и принялся вызволять людей из-под обломков:
«Когда произошло 9/11, я вернулся сюда 12-го и получил свое снаряжение, у меня все еще была моя старая амуниция, знаете, мое пальто, шлем и ботинки. Несмотря на произошедший ужас, работа меня успокаивала, и я помню, что это удивило меня. Я пошел туда, чтобы помочь, но это мне помогли стать другим человеком».
На экране герои Бушеми постоянно терпят избиения или умирают
Конечно, до славы Шона Бина, чьи герои умирают буквально в каждом фильме, и это уже стало мемом, Стиву далеко, однако его персонажи тоже зачастую становятся жертвами в криминальных игрищах. Все началось с первой же роли, когда Бушеми только попал на телевидение:
«Дон Джонсон и Вилли Нельсон избили меня в сериале “Полиция Майами: Отдел нравов”. Произошло это в 1986 году. Они выбивали информацию из моего героя – человека, которого звали Риклс. Тогда я и научился держать фейковый удар. А чуть позже Вилли использовал меня как живой щит, прикрываясь мною от стрельбы. У Вилли была хорошая хватка. Я получил растяжение руки, когда он заламывал мне ее за спину, пакуя моего героя – дубль за дублем, раз за разом».
Как только Бушеми не погибал на экране: бандиты расстреливали его в разные части тела, запихивали в дереводробилку, Дэнни Трехо закидывал его ножами, в конце концов, умирал он и от сердечного приступа. Самой жесткой своей экранной смертью Стив называет эпизод из сериала «Байки из склепа»:
«В “Байках из склепа” я играл парня, попавшего под действие пестицидов, задействованных в секретных правительственных программах. Мое тело натурально гнило. Меня обрядили в костюм с ног до головы гниющего парня, и в нем меня еще и пристрелили. Для этого на костюм нацепили то ли 12, то ли 15 взрывпакетов, и каждый из них жжет, когда взрывается. Еще запомнилось, как Гас Ван Сент заставил меня разбить минивэн в фильме “Даже девушки-ковбои иногда грустят”. Я вез Уму Турман вниз по аллее и врезался в мусорную кучу. Было весело. Но потом меня практически вырезали из фильма».
У Стива мало актерских премий
За свою карьеру Бушеми сыграл почти в 150 фильмах и сериалах, но престижных премий у него почти нет. Бок о бок с актером свой путь в кино начинал Квентин Тарантино, его ценили братья Коэны, благодаря которым он и стал мировой знаменитостью. Обожал Стива и его близкий друг, режиссер Джим Джармуш:
«Он очень участлив, переживает за других, но он умеет поднять настроение. Знаю, что это звучит нелепо, но мне так приятно знать его и быть его другом».
Профессионального признания наградами ему пришлось дожидаться больше 25 лет с начала карьеры в середине 1980-х. Первый и единственный «Золотой глобус» Бушеми получил за роль в сериале «Подпольная империя» в 2015 году. В тот же год и годом позже он был награжден Премией Гильдии актеров за ту же роль. Ни «Оскара», ни даже номинаций в карьере Стива не было. И это его совершенно не смущало. Напротив, в определенный момент, еще до получения первых престижных наград он почувствовал, что достиг пика:
«Я просто не мог понять, куда дальше, к чему все это идет. Мне казалось, что я в том странном возрасте, когда я слишком стар, чтобы играть одних персонажей, и недостаточно стар, чтобы играть других».
Бушеми – невероятно стеснительный человек
В молодости Стив был крайне стеснительным парнем. Он пел в школьном хоре и ходил на актерский факультатив в то время, как его друзья-футболисты отрывались на вечеринках и знакомились с девушками. У Бушеми же из-за стеснительности долгое время не было девушки:
«Мой первый поцелуй пришелся аж на 16 лет, да и тогда девушка, судя по всему, просто перепила. Во всяком случае, сразу же после поцелуя она блеванула на мои ботинки. Помню, как-то раз сын меня спросил, любил ли я в школе целоваться. Я начинаю рассказывать ему долгую историю про свою стеснительность, про то, как наконец обзавелся девушкой и был послан из-за того, что не осмелился ее поцеловать, и как потом мутил с другой девушкой, но и ее тоже не поцеловал из стеснения; как меня всегда смущало незнание техники поцелуя: куда совать язык и все такое прочее, как во время поцелуя не думать ни о чем, кроме поцелуя. Эта истина долго была для меня тайной… А сын все это терпеливо выслушал и сказал: “Пап, да я же просто спросил, любил ли ты в школе группу Kiss…”».
Стеснительность осталась со Стивом и во взрослой жизни. Его, например, до сих пор смущают эротические сцены в фильмах – когда он видит их на экране или же непосредственно участвует в их съемках.
Более 30 лет Стив провел в браке с кинематографисткой Джо Андерс
Со своей женой, американской постановщицей, актрисой и художницей Джо Андерс, Бушеми познакомился в начале 1980-х. Тогда он еще работал в пожарной бригаде и, по его признанию, пытался впечатлить свою избранницу, прогуливаясь с собакой напротив ее дома, а затем, уже после знакомства, демонстрируя рабочие сапоги и костюм. В 1987 году они сыграли свадьбу, а в 1990-м родился их сын Люсиан, который помогает отцу с проектами и занимается музыкой в Лос-Анджелесе.
Семейной идиллии в 2015 году помешала смертельная болезнь Джо. У нее диагностировали рак яичников, с которым поначалу она справлялась с помощью химиотерапии. После кратковременной ремиссии рак вернулся в сопровождении другого довольно редкого заболевания – инкапсулированного перитонеального склероза. Это и стало причиной смерти супруги Бушеми в 2019 году. Стив с болью принял это горе:
«Она прошла свой путь. Ее окружали друзья и семья. Она столкнулась с трагедией лицом к лицу. Не думаю, что она боялась смерти».
Бушеми не уверен, что оставит наследство своему сыну
В свой дом в Бруклине Бушеми переехал еще в начале 1990-х. Он поселился в огромном трехэтажном особняке в районе Парк-Слоуп, который считается местной достопримечательностью. На его крыльце туристы часто оставляли самые разные вещи вроде кукол, музыкальных кассет, предметов гардероба, и Бушеми забирал все это к себе домой. Для каталогизации предметов его знакомые даже создали специальный блог.
После смерти жены в 2019 году Бушеми решил съехать из особняка, который, очевидно, был слишком большим для него одного. Постепенно он стал разбирать старые вещи перед продажей:
«Я как Плюшкин. Процесс идет медленно, потому что я постоянно увлекаюсь чтением и рассматриванием предметов нашего совместного прошлого».
Актер надеется, что его сыну Люсиану не придется наследовать дом со «всем хламом»:
«Он останется совсем один, когда я умру. Ему одному придется пройти через все это».
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