Стеснительный пожарный и сын мусорщика: 10 фактов о Стиве Бушеми

В семье Стива принято произносить фамилию как «Бусеми» (англ. – Buscemi). По какой-то причине все вокруг называли их Бушеми. Если отец еще пытался сопротивляться, то Стив быстро сдался и не стал поправлять ошибающихся, ведь именно эта фамилия и сделала его знаменитым.

Однако иногда ошибки все же напрягают актера. Однажды он вместе с женой заказал столик в ресторане, и, явившись туда, назвал официантке свою фамилию – Бусеми. Та опешила и ответила: «Я вас узнала, но правильно же говорить: “Бушеми”». Разумеется, и Стив, и его жена в этот момент взбесились – неужели все, кому не лень, будут учить их, как правильно произносить собственную фамилию?

Оказалось, что вариант Бусеми тоже неправильный. В время путешествия на родину своих предков, в Сицилию, актер выяснил, что там фамилию в изначальном варианте и вовсе произносят как «Бушайми».

Стив был на волоске от смерти несколько раз