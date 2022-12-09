Стеснительная модель, снявшаяся для Playboy: 10 фактов о Ким Бейсингер

У Ким были непростые отношения с родителями, а привычка отца критиковать каждый шаг дочери сильно сказалась на ее характере.

«Мне просто не удавалось удовлетворить его запросы. Он никогда не делал мне комплименты. И я сталкивалась с постоянным молчанием. Дети всегда ужасно плохо воспринимают молчание».

Бейсингер призналась, что была крайне стеснительным и одиноким ребенком, из-за чего столкнулась со множеством трудностей в школьные годы.