Стеснительная модель, снявшаяся для Playboy: 10 фактов о Ким Бейсингер

8 декабря отмечает день рождения Ким Бейсингер — американская модель и актриса, прославившаяся в конце XX века. За свою карьеру Ким успела сыграть множество культовых ролей и получить «Оскар».
Была очень тихим и стеснительным ребенком
У Ким были непростые отношения с родителями, а привычка отца критиковать каждый шаг дочери сильно сказалась на ее характере.
«Мне просто не удавалось удовлетворить его запросы. Он никогда не делал мне комплименты. И я сталкивалась с постоянным молчанием. Дети всегда ужасно плохо воспринимают молчание».
Бейсингер призналась, что была крайне стеснительным и одиноким ребенком, из-за чего столкнулась со множеством трудностей в школьные годы.
Обожала фильм «Моя прекрасная леди»
Как и многие другие будущие актеры, юная Ким Бейсингер обожала классические фильмы. Ее любимой картиной была «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн в главной роли. Ким настолько полюбила это произведение, что даже спела песню Wouldn’t It Be Loverly на конкурсе красоты в своем родном американском городе Атенс.
Ким могла стать балериной или оперной певицей
Ким так и не победила на локальном конкурсе красоты, но участие в соревновании принесло ей предложение стать лицом рекламной кампании шампуня Breck. Тем самым Бейсингер открыла для себя модельный бизнес.
Однако до этого Ким планировала стать балериной или оперной певицей. Она училась танцам с трехлетнего возраста, а также брала уроки вокала — правда, ее преподаватель хотел сделать из Бейсингер классическую оперную певицу, в то время как ей был ближе соул.
Зарабатывала по 1000$ в день в качестве модели
Бейсингер начала работать моделью в детстве и за несколько лет построила полноценную карьеру в этом бизнесе. Однажды она приостановила сотрудничество с агентством на несколько лет ради учебы в университете, но вскоре передумала и продолжила сниматься.
В качестве модели Бейсингер зарабатывала в среднем по тысяче долларов в день. Тем не менее Ким сильно уставала от необходимости бегать от клиента к клиенту и постоянно следить за своей внешностью. В результате она ушла из модельного бизнеса и вскоре всерьез занялась актерской карьерой.
Ненавидела зеркала
Довольно популярно заблуждение, что модели больше всего на свете обожают самолюбование,
В детстве Ким стеснялась даже поднять руку на уроке, а помимо этого старалась всеми силами избегать зеркал. Эта повадка сохранилась даже в то время, когда Бейсингер работала моделью — она призналась, что ненавидела свою внешность.
Первый муж Бейсингер поменял фамилию ради нее
Многим хорошо известна скандальная история брака Ким с Алеком Болдуином, которая закончилась разводом и борьбой за опекунство над 13-летней дочерью Айрленд. Однако до Болдуина актриса была замужем за стилистом Роном Снайдером.
Во время их совместной жизни Снайдер изменил фамилию на Бриттона, поскольку Бейсингер попросила поменять ее на «что-нибудь на “Б”». Он также уволился с работы и избегал публичности, чтобы не повлиять на статус секс-символа Бейсингер.
У нее плохие отношения с семьей
Несмотря на успех, личная жизнь Ким Бейсингер всегда была полна драмы. Даже отношения с родителями и семьей всегда давались ей с трудом: однажды родственники посоветовали ей купить городок в Джорджии, в результате чего звезде пришлось объявить себя банкротом.
На свадьбу в 1993 году Ким пригласила лишь своего отца и младшую сестру. Они же стали единственными родственниками, которых Бейсингер упомянула в благодарственной речи при получении «Оскара» в 1998-м.
Ким продала обручальное кольцо ради благотворительности
На протяжении десятилетий Бейсингер была активным борцом за права животных и веганом, а также сотрудничала с благотворительными организациями вроде PETA.
В качестве одного из жестов доброй воли Ким выставила на аукцион свое обручальное кольцо от Алека Болдуина — лот ушел за 60 тысяч долларов. В 2004-м актриса пожертвовала все вырученные средства организации помощи животным PAWS.
Бейсингер — первая оскароносная актриса, снявшаяся обнаженной для Playboy
Поскольку Ким Бейсингер сперва стала успешной моделью, и лишь потом начала играть в кино, ей принадлежит несколько необычных достижений.
Пожалуй, самое интересное из них — то, что Бесингер стала первой актрисой, получившей «Оскар» и при этом принявшей участие в обнаженной фотосессии для журнала Playboy.
Ким Бейсингер страдает от агорафобии
Актриса всегда с трудом боролась с тревожностью, которая возникла еще в детстве. Во время брака с Алеком Болдуином ее социальная тревожность переросла в агорафобию, из-за которой актриса несколько месяцев не могла выйти из дома.
Болезнь также привела к частым паническим атакам во время вождения — Ким пришлось буквально заново учиться водить. Кроме того, она долгое время избегала посещения премьер собственных фильмов — до тех пор, пока не начала терапию.
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