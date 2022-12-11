12 историй о Джоне Малковиче

В фильмографии Малковича хватает ролей злодеев, преступников и людей, склонных к насилию. Сам актер признает, что вспышки гнева свойственны ему и в жизни — правда, его не упрекнешь в том, что они заставляют его потерять голову. Например, как-то в нью-йоркском Центральном Парке к артисту прицепился человек, который уже долгое время его преследовал. Малкович пошел домой, переоделся в менее дорогой костюм, взял охотничий нож и вернулся в парк, чтобы разыскать обидчика. Дальше версии расходятся — по одной из них, Джон все-таки изловил сталкера и вежливо попросил его больше никогда так не делать.

Однажды в маленьком французском городе его чуть не сбил грузовик, нарушавший скорость. Водитель попытался скрыться, но Малкович догнал машину, ухватился за руль и сказал: «Обычно в цивилизованном обществе, когда мы сбиваем кого-то грузовиком, то интересуемся их состоянием».

Шофер извинился, и Джон отпустил его, напутствовав на прощание: «Постарайтесь быть осторожнее за рулем и извините за беспокойство». Еще через 30 метров грузовик снова притормозил рядом с ним — на этот раз водитель попросил автограф.

Больше всего Малкович ценит уединение: актер не выставляет свою частную жизнь напоказ

Пожив в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и устав от тамошней суеты, он перебрался с семьей (своей второй женой Николеттой Пейран, с которой познакомился на съемках фильма Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес», и двумя детьми) на юг Франции, где прожил десять лет. В 2003 году ему пришлось вернуться в Америку из-за проблем с французской налоговой службой, но и там он поселился в небольшом университетском городе Кембридж в штате Массачусетс, где полно профессоров и студентов, зато не встретишь ни одной кинозвезды.

Красным дорожкам и вечеринкам Малкович предпочитает тихие вечера в кругу семьи и свои хобби: вязание, вышивание и составление букетов.