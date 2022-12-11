12 историй о Джоне Малковиче

9 декабря исполнилось 69 лет Джону Малковичу. За свою долгую карьеру он исполнил в кино и сериалах более ста ролей — и это не считая озвучки, музыкальных видео и рекламных роликов. Какой еще актер может похвастаться тем, что сыграл дюжину версий самого себя в фильме имени самого себя?
Предки Малковича происходят из Хорватии
Джон Гэвин Малкович родился и вырос в Иллинойсе. Его отец, Дэниел Леон Малкович, был руководителем департамента по охране окружающей среды штата и вместе со своей женой Джо Анн издавал посвященный экологическим вопросам журнал Outdoor Illinois. Мать будущего актера также была владелицей и редактором городской еженедельной газеты The Benton News.
Дедушка и бабушка Малковича с отцовской стороны эмигрировали в США из хорватского города Озаль. Также среди его предков были французы, немцы, англичане, шотландцы, сербы и черногорцы.
Возможно, именно своим этническим происхождением Малкович обязан тому, что режиссер Бернардо Бертолуччи описывал его походку как «нечто среднее между югославским футболистом и балериной».
Однажды в подростковом возрасте Малкович сел на жесткую диету
В школьные годы Малкович активно играл в американский футбол и бейсбол, но, несмотря на это, был полным — в 16 лет юноша весил сто с лишним килограммов. Поэтому он решил сесть на диету, которая состояла из коробки Jell-O (фабричный желатиновый десерт) в день. Таким образом ему действительно удалось потерять 70 фунтов (почти 32 килограмма) за четыре месяца.
На вопрос, как к этому отнеслись его родители, Малкович отвечал: «Мы были странной семьей. Скорее всего, они просто не заметили». Родители действительно относились к воспитанию пятерых детей, среди которых Джон был вторым по возрасту, философски.
Если отец пытался привить им дисциплину, в том числе поколачивая сыновей, то мать просто погромче включала радио, когда отпрыски устраивали шумные потасовки.
Актерской игрой Малкович заинтересовался еще в школе
Джон мечтал стать профессиональным бейсболистом, но влюбился в девочку, которая увлекалась театром, и вместе с ней поступил в школьную труппу. Там он сыграл в нескольких пьесах и мюзикле «Карусель». Также Джон пел в хоре, который выступал на различных городских мероприятиях в его родном Бентоне, а в старших классах играл в летнем театре.
Окончив школу, он поступил в Университет Восточного Иллинойса, где выбрал основными предметами биологию и социологию. Вскоре Джон перевелся оттуда в Университет штата Иллинойс на театральный факультет, однако бросил и его, а обучение актерскому мастерству продолжил в студии Уильяма Эспера в Нью-Йорке.
Малкович водил школьный автобус
В 1976 году Малкович вместе со своей будущей женой, актрисой Гленн Хедли, присоединился к независимой театральной труппе «Степной волк» (Steppenwolf Theatre Company) в Чикаго, которую за два года до этого основали Терри Кинни, Джефф Перри и Гарри Синиз. Однако, как многим начинающим актерам, ему приходилось подрабатывать, хватаясь буквально за любое оплачиваемое занятие. Он работал в магазине канцелярских товаров, красил дома, полол грядки в мексиканской фирме по ландшафтному дизайну и резал капусту в фастфуде.
Но больше всего актер любил вспоминать, как развозил на автобусе учеников одной из чикагских частных школ. Сам Малкович считал себя отличным водителем — правда, он до сих пор не уверен, что пассажиры разделяли это мнение.
Название фильма «Быть Джоном Малковичем» было шуткой
В 1994 году Чарли Кауфман написал сценарий сюрреалистической комедии «Быть Джоном Малковичем». С актером он на тот момент знаком не был, но, по его мнению, Малкович был единственным, кто мог бы сыграть в этом фильме. В том числе потому, что его имя, повторенное много раз подряд, звучало очень смешно.
Когда Малкович получил сценарий, он в первую очередь удивился и спросил: «Но почему я? Почему не “Быть Томом Крузом”?». Тот же самый вопрос Кауфману и режиссеру Спайку Джонсу задали и продюсеры, ведь Малкович на тот момент был не слишком узнаваем, несмотря на то, что снимался в кино уже больше десяти лет и дважды номинировался на «Оскар». Однако авторы настаивали на своем выборе и убедили в том числе самого Джона, считавшего, что сниматься в фильме, названным его же именем, будет нескромно.
Сомнения в коммерческом успехе картины оправдались — зато она собрала пачку наград и три оскаровские номинации.
Однажды Малкович спас человеку жизнь
Во время гастролей с театром в Торонто в 2013 году Малкович гулял по городу и увидел 77-летнего пенсионера Джима Уолпола, который споткнулся, упал на строительные леса и напоролся на острый кусок металла, воткнувшийся ему в шею. Актер первым оказался рядом с ним и сжал края раны, не давая пострадавшему истечь кровью.
«Меня зовут Джон», — сказал он пожилому мужчине. — «С вами все будет в порядке». Вскоре подоспели другие желающие помочь, позже рассказывавшие, что Малкович (которого никто сначала не узнал) отлично понимал, что надо делать, и полностью контролировал ситуацию. В итоге все действительно закончилось хорошо.
Малкович играл Германа «Манка» Манкевича, когда это не было мейнстримом
«Манк» Дэвида Финчера — самый обсуждаемый фильм конца 2020-го. Однако он не первый перенес на экран историю создания «Гражданина Кейна». В 1999 году на британском ТВ вышел ныне совсем позабытый (хоть он и получил «Золотой Глобус») фильм «Проект 281» (RKO 281), рассказывающий о тех же самых событиях, только с другого ракурса.
Орсона Уэллса в нем сыграл Лив Шрайбер, Уильяма Рэндольфа Херста — Джеймс Кромуэлл, Марион Дэвис — Мелани Гриффит, а Малковичу досталась роль его почти однофамильца, талантливого сценариста, запойного алкоголика и непочтительного остроумца Манка.
Time Out рецензирует «Манка» Финчера:
Малкович мог стать частью киновселенной Марвел
В 2002 году Сэм Рейми предложил Малковичу роль злодея Зеленого Гоблина в фильме «Человек-паук», однако актер отказался. «Это не совсем мой жанр», — прокомментировал он свое решение. — «Кроме того, у нас были проблемы с согласованием графиков, и ничего из того, что они предлагают, меня не заинтересовало». Роль в итоге досталась Уиллему Дефо.
Однако Рейми не оставлял попыток все-таки заманить Малковича во франшизу: до того, как провал третьего «Человека-паука» в 2007 году похоронил планы на четвертый фильм с Тоби Магуайром, он предлагал Джону партию другого антагониста — Стервятника.
В жизни Малковича случались моменты, которые напоминают сцены из его же фильмов
В фильмографии Малковича хватает ролей злодеев, преступников и людей, склонных к насилию. Сам актер признает, что вспышки гнева свойственны ему и в жизни — правда, его не упрекнешь в том, что они заставляют его потерять голову. Например, как-то в нью-йоркском Центральном Парке к артисту прицепился человек, который уже долгое время его преследовал. Малкович пошел домой, переоделся в менее дорогой костюм, взял охотничий нож и вернулся в парк, чтобы разыскать обидчика. Дальше версии расходятся — по одной из них, Джон все-таки изловил сталкера и вежливо попросил его больше никогда так не делать.
Однажды в маленьком французском городе его чуть не сбил грузовик, нарушавший скорость. Водитель попытался скрыться, но Малкович догнал машину, ухватился за руль и сказал: «Обычно в цивилизованном обществе, когда мы сбиваем кого-то грузовиком, то интересуемся их состоянием».
Шофер извинился, и Джон отпустил его, напутствовав на прощание: «Постарайтесь быть осторожнее за рулем и извините за беспокойство». Еще через 30 метров грузовик снова притормозил рядом с ним — на этот раз водитель попросил автограф.
Больше всего Малкович ценит уединение: актер не выставляет свою частную жизнь напоказ
Пожив в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и устав от тамошней суеты, он перебрался с семьей (своей второй женой Николеттой Пейран, с которой познакомился на съемках фильма Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес», и двумя детьми) на юг Франции, где прожил десять лет. В 2003 году ему пришлось вернуться в Америку из-за проблем с французской налоговой службой, но и там он поселился в небольшом университетском городе Кембридж в штате Массачусетс, где полно профессоров и студентов, зато не встретишь ни одной кинозвезды.
Красным дорожкам и вечеринкам Малкович предпочитает тихие вечера в кругу семьи и свои хобби: вязание, вышивание и составление букетов.
Его дочь Амандин работает в бакалейном магазине. Сын Луи — программист. Никакого интереса к актерству они, к большому удовольствию своего отца, никогда не проявляли.
Малкович создал свой собственный бренд дизайнерской одежды
Модой Джон интересовался с детства — даже когда занимался спортом, по словам его отца, он был больше озабочен тем, как он выглядит. В университете он в числе прочего учился мастерству художника по костюмам и позже применял его на практике, когда работал в театре.
Джон даже поучаствовал в качестве модели в модных показах и фотосессиях для таких марок, как Comme des Garçons, Prada, Antonio Miro и Armani, а все, кому доводилось с ним общаться, отмечали его вкус в одежде. Эта черта перешла и многим его персонажам — от виконта Вальмона в «Опасных связях» до сэра Джона Брэннокса в «Новом Папе».
Свою марку мужской одежды Малкович основал в 2002 году и с тех пор разработал несколько коллекций.
При этом он не просто ставит свое имя на рубашки и пиджаки, как это делают многие звезды, а действительно сам создает дизайн, выбирает ткани и так далее. По его словам, мода для него — идеальный способ самовыражения и творческой реализации.
Малкович сыграл в фильме, который никто не увидит до 2115 года
В 2015 году Малкович написал сценарий для фильма под названием «Сто лет» и сыграл в нем главную роль. Режиссером картины стал Роберт Родригес, а известно о ней только то, что это научно-фантастический триллер, и действие происходит в постапокалиптическом будущем. Премьера фильма назначена на 18 ноября 2115 года. Сейчас он хранится в запертом сейфе, который невозможно открыть до этой даты.
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