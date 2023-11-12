В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора

Мигранты угрожали водителю трактора пистолетом и ножом.
Средь бела дня в Санкт-Петербурге мигранты ограбили водителя синего трактора и случайного свидетеля бандитского налёта. Очевидцу удалось заснять ограбление перед тем, как мигранты забрали у него телефон. Забавно, что видеозапись они удалить забыли. У водителя трактора гастарбайтеры, угрожая трактористу пистолетом, отобрали 32 тысячи рублей. Перед этим ему сломали нос и порезали ножом бедро.
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Воры скрылись на автомобиле "Опель Вектра" Через полтора часа автомобиль обнаружили в паркинге на Придорожной аллее. "Опель" принадлежал 85-летнему жителю Приморского района, который, очевидно, не имел отношения к нападению.
Вскоре мужчин нашли. Это двое юношей из Грузии, 20 и 23 лет, а также 40-летний гражданин Азербайджана, сообщает Readovka. Мигрантов из стран СНГ задержали и возбудили уголовное дело.
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Синий трактор едет к нам.