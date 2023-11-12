FISHKINET
Сообщество Криминал 2376 постов • 362 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора

В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора

Автор:
12 ноября 2023 10:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   интересное   кража   мигранты   трактор   фото   
1010
2
1

Мигранты угрожали водителю трактора пистолетом и ножом.

Средь бела дня в Санкт-Петербурге мигранты ограбили водителя синего трактора и случайного свидетеля бандитского налёта. Очевидцу удалось заснять ограбление перед тем, как мигранты забрали у него телефон. Забавно, что видеозапись они удалить забыли. У водителя трактора гастарбайтеры, угрожая трактористу пистолетом, отобрали 32 тысячи рублей. Перед этим ему сломали нос и порезали ножом бедро.

Воры скрылись на автомобиле "Опель Вектра" Через полтора часа автомобиль обнаружили в паркинге на Придорожной аллее. "Опель" принадлежал 85-летнему жителю Приморского района, который, очевидно, не имел отношения к нападению.

Вскоре мужчин нашли. Это двое юношей из Грузии, 20 и 23 лет, а также 40-летний гражданин Азербайджана, сообщает Readovka. Мигрантов из стран СНГ задержали и возбудили уголовное дело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   интересное   кража   мигранты   трактор   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий 18 минут назад
Что скажет муфтий?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пётр 7 минут назад
Ну что покемонка? Киров, и Бузова уже всё не интересны))) Теперь у нас новый тренд, еб.шим мигрантов)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
doker 55 минут назад
Прямо напрашивается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Billi_Bons 56 минут назад
По морям, по волнам.
Синий трактор едет к нам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
бармалеи ..совсем уже нюх попутали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
куджо Час назад
По 15 лет на Колыме, в Салехарде и Игарке... Что б блатт стало родиной их страха и им подобным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
338748



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"
Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"
Набирающие популярность в сообществах
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
С добрым утром
С добрым утром
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#кот#факты#история#позитив#авто аварии#дети#Автовсячина
#животные#Юмор#автомир#кино#в мире#аварии#СССР#Прикол#истории#Госдума
#люди#интересное#полиция#милота#ДТП#интересно#шоу бизнес#фильм#США#кошка
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек "Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли "Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом... В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана В США белому вору объяснили, что мародёрством могут заниматься только чёрные В США белому вору объяснили, что мародёрством могут заниматься только чёрные Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу Бывший солист "Коррозии металла" про прозвищу Шифозфреник стащил жилетку Князя из "Короля и Шута", а потом напал на девушку Бывший солист "Коррозии металла" про прозвищу Шифозфреник стащил жилетку Князя из "Короля и...

На что жалуетесь?

Вернуться