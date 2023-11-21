FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12094 поста • 842 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Хороший термос: девушка показала последствия пожара в машине

Хороший термос: девушка показала последствия пожара в машине

Автор:
21 ноября 2023 07:56
Сообщество : Автомир
Метки: Kia   Видео   авто   интересное   пожар   прочность   термос   фото   
1701
2
1

Компания, производящая термосы, уже щедро отблагодарила девушку.

Владелица аккаунта в TikTok под ником @danimarielettering показала на своей страничке последствия пожара в машине. Весь салон выгорел: руль, обивка сидений, дверей и потолка, а пластик расплавился. Однако, целым остался термос Stanley. Девушка взяла его в руки и в нём даже сохранился лёд.

Все так обеспокоены, если Stanley прольется, но что еще? Вчера в ней был пожар, и в ней все еще есть лед.

Ролик стал очень популярен в сети. Он набрал более 28 миллионов просмотров и 3,3 миллиона лайков. Владелец бренда термосов Stanley связался с девушкой и заявил, что это была самая лучшая реклама его товара. В итоге работники Stanley решили купить девушке новый автомобиль.

Я видел много комментариев о том, что мы должны прислать вам несколько Stanleys. Что ж, мы собираемся прислать вам несколько Stanleys, но есть еще кое-что, и мы никогда не делали этого раньше и, вероятно, никогда не сделаем снова, но мы бы с удовольствием заменили ваш автомобиль… да, все мы в Stanley действительно хотели бы заменить ваш автомобиль.

Позже на своей странице девушка рассказала, что ей прислали целую коробку термосов и действительно подарили новый автомобиль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Kia   Видео   авто   интересное   пожар   прочность   термос   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
perekrestok Полчаса назад
даже интересно а сколько стоит снять рекламный ролик? наверное авто обошелся дешевле. Ну и шума побольше чем у обычной рекламы. В конце концов и термос оказался хорошим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
fkamash 6 минут назад
Стенли - действительно кайфовые термосы, тут спору нет! Но какой нафиг пожар? Где? Хоть раз видели как машина горит? А тут скорее всего собачку забыла не надолго в салоне...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 11 минут назад
еьатория. а то что там около термоса пластик не поплавлен, никто не заметил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
451
Человек Наблюдающий 11 минут назад
Следов пожара особо не видно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Сергей Макаров 16 минут назад
Это уже второй пост за неделю про этот термос, реклама? Или отсутствие идей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339906



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Меню с «Титаника» ушло с молотка за $102 000: вот что ели самые богатые пассажиры накануне своей гибели
Меню с «Титаника» ушло с молотка за $102 000: вот что ели самые богатые пассажиры...
С добрым утром
С добрым утром
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#машина#Юмор#аварии#Автовсячина#природа#искусство#СССР
#животные#Прикол#факты#кино#фильм#ДТП#Ynews#Россия#новости#Разное
#в мире#интересное#автомир#люди#шоу бизнес#авто аварии#суд#дети#позитив#подборка
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника "Запаска": в Ростове-на-Дону заметили "Гелик" со "Смартом" на крыше "Запаска": в Ростове-на-Дону заметили "Гелик" со "Смартом" на крыше На заводе в подмосковье прогремел взрыв На заводе в подмосковье прогремел взрыв "Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли "Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом... В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана

На что жалуетесь?

Вернуться