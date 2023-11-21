Хороший термос: девушка показала последствия пожара в машине

Ролик стал очень популярен в сети. Он набрал более 28 миллионов просмотров и 3,3 миллиона лайков. Владелец бренда термосов Stanley связался с девушкой и заявил, что это была самая лучшая реклама его товара. В итоге работники Stanley решили купить девушке новый автомобиль.

Я видел много комментариев о том, что мы должны прислать вам несколько Stanleys. Что ж, мы собираемся прислать вам несколько Stanleys, но есть еще кое-что, и мы никогда не делали этого раньше и, вероятно, никогда не сделаем снова, но мы бы с удовольствием заменили ваш автомобиль… да, все мы в Stanley действительно хотели бы заменить ваш автомобиль.