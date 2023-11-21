Хороший термос: девушка показала последствия пожара в машине

Компания, производящая термосы, уже щедро отблагодарила девушку.
Владелица аккаунта в TikTok под ником @danimarielettering показала на своей страничке последствия пожара в машине. Весь салон выгорел: руль, обивка сидений, дверей и потолка, а пластик расплавился. Однако, целым остался термос Stanley. Девушка взяла его в руки и в нём даже сохранился лёд.
Все так обеспокоены, если Stanley прольется, но что еще? Вчера в ней был пожар, и в ней все еще есть лед.
Источник:
Ролик стал очень популярен в сети. Он набрал более 28 миллионов просмотров и 3,3 миллиона лайков. Владелец бренда термосов Stanley связался с девушкой и заявил, что это была самая лучшая реклама его товара. В итоге работники Stanley решили купить девушке новый автомобиль.
Я видел много комментариев о том, что мы должны прислать вам несколько Stanleys. Что ж, мы собираемся прислать вам несколько Stanleys, но есть еще кое-что, и мы никогда не делали этого раньше и, вероятно, никогда не сделаем снова, но мы бы с удовольствием заменили ваш автомобиль… да, все мы в Stanley действительно хотели бы заменить ваш автомобиль.
Позже на своей странице девушка рассказала, что ей прислали целую коробку термосов и действительно подарили новый автомобиль.
Источник:
- Два грузовика загорелись после аварии в Москве
- Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника
- "Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли
- В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана
- Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон