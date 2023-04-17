Тревел-блогер из США пожаловалась на слишком тесные места в самолёте

Джей Линн Чейни — популярный тревел-блогер в США. Девушка путешествует по миру, рассказывая о разных интересных местах. Чтобы оказываться в этих местах, блогер вынуждена летать самолётами, в которые не влазит. Ни ремни, ни столики, ни тесные туалеты не созданы для людей такого веса, и Джей Линн решила обратить внимание общественности на это.
Джей Линн Чейни путешествует по миру со своим женихом. Оба блогера очень полные, и путешествия для них не так просты. В соцсетях Джей рассказала, что сталкивается с недовольством других пассажиров. Она утверждает, что другие пассажиры отказывались сидеть рядом с ними, а пара получала “комментарии ненависти” и “неодобрительные взгляды” во время путешествия.
В США люди большого размера обычно покупают 2 или 3 билета, чтобы поместиться на сидения и не стеснять других. Однажды Джейн была вынуждена лететь на самолёте, заняв одно место.
"На другом рейсе я была вынуждена занять только одно кресло с неподвижными подлокотниками, что причинило мне боль и ушибы" — цитирует плюс-сайз блогера The New York Post.
В своих соцсетях Джейн опубликовала ролик из самолёта. На нём она показала, что ремни безопасности ей малы, столик не откидывается, а её парень даже не смог сходить в туалет. Решать эту проблему должны перевозчики, убеждена девушка. Она потребовала предоставить сидения большего размера и провести тренинги с персоналом, нацеленные на коммуникацию с людьми, страдающими ожирением.
Кроме того, блогер потребовала, чтобы всем пассажирам больших размеров было предоставлено дополнительное бесплатное место или даже два или три места, в зависимости от их размера. Джей назвала условия в самолётах дискриминацией полных людей.
В соцсетях некоторые пользователи отметили, что требования Чейни, в свою очередь, уже являются дискриминацией людей с нормальным телосложением.
Источник:
- Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы
- "Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли
- "У нас нет никакой судьбы, кроме России": лидер группы "Наив" оправдал звёзд, покинувших Россию
- В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять
- Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть
Нужно обеспечить наличие бодипозитивных танков. С широким большим сиденьем и огромным люком. И дополнительной машиной-краном для разгрузки - погрузки.
Если серьезно, то конечно авиакомпании должны иметь четкие правила, какой вес-размер человека является подходящим для перевозки в стандартном кресле, в двух стандартных кресла, трех ... .
Источник:
Джей Линн Чейни — популярный тревел-блогер в США. Девушка путешествует по миру, рассказывая о разных интересных местах. Чтобы оказываться в этих местах, блогер вынуждена летать самолётами, в...
Сейчас бы из-за людей, неспособных контролировать свой аппетит и амбиции все авиакомпании взяли и поменяли свою политику и бросились к ногам многоцентнерных пассажиров, теряя прибыль, работая себе в убыток раздавая им бесплатные 2-3 места. Девушка реально не понимает, что самолётик перевозит не за спасибо, а за денюшку и проще таким пассажирам отказать, потому что размер %опы пассажира это не проблема авиакомпании.
Почему кто-то должен сидеть рядом с таким человеком? Начиная от выходов, если обычный пассажир сидит у прохода, и заканчивая складками жира, которые будут потеть и задевать.
Не знаю, я не осуждаю жирных. Но надо помнить, что твоя свобода, пусть и на вес, заканчивается там, где начинается свобода другого (на комфорт)
Летает она, бляха муха, а в спорт зал записаться не может.