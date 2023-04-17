Тревел-блогер из США пожаловалась на слишком тесные места в самолёте

Джей Линн Чейни — популярный тревел-блогер в США. Девушка путешествует по миру, рассказывая о разных интересных местах. Чтобы оказываться в этих местах, блогер вынуждена летать самолётами, в...