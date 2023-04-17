Тревел-блогер из США пожаловалась на слишком тесные места в самолёте

Кроме того, блогер потребовала, чтобы всем пассажирам больших размеров было предоставлено дополнительное бесплатное место или даже два или три места, в зависимости от их размера. Джей назвала условия в самолётах дискриминацией полных людей.

В соцсетях некоторые пользователи отметили, что требования Чейни, в свою очередь, уже являются дискриминацией людей с нормальным телосложением.