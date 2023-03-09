FISHKINET
Сообщество Юмор 16553 поста • 3497 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 выходок мужчин, после которых становится ясно, почему женщины живут дольше

15 выходок мужчин, после которых становится ясно, почему женщины живут дольше

Автор:
09 марта 2023 14:43
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   женщины живут дольше   забавно   идиоты   почему женщины живут дольше мужчин   фото   
4233
16

Смелые и смекалистые мужчины всегда находят выход из любой ситуации. Правда порой в ущерб собственной безопасности. После подобных выходок становится сразу понятно, почему же продолжительность жизни женщин больше.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   женщины живут дольше   забавно   идиоты   почему женщины живут дольше мужчин   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
kaboza 2 часа назад
В половине случаев вполне приемлемо, у захлебнутся и в луже можно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
scorpick Полчаса назад
Пост сделала баба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
920
Mrak OBOY 48 минут назад
не видел там других вариантов!!! обычные жизненные моменты)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Вчера своего мужа наконец-то уговорила люстру хрустальную купить, дорогу-у-ущую (полгода копили). Поехали в магазин, взяли люстру и на крыльях радости домой, по дороге прихватили коньячку (обмыть это дело). Сели за стол, врезали по 50, потом повторили, ну и говорю, а давай Васёк всё-таки сегодня повесим, мужик разомлевший, то ли от коньяка, то ли от моего щастья согласился. Поставили стул, на него табуретку, взгромоздился мой на табуретку, а меня заставил её придерживать. Стою щастливая наблюдаю, как мой орёл под потолком колдует. А он почему-то в семейных трусняках был. Перевожу взгляд ниже, и что я вижу из этих симпатичных трусиков выкатилось яичко, ну я от умиления взяла и так легонечко дала щелбанчика. Мой «ГОРДЫЙ ОРЁЛ» как полетит с этой эстакады, вместе с люстрой, которая расколотилась вдребезги. Вскакивает и с остатком люстры ко мне подскакивает. Думала убьёт, а он говорит:
Б**ь током пиз***ло, прямо до яиц дошло, хорошо что не насмерть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
тов.Suhov Час назад
Нигде здесь ничего такого страшно-рискованного не увидел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Ещё б сказали, что они туда кидают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Faithless 2 часа назад
Пост про то что лестницы и неуважение к технике безопасности убивают мужчин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44036



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30+ заброшек, от которых захватывает дух
30+ заброшек, от которых захватывает дух
"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в Бирмингеме
"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в...
Набирающие популярность в сообществах
Из лимузина Путина повалил белый дым
Из лимузина Путина повалил белый дым
Кто лежит в могиле Леонардо?
Кто лежит в могиле Леонардо?
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Теперь не отвертится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#факты#картинки#СССР#Россия#своими руками#роль#знаменитости
#Юмор#Прикол#люди#в мире#кино#Ynews#полиция#шоу бизнес#8 марта#Мемы
#история#интересное#Приколы#забавно#Прошлое#познавательно#красиво#подборка#Еда#соцсети
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте 15 человек, которые умеют только косячить 15 человек, которые умеют только косячить Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает Люди, которым не повезло с говорящими фамилиями Люди, которым не повезло с говорящими фамилиями 14 провалов от горе-дизайнеров 14 провалов от горе-дизайнеров

На что жалуетесь?

Вернуться