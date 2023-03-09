15 выходок мужчин, после которых становится ясно, почему женщины живут дольше

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Смелые и смекалистые мужчины всегда находят выход из любой ситуации. Правда порой в ущерб собственной безопасности. После подобных выходок становится сразу понятно, почему же продолжительность жизни женщин больше.
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Б**ь током пиз***ло, прямо до яиц дошло, хорошо что не насмерть!