Провалы на работе, которые трудно не заметить

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Герои нашей подборки выполнили свою работу на минус 100%. Их безответственное поведение не поддаётся логике: ведь они явно не выиграли в лотерею и всё ещё вынуждены трудиться в найме.
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