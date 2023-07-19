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Провалы на работе, которые трудно не заметить

Провалы на работе, которые трудно не заметить

Автор:
19 июля 2023 14:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   идиоты   плохо сделал работу   провалы   ужасная работа   фото   
3049
15

Герои нашей подборки выполнили свою работу на минус 100%. Их безответственное поведение не поддаётся логике: ведь они явно не выиграли в лотерею и всё ещё вынуждены трудиться в найме.

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Метки: Прикол   забавно   идиоты   плохо сделал работу   провалы   ужасная работа   фото   
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12  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
Тапок между трансформаторами вполне рабочий вариант
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1k
zu4ara 40 минут назад
Комментарий к фото
Тут всё классно.
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zu4ara 41 минуту назад
Комментарий к фото
А какой дебил вообще дал задание покрасить?
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Спелая кукурузинка

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