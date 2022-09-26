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Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте

Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте

Автор:
26 сентября 2022 18:46
Сообщество : Юмор
Метки: авито   забавно   идиоты   объявления   прикол   продам   смешно   фото   
4067
15

На Авито можно не только продать или купить что-то, но еще и услугу заказать. Правда не всегда качественно, профессионально, зато приколов там на любой вкус.

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А вы часто пользуетесь Авито? Что последнее там продавали или покупали?

Источник:

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Метки: авито   забавно   идиоты   объявления   прикол   продам   смешно   фото   
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15  комментариев
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16k
Поручик 2 часа назад
"Казан без кота" - шикардос!
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 17 минут назад
МИНУС только за дебильный вопрос в конце "А вы часто пользуетесь Авито?"
Тебе не интересен ответ? Не задавай вопрос.
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8k
Mowgley Z ⚔ 19 минут назад
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6k
HUBLOT 37 минут назад
Ну, судя по морде, кот удивился, почему его не продают...
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1k
Роман Х 37 минут назад
Комментарий к фото
А кот обычный сколько? Без казана.
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7k
au3 45 минут назад
Акулы из икеи делают в Одессе, на Малой Арнаутской?
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50k
Олег Час назад
почём содержимое рюкзаков?
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22k
Егор Час назад
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28k
Владимир Час назад
Зачем там кнопка?
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Спелая кукурузинка

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