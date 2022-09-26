Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте

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На Авито можно не только продать или купить что-то, но еще и услугу заказать. Правда не всегда качественно, профессионально, зато приколов там на любой вкус.
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А вы часто пользуетесь Авито? Что последнее там продавали или покупали?
Источник:
АНТИФИШКИ
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