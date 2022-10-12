14 провалов от горе-дизайнеров

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Быть дизайнером в современном мире - задача не из легких. И привлечь внимание надо, и удивить, и все надежды работодателей об успехе бизнеса на них. Потому порой дизайн-проект превращаются в такой треш!
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А вы когда-нибудь страдали из-за ужасных дизайнов?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ещё доставляют вот такие сушилки. Помню в ИКЕЯ они стояли и в них вода, лобковые волосы и бог ещё знает чего, как будто там не руки мужики сушат.