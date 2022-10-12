FISHKINET
Сообщество Юмор 15734 поста • 3080 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
14 провалов от горе-дизайнеров

14 провалов от горе-дизайнеров

Автор:
12 октября 2022 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн   забавно   идиоты   неудачный дизайн   провал   фото   
2187
15

Быть дизайнером в современном мире - задача не из легких. И привлечь внимание надо, и удивить, и все надежды работодателей об успехе бизнеса на них. Потому порой дизайн-проект превращаются в такой треш!

×
×

А вы когда-нибудь страдали из-за ужасных дизайнов?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   дизайн   забавно   идиоты   неудачный дизайн   провал   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алексей 10 минут назад
Вот про раковины не уверен. Я бы руки не сунул.

Ещё доставляют вот такие сушилки. Помню в ИКЕЯ они стояли и в них вода, лобковые волосы и бог ещё знает чего, как будто там не руки мужики сушат.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35806



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки советских артистов
Интересные снимки советских артистов
«Сделали то, что не успели в СССР». В России запущен вечный ядерный реактор
«Сделали то, что не успели в СССР». В России запущен вечный ядерный реактор
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
«Молюсь за вас на Святой земле. Я счастлива!»: Алла Пугачёва рассказала о том, как ей живётся в Израиле
«Молюсь за вас на Святой земле. Я счастлива!»: Алла Пугачёва рассказала о том, как ей...
Мобилизация всё?
Мобилизация всё?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эх если бы

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#роль#США#биография#красиво#удивительно#Россия#красота
#Юмор#в мире#факты#картинки#шоу бизнес#знаменитости#творчество#подборка#фильм#Вещи
#интересно#забавно#животные#кино#личная жизнь#искусство#фотографии#природа#актеры#креатив
Мобилизация всё? Мобилизация всё? 14 раз, когда за ремонт брались настоящие безумцы 14 раз, когда за ремонт брались настоящие безумцы Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием&nbsp; Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием  Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться Провальный и странный дизайн в гостиницах Провальный и странный дизайн в гостиницах

На что жалуетесь?

Вернуться