FISHKINET
Сообщество Юмор 16260 постов • 3348 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
14 фото, на которых напрочь отсутствует логика

14 фото, на которых напрочь отсутствует логика

Автор:
17 января 2023 16:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   идиоты   логика   нет логики   странная логика   фото   
3500
15

Иногда объяснить поведение людей невозможно. Да и назначение некоторых товаров тоже. Предлагаем посмотреть на кадры, которые вызывают слишком много вопросов.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   забавно   идиоты   логика   нет логики   странная логика   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
Доктор Джонс Полчаса назад
"Кем она работает и что делает такими ногтями?"
Это всё мелочи... Вы мне скажите, как она жопу вытирает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Anners Полчаса назад
А тут что не так?
У меня такой же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Андрей Юрин Полчаса назад
талибы косплеят демократию, но получается плохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр 43 минуты назад
В бутылке может быть яд или кислота

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Павел Плеханов 57 минут назад
Хорошая бита:
"Я фея! Могу фейнуть, а могу и отфеячить!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Elena Ki Час назад
Не поняла последнюю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
6
Андрей Юрин Elena Ki Полчаса назад
Сигареты ищут. Коран запрещает табак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40583



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января
Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома
Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома
Набирающие популярность в сообществах
Макрон, чем тебя напугали русские покойники?
Макрон, чем тебя напугали русские покойники?
17 самых ожидаемых фильмов 2023 года по версии сайта IMDb, которые точно нельзя пропустить
17 самых ожидаемых фильмов 2023 года по версии сайта IMDb, которые точно нельзя пропустить
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#автомобили#картинки#подборка#кино#авто аварии#улыбнуло#новости
#Юмор#дтп#интересное#люди#Приколы#животные#факты#в мире#Ynews#соцсети
#Прикол#позитив#аварии#автомир#СССР#забавно#Фотографии#США#Россия#шоу бизнес
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте 15 человек, которые умеют только косячить 15 человек, которые умеют только косячить Люди, которым не повезло с говорящими фамилиями Люди, которым не повезло с говорящими фамилиями Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает 14 провалов от горе-дизайнеров 14 провалов от горе-дизайнеров

На что жалуетесь?

Вернуться