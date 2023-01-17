14 фото, на которых напрочь отсутствует логика

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Иногда объяснить поведение людей невозможно. Да и назначение некоторых товаров тоже. Предлагаем посмотреть на кадры, которые вызывают слишком много вопросов.
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