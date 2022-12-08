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15 человек, которые умеют только косячить

15 человек, которые умеют только косячить

Автор:
08 декабря 2022 16:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Работник года   забавно   идиоты   люди-идиоты   неудачно вышло   смешно   фото   
3447
16

У этих людей была только одна задача - выполнить свою работу хорошо. Но что-то пошло не так. ПРи взгляде на результат так и хочется сказать, что этих работников пора уволить.

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Метки: Прикол   Работник года   забавно   идиоты   люди-идиоты   неудачно вышло   смешно   фото   
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18  комментариев
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Плита установлена, босс

Установщик не при делах. Его задача врезать в столешницу и подключить. При этом как там внутри он и не видит. Вина либо сборщика на заводе - не закрепил, либо сдвинулось при транспортировке, но здесь опять завод - конструктивный брак, если так сместится может

2. Это платформа из Гарри Поттера?
Это дизайн. Ровную наклонную не нарисовать, нарисовали ступеньками по кирпичикам

3. Производитель явно был пьян
Сделано специально. Выкройка не позволяет случайно поменять местами. Пьяный вообще не осилит

4. Что-то пошло не так во время установки
Всё сделано сознательно. Труба не даст установить плинтус. Переделывать водопровод из-за плинтуса никто не будет, тем более за унитазом тупо не видно

5. Отлично микроволновка открывается
Зато сами повесили, а мастер говорил, что не встанет

6.Пиксели полетели
Был ремонт, плитку снимали. Обратно ставить - смысл, зебра покрашена. Приедет бригада и всё равно покрасит новую
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29k
Владимир Час назад
Комментарий к фото
Это что за часть тела?
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19
Катюшка Владимир Полчаса назад
Комментарий к фото
Возможно, предплечье
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1k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Детишки не оценят
.
Какой там не оценят, они просто в восторге будут!
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1k
S__D 2 часа назад
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Уже выкладывал, но тут прям в тему.
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109
Пельменин S__D 49 минут назад
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16k
Александр 2 часа назад
Я почему-то не уверен, что эти люди сделали за всю жизнь одну работу, как тут пишут.
К примеру, закрасили вилку на дороге.
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