15 человек, которые умеют только косячить

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У этих людей была только одна задача - выполнить свою работу хорошо. Но что-то пошло не так. ПРи взгляде на результат так и хочется сказать, что этих работников пора уволить.
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Установщик не при делах. Его задача врезать в столешницу и подключить. При этом как там внутри он и не видит. Вина либо сборщика на заводе - не закрепил, либо сдвинулось при транспортировке, но здесь опять завод - конструктивный брак, если так сместится может
2. Это платформа из Гарри Поттера?
Это дизайн. Ровную наклонную не нарисовать, нарисовали ступеньками по кирпичикам
3. Производитель явно был пьян
Сделано специально. Выкройка не позволяет случайно поменять местами. Пьяный вообще не осилит
4. Что-то пошло не так во время установки
Всё сделано сознательно. Труба не даст установить плинтус. Переделывать водопровод из-за плинтуса никто не будет, тем более за унитазом тупо не видно
5. Отлично микроволновка открывается
Зато сами повесили, а мастер говорил, что не встанет
6.Пиксели полетели
Был ремонт, плитку снимали. Обратно ставить - смысл, зебра покрашена. Приедет бригада и всё равно покрасит новую
.
Какой там не оценят, они просто в восторге будут!
Фрейд на протяжении 6 лет принимал кокаин, панически боялся смотреть людям в глаза, боялся сочетаний цифр 6 и 2 и т.д.
Он сам был психически больным.)
К примеру, закрасили вилку на дороге.