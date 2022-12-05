Люди, которым не повезло с говорящими фамилиями

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В детстве мы не выбираем фамилии. Это сейчас можно обратиться в паспортный стол и сменить родовое имя. Однако в школьные времена многим пришлось натерпеться из-за забавных и странных кличек, связанных с фамилиями.
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Еще есть куча примеров, например, Вагина.