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Люди, которым не повезло с говорящими фамилиями

Люди, которым не повезло с говорящими фамилиями

Автор:
05 декабря 2022 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   говорящие фамилии   дразнить   забавно   идиоты   клички   фамилия   фото   
1187
15

В детстве мы не выбираем фамилии. Это сейчас можно обратиться в паспортный стол и сменить родовое имя. Однако в школьные времена многим пришлось натерпеться из-за забавных и странных кличек, связанных с фамилиями.

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Метки: Прикол   говорящие фамилии   дразнить   забавно   идиоты   клички   фамилия   фото   
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3  комментария
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16k
Сергей 43 минуты назад
Помню когда работал в автосервисе, был у нас клиент по фамилии Гнускин. Вот он всех нас доставал не по - детски. В школе знал учеников Подопригора и Славик Небейкопыто. Там же девченка была Малофеева(за её спиной вся школа, наверное, хихикала).
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1k
Alex 2 минуты назад
У нас а работе была девушка ГАлина Ульяна.
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10k
Zемляк Полчаса назад
Помню, был в части майор Майоров. Еще позабавила фамилия ГИБДДшника Наврот.
Еще есть куча примеров, например, Вагина.
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