Абсурдный маркетинг: когда креативщик и дизайнер перестарались

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Маркетологи и владельцы бизнеса хотят привлечь внимание потребителей. Иногда их попытки выходят за рамки разумного - и получаются подобные шедевры. Предлагаем посмотреть на коллекцию абсурдных названий.
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