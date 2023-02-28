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Абсурдный маркетинг: когда креативщик и дизайнер перестарались

Абсурдный маркетинг: когда креативщик и дизайнер перестарались

Автор:
28 февраля 2023 16:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   вывески   дизайн   забавно   идиоты   маркетинг   реклама   фото   
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Маркетологи и владельцы бизнеса хотят привлечь внимание потребителей. Иногда их попытки выходят за рамки разумного - и получаются подобные шедевры. Предлагаем посмотреть на коллекцию абсурдных названий.

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Метки: Прикол   вывески   дизайн   забавно   идиоты   маркетинг   реклама   фото   
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1  комментарий
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Б.Касторский Час назад
Почти всё понятно... но как чебурек оливье? Ладно, видел оливье в банке (в одной рюмочной), видел в рожке для мороженого, глупо, но есть можно. А чебурек? Салат холодный, чебурек жарят. Бред же.
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