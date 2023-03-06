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Бабушка выбирает внучке женихов: в соцсетях завирусился пост 22-летней Сони

Бабушка выбирает внучке женихов: в соцсетях завирусился пост 22-летней Сони

Автор:
06 марта 2023 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушка выбирает женихов   внучка и бабушка   смешно   соцсети   тред   флешмоб   
2631
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В соцсетях люди часто проводят разные эксперименты. На этот раз 22-летняя пользовательница Твиттера решила запустить забавный флешмоб.

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А пока Соня выбирает себе жениха, расскажите, как вы встретили свою супругу или мужа?

Источник:

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Метки: Юмор   бабушка выбирает женихов   внучка и бабушка   смешно   соцсети   тред   флешмоб   
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13  комментариев
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4k
Старичок Час назад
а можно на соню посмотреть, чтобы так сказать оценить товар.
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119k
arek14 13 минут назад
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1k
ДимаМоs Полчаса назад
А потом будет так как в фильме "Мечта"
Ссылка www.youtube.com
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42k
turyst 36 минут назад
Судя по грамотности и словарному запасу, этой бабульке, самой, 20 лет.

В общем, девочка придумала как немного "донатов" поднять.
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800k
А.Берестенко 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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66k
Татьяна Юсова 42 минуты назад
Хорошо бы сделать подписи под фото, [мат]з ху.
Тут тоже есть такие же бабушки, незнакомые с рэперами и блогерами.
Я, например, никого из этих парней не знаю, но согласно с оценкой Сониной бабушки.
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10k
Ф Ив 46 минут назад
Судя по всему правнуки сониной бабушке не нужны.
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25k
Serg2001 Час назад
А лет через 35 Соня с двумя котами сидит дома одна и вздыхает: "и зачем я только бабушку слушала"...)
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35k
Опаньки Час назад
Интернеты эти.. .Не знаю, что хуже - авторы подобного постановочного шлака или шлачины , растаскивающие это постановочное гуано по этим вашим интернетам
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52k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
эк тебя сплющило...)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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