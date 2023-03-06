Бабушка выбирает внучке женихов: в соцсетях завирусился пост 22-летней Сони

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В соцсетях люди часто проводят разные эксперименты. На этот раз 22-летняя пользовательница Твиттера решила запустить забавный флешмоб.
Запись Сони Пономаренко из Новосибирска с участием бабушки стала вирусной за несколько дней
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Для оценки потенциальных женихов внучка выбрала известных рэперов, комиков и блогеров, в том числе Славу КПСС и Оксимирона (Министерством юстиции РФ включён в список физлиц, выполняющих функции иноагента)
Пользователи оценили юмор, кто-то даже стал присылать подарки и деньги находчивым жительницам Новосибирска
А пока Соня выбирает себе жениха, расскажите, как вы встретили свою супругу или мужа?
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В общем, девочка придумала как немного "донатов" поднять.
Тут тоже есть такие же бабушки, незнакомые с рэперами и блогерами.
Я, например, никого из этих парней не знаю, но согласно с оценкой Сониной бабушки.