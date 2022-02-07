FISHKINET
Сообщество Юмор 13954 поста • 2815 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Бедные маски, их уже обвиняют в уничтожении мозга: 21 инфаркт для граммар-наци

Бедные маски, их уже обвиняют в уничтожении мозга: 21 инфаркт для граммар-наци (22 фото)

Автор:
07 февраля 2022 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   русский язык   смешно   соцсети   
1590
22

Чего только не узнаешь из уст умных людей в интернете, чего только не услышишь , какие только новые слова не прочтешь. Аж радостно становится - какие же молодцы, не устают придумывать то, над чем наш мозг готов зависнуть и сломаться.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   русский язык   смешно   соцсети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Борис Карабанов Час назад
И что? Зачем улаживать живой язык в про хрустово ложе громатики?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Mowgley 51 минуту назад
Вапще бисграматные чорт пабири
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
615
!ГЕНнадий Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 Час назад
Половину прочитать не смогла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
YaNa Час назад
The day before you came abba
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Не обиссуй чефировать но зат, сомэц Не обиссуй чефировать но зат, сомэц Прпаильенпрнял тспвтания рубублем и мусы в лусу Прпаильенпрнял тспвтания рубублем и мусы в лусу Дизконфорт от всех этих ваших написательств Дизконфорт от всех этих ваших написательств 20 вопросов на которые у вас нет ответов: уделанный модем и танки по линг-визу 20 вопросов на которые у вас нет ответов: уделанный модем и танки по линг-визу До коли три пер лудше гиниратараф До коли три пер лудше гиниратараф
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

657116



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
53
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Организатору терактов в московском метро дали пожизненный срок
0
133
Организатору терактов в московском метро дали пожизненный срок
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
15 кошмарных коридоров, которые напоминают локации из ужастиков
0
7
15 кошмарных коридоров, которые напоминают локации из ужастиков
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#Приколы#Ynews#Россия#Китай#сатира#наука#сарказм
#фото#люди#животные#СССР#Разное#страна#новости#подборка#позитив#Олимпиада-2022
#факты#история#прикол#фотографии#Спорт#комментарии#олимпиада#интересное#ретро#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться