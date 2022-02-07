Бедные маски, их уже обвиняют в уничтожении мозга: 21 инфаркт для граммар-наци

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Чего только не узнаешь из уст умных людей в интернете, чего только не услышишь , какие только новые слова не прочтешь. Аж радостно становится - какие же молодцы, не устают придумывать то, над чем наш мозг готов зависнуть и сломаться.
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