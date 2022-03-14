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Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям

Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям (19 фото)

Автор:
14 марта 2022 13:55
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   Мемы   Приколы   Юмор   смешно   соцсети   шутки   
2155
19

С сегодняшнего дня на территории России заблокирован Инстаграм. В соцсетях к этому "эпохальному" событию отнеслись с иронией.

Шутки и мемы о почивших в бозе соцсетях бьют все рекорды. А как вы отнеслись к блокировке Инстаграма, друзья?


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Инстаграмщики - отдельная тусовка


Даня Милохин - порождение нашей эпохи. Глупенький мальчик, заливавший видео в Тик-Токе, за пару недель потерял сон и покой. Сначала в РФ заблокировали Тик-Ток, после - "Фейсбук" и "Инстаграм".

Какое время - такой и Тик-Ток


Осторожно! Ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: Instagram   Мемы   Приколы   Юмор   смешно   соцсети   шутки   
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8  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
22k
228
Motorola 7 минут назад
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4k
Тупняк 10 минут назад
Удалил ВК в 16 по причине общей тупизны, какой-то навязчивости и просто налётом огромного количества школоты и рекламы. Зарегался в инсте, 2 месяца не протянул. Удалил из-за того что этот порожняк ещё хуже. То ли дело на Фишках люди не глупые собрались, кто-то что-то подскажет, где-то новую инфу выцеплю...
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5k
Robin 22 минуты назад
Была Инстасамка - теперь просто самка.
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39k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Ну тик ток то работает))
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3k
Кирилл 40 минут назад
что за вой с этим инстаграмом? кому он нужен, те найдут способ... или что, все перестали торренты качать, когда их банить начали?
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