Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям

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С сегодняшнего дня на территории России заблокирован Инстаграм. В соцсетях к этому "эпохальному" событию отнеслись с иронией.
Шутки и мемы о почивших в бозе соцсетях бьют все рекорды. А как вы отнеслись к блокировке Инстаграма, друзья?
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Инстаграмщики - отдельная тусовка
Даня Милохин - порождение нашей эпохи. Глупенький мальчик, заливавший видео в Тик-Токе, за пару недель потерял сон и покой. Сначала в РФ заблокировали Тик-Ток, после - "Фейсбук" и "Инстаграм".
Какое время - такой и Тик-Ток
Осторожно! Ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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