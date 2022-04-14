"Чем вывести пятна от чёрной икры?": вопросы пользователей, на которые так сложно найти ответ

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Пользователи соцсетей часто задают вопросы и получают на них обстоятельные ответы. Но иногда этот алгоритм даёт сбои. Приглядитесь, может, вам удастся помочь?
Интернет полон доброжелательных людей. Спроси - и получишь ответ на любой вопрос. Или почти на любой, потому что на некоторые из них не так просто ответить.
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Мою племянницу заинтересовало: Если она отдаст свои волосы в благотворительную организацию Locks of Love, а человек, получивший ее волосы, совершит преступление и оставит волосы на месте преступления, то смогут ли обнаруженную на месте преступления у
Интересно, находятся ли те, кто отвечает "да"?
Очень много вопросов на женских форумах. И несмотря на словоохотливую аудиторию, даже там не на всё находят ответ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Приколы Юмор вопросы без ответа вопросыжизни скриншоты форумов смешно соцсети философские вопросы
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