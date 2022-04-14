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"Чем вывести пятна от чёрной икры?": вопросы пользователей, на которые так сложно найти ответ

"Чем вывести пятна от чёрной икры?": вопросы пользователей, на которые так сложно найти ответ (16 фото)

Автор:
14 апреля 2022 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   вопросы без ответа   вопросыжизни   скриншоты форумов   смешно   соцсети   философские вопросы   
3783
16

Пользователи соцсетей часто задают вопросы и получают на них обстоятельные ответы. Но иногда этот алгоритм даёт сбои. Приглядитесь, может, вам удастся помочь?

Интернет полон доброжелательных людей. Спроси - и получишь ответ на любой вопрос. Или почти на любой, потому что на некоторые из них не так просто ответить.



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Интересно, находятся ли те, кто отвечает "да"?


Очень много вопросов на женских форумах. И несмотря на словоохотливую аудиторию, даже там не на всё находят ответ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Приколы   Юмор   вопросы без ответа   вопросыжизни   скриншоты форумов   смешно   соцсети   философские вопросы   
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14  комментариев
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Чайный гриб - зло, которое однажды покинет банку и поработит мир.
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387
Мария Коненкова Полчаса назад
Анекдот.
Кулинарный форум.
Новая тема:
- Подскажите, пожалуйста, с тарталетки с чёрной икрой надо добавлять сливочное масло?
Первый комментарий:
- Будьте вы прокляты!
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9k
Самка Хорька 50 минут назад
Форрест.
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4
Михаил Анисимов Самка Хорька 9 минут назад
Oleg - O leg (leg - нога по англ.) Как-то так.
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18k
anpetrof Час назад
Лучше подскажите, где взять чёрную икру?
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91k
TapokSudby 2 часа назад
Пятна от черной икры нужно носить с гордостью. Вдруг больше не доведется попробовать.)
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