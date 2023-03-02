Быстрее, выше и страннее: 10 самых необычных талисманов Олимпийских игр

А это Мэджик. Он гном в форме звезды и куба. Гном-кубозвезда. Имя Мэджику выбирали путём долгих исследований, профинансированных Оргкомитетом Игр-1992, но так ни к чему не пришли. Имя само нашло звёздно-кубического персонажа, когда автор талисмана Филипп Мэресс, перечитывая описание своего творения, заметил, как часто в нём повторяется слово «magique», то есть «волшебный».

Нагано, 1998 год