Быстрее, выше и страннее: 10 самых необычных талисманов Олимпийских игр

Иногда фантазия заводит авторов в такие творческие дебри, что не всегда вообще можно понять, что за существо перед вами.
Традиционно каждый год, на который выпадают Олимпийские игры, дизайнеры рисуют талисманы-символы игр. Часто в качестве талисманов выбирают какое-то милое животное. Но некоторым дизайнером этого мало, и они заходят дальше.
Лондон, 2012 год
Это создание зовут Венлок. По задумке дизайнерского агенства Iris, Венлок — это последняя капелька стали, пошедшая на строительство Олимпийского стадиона в Лондоне. А его большой глаз — линза фотоаппарата.
Турин, 2006 год
Синее создание зовут Неле, он снежок. А красое — это Глиц, и она льдинка. Вместе они символизируют собой зимние виды спорта.
Афины, 2004 год
Эти очаровательные жёлтые персонажи… боги? Во всяком случае, именно к богам-олимпийцам отсылают их имена. Персонажа в красном зовут Феб, а героиню в синем — Афина.
Атланта, 1996 год
Кем или чем является Иззи, не знает никто. Он некое воплощение понятия «информационные технологии». У Иззи проблемы не только с осознанием того, что он вообще такое. Долгое время персонажу не могли выбрать имя, да и дизайн Иззи постоянно менялся.
Барселона, 1992 год
Особенность барселонской овчарки Коби (да, он собака) в упрощённом дизайне. Его морда представляет из себя несколько чёрточек, и её дружелюбно-нейтральное выражение никогда не меняется. А ещё у Коби очень много костюмов.
Альбервиль, 1992 год
А это Мэджик. Он гном в форме звезды и куба. Гном-кубозвезда. Имя Мэджику выбирали путём долгих исследований, профинансированных Оргкомитетом Игр-1992, но так ни к чему не пришли. Имя само нашло звёздно-кубического персонажа, когда автор талисмана Филипп Мэресс, перечитывая описание своего творения, заметил, как часто в нём повторяется слово «magique», то есть «волшебный».
Нагано, 1998 год
Это совята Сноулетс. Название происходит от слов «Snow», то есть «снег», и «Let’s».
Инсбрук, 1976 год
Снеговичок Шнеемандль. Как и положено снеговику, у него есть глазки-угольки, нос морковка и… тирольская шляпа.
Мюнхен, 1972 год
Сейчас животное в качестве талисмана — это обыденность, но цветасто-полосатая такса Вальди была первой. Выбирали именно эту породу из-за того. что в Баварии именно эти собаки считаются символом выносливости, упорства и ловкости.
Гренобль, 1968 год
Это Шусс. Он первый в истории талисман Олимпийских игр. Это человечек на лыжах, который замер в позе для спуска. И да, если у вас возникла в голове мысль, что его придумывали второпях, вы совершенно правы. Дизайнеру Алину Лафаргу дали всего одну ночь, чтобы придумать эскиз.
Источник:
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