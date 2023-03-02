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Быстрее, выше и страннее: 10 самых необычных талисманов Олимпийских игр

Быстрее, выше и страннее: 10 самых необычных талисманов Олимпийских игр

Автор:
02 марта 2023 08:49
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   забавно   креатив   талисман Олимпийских игр   фантазия   фото   
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Иногда фантазия заводит авторов в такие творческие дебри, что не всегда вообще можно понять, что за существо перед вами.

Традиционно каждый год, на который выпадают Олимпийские игры, дизайнеры рисуют талисманы-символы игр. Часто в качестве талисманов выбирают какое-то милое животное. Но некоторым дизайнером этого мало, и они заходят дальше.


Лондон, 2012 год

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Это создание зовут Венлок. По задумке дизайнерского агенства Iris, Венлок — это последняя капелька стали, пошедшая на строительство Олимпийского стадиона в Лондоне. А его большой глаз — линза фотоаппарата.


Турин, 2006 год

Синее создание зовут Неле, он снежок. А красое — это Глиц, и она льдинка. Вместе они символизируют собой зимние виды спорта.


Афины, 2004 год

Эти очаровательные жёлтые персонажи… боги? Во всяком случае, именно к богам-олимпийцам отсылают их имена. Персонажа в красном зовут Феб, а героиню в синем — Афина.


Атланта, 1996 год

Кем или чем является Иззи, не знает никто. Он некое воплощение понятия «информационные технологии». У Иззи проблемы не только с осознанием того, что он вообще такое. Долгое время персонажу не могли выбрать имя, да и дизайн Иззи постоянно менялся.


Барселона, 1992 год

Особенность барселонской овчарки Коби (да, он собака) в упрощённом дизайне. Его морда представляет из себя несколько чёрточек, и её дружелюбно-нейтральное выражение никогда не меняется. А ещё у Коби очень много костюмов.


Альбервиль, 1992 год

А это Мэджик. Он гном в форме звезды и куба. Гном-кубозвезда. Имя Мэджику выбирали путём долгих исследований, профинансированных Оргкомитетом Игр-1992, но так ни к чему не пришли. Имя само нашло звёздно-кубического персонажа, когда автор талисмана Филипп Мэресс, перечитывая описание своего творения, заметил, как часто в нём повторяется слово «magique», то есть «волшебный».


Нагано, 1998 год

Это совята Сноулетс. Название происходит от слов «Snow», то есть «снег», и «Let’s».


Инсбрук, 1976 год

Снеговичок Шнеемандль. Как и положено снеговику, у него есть глазки-угольки, нос морковка и… тирольская шляпа.


Мюнхен, 1972 год

Сейчас животное в качестве талисмана — это обыденность, но цветасто-полосатая такса Вальди была первой. Выбирали именно эту породу из-за того. что в Баварии именно эти собаки считаются символом выносливости, упорства и ловкости.


Гренобль, 1968 год

Это Шусс. Он первый в истории талисман Олимпийских игр. Это человечек на лыжах, который замер в позе для спуска. И да, если у вас возникла в голове мысль, что его придумывали второпях, вы совершенно правы. Дизайнеру Алину Лафаргу дали всего одну ночь, чтобы придумать эскиз.

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Метки: Спорт   забавно   креатив   талисман Олимпийских игр   фантазия   фото   
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