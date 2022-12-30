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16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается трэш

16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается трэш

Автор:
30 декабря 2022 09:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   забавно   интерьер   креатив   фантазия   фото   
375
17

Пока одни предпочитают в интерьере своего жилища минимализм, всегда есть те, кто не против украсить дом какими-нибудь оригинальными диковинками. Иногда слишком оригинальными.

Порой в помещениях можно встретить такие предметы, что даже не знаешь, как их оценить. То ли это гениальные шедевры и достижения полёта фантазии, то ли абсолютный трэш. Мы собрали для вас несколько примеров.


Вот это поворот!

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Кресло для геймеров


Лампа-курица


Пулевой стол


И сквозь кости прорастёт трава

Красиво, конечно, но точно не для всех.


Зубная раковина

Это ёлка в виде платья или платье в виде ёлки?

Автомобильный бильярд

Какая интересная салфетница

Венок из восьмидесяти зубных кап


Очень оригинальные вязаные «кактусы»

И слово «кактус» в данном контексте приобретает новое довольно забавное значение.


Столик-гольфист


Настольный футбол из кукол Барби

Золотой унитаз

Зачем покупать ковёр, когда можно его вырезать?

Комплект: стол с птичьими ногами и лампа с гусиной головой

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Метки: Вещи   забавно   интерьер   креатив   фантазия   фото   
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3  комментария
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Трэшак..
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5k
heta Полчаса назад
"Пулевой стол"
Таки гильзовый...
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7k
ГГалка Полчаса назад
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