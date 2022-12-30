16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается трэш

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Пока одни предпочитают в интерьере своего жилища минимализм, всегда есть те, кто не против украсить дом какими-нибудь оригинальными диковинками. Иногда слишком оригинальными.
Порой в помещениях можно встретить такие предметы, что даже не знаешь, как их оценить. То ли это гениальные шедевры и достижения полёта фантазии, то ли абсолютный трэш. Мы собрали для вас несколько примеров.
Вот это поворот!
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Кресло для геймеров
Лампа-курица
Пулевой стол
И сквозь кости прорастёт трава
Красиво, конечно, но точно не для всех.
Зубная раковина
Это ёлка в виде платья или платье в виде ёлки?
Автомобильный бильярд
Какая интересная салфетница
Венок из восьмидесяти зубных кап
Очень оригинальные вязаные «кактусы»
И слово «кактус» в данном контексте приобретает новое довольно забавное значение.
Столик-гольфист
Настольный футбол из кукол Барби
Золотой унитаз
Зачем покупать ковёр, когда можно его вырезать?
Комплект: стол с птичьими ногами и лампа с гусиной головой
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