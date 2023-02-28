Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков

Предлагаа вам взглянуть на интересные вещицы, которые вы наверняка захотели бы приобрести для себя любимых, чтобы упиваться мыслью, что такого сокровища точно ни у кого нет.
Покупки далеко не всегда обязаны быть полезными и практичными. Многие люди считают отдельным видом удовольствия приобрести не особо нужную, но крайне прикольную вещицу, которая будет радовать душу и глаз. Это может быть забавное кресло, необычная настольная лампа или подушка. Ряд производителей знают о такой слабости покупателей и поэтому не упускают возможности выставить на полки магазинов что-то невероятно притягательное, пусть даже и не совсем нужное.
Почувствуй себя Росомахой
Тетрадь со встроенным калькулятором
Оригинальный декор для книжной полки
Ночник, который умеет передвигаться по дому
Эта лампа похоже на врага, которого вам следует избегать в научно-фантастической стелс-игре.
Теперь точно ничего не рассыпется
Верхушка на ёлку в виде ока Саурона
Одного украшения будет достаточно, чтобы править всеми.
Шкаф, сделанный в стиле «Алиса в стране чудес»
Шлем для кормления колибри
Гитарные кубики льда
Губки для мытья посуды в виде вкусняшек
Главное, не забыться и ненароком не откусить!
Большая плюшевая лапа
Гигантский мяч для активных игр
Водный фонтан с постоянно крутящейся воронкой внутри
Подводный скутер. Позволит вам отправиться в увлекательное подводное путешествие
Бокалы для вина с акулой
Держатель для скрепок в виде супергероя Магнето
Молоток
Я на секунду подумал, что это настоящая рука!
Рюкзак с солнечной батареей
Позволит подзаряжать любые гаджеты в пути или во время прогулки. Теперь можно легко отправляться в дальнюю дорогу и не бояться остаться без связи!
Источник:
- 16 уморительных работ от парня, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием
- Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца
- 16 фотографий креативной наружной рекламы, дизайнерам которой хочется сказать: «Браво!»
- Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение
- Творческие люди могут превратить что угодно в искусство