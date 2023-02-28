Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков

Покупки далеко не всегда обязаны быть полезными и практичными. Многие люди считают отдельным видом удовольствия приобрести не особо нужную, но крайне прикольную вещицу, которая будет радовать душу и глаз. Это может быть забавное кресло, необычная настольная лампа или подушка. Ряд производителей знают о такой слабости покупателей и поэтому не упускают возможности выставить на полки магазинов что-то невероятно притягательное, пусть даже и не совсем нужное.

Почувствуй себя Росомахой