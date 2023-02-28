FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1489 постов • 583 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков

Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков

Автор:
28 февраля 2023 08:45
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   Прикол   в мире   забавно   креатив   фантазия   фото   
736
19

Предлагаа вам взглянуть на интересные вещицы, которые вы наверняка захотели бы приобрести для себя любимых, чтобы упиваться мыслью, что такого сокровища точно ни у кого нет.

Покупки далеко не всегда обязаны быть полезными и практичными. Многие люди считают отдельным видом удовольствия приобрести не особо нужную, но крайне прикольную вещицу, которая будет радовать душу и глаз. Это может быть забавное кресло, необычная настольная лампа или подушка. Ряд производителей знают о такой слабости покупателей и поэтому не упускают возможности выставить на полки магазинов что-то невероятно притягательное, пусть даже и не совсем нужное.

Почувствуй себя Росомахой

×
×

Тетрадь со встроенным калькулятором

Оригинальный декор для книжной полки


Ночник, который умеет передвигаться по дому


Эта лампа похоже на врага, которого вам следует избегать в научно-фантастической стелс-игре.


Теперь точно ничего не рассыпется


Верхушка на ёлку в виде ока Саурона


Одного украшения будет достаточно, чтобы править всеми.


Шкаф, сделанный в стиле «Алиса в стране чудес»


Шлем для кормления колибри


Гитарные кубики льда


Губки для мытья посуды в виде вкусняшек

Главное, не забыться и ненароком не откусить!


Большая плюшевая лапа


Гигантский мяч для активных игр


Водный фонтан с постоянно крутящейся воронкой внутри


Подводный скутер. Позволит вам отправиться в увлекательное подводное путешествие


Бокалы для вина с акулой


Держатель для скрепок в виде супергероя Магнето

Молоток

Я на секунду подумал, что это настоящая рука!


Рюкзак с солнечной батареей

Позволит подзаряжать любые гаджеты в пути или во время прогулки. Теперь можно легко отправляться в дальнюю дорогу и не бояться остаться без связи!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Вещи   Прикол   в мире   забавно   креатив   фантазия   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Андрей Иванов 47 минут назад
Хрень для тех, у кого есть лишние деньги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

789586



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении
17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении
Короткий миг славы царевны Будур
Короткий миг славы царевны Будур
Набирающие популярность в сообществах
Забавы Толстого Льва Николаевича
Забавы Толстого Льва Николаевича
Жесть, да и только: нейросетка Midjourney объединила современных политиков с растениями
Жесть, да и только: нейросетка Midjourney объединила современных политиков с растениями
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#новости#дети#красота#наука#автомобили#автомир#познавательно
#интересно#в мире#история#Прикол#Приколы#забавно#Турция#Еда#удивительно#Жизнь
#Юмор#животные#кино#интересное#подборка#картинки#роль#собаки#Ynews#природа
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов 16 фотографий креативной наружной рекламы, дизайнерам которой хочется сказать: «Браво!» 16 фотографий креативной наружной рекламы, дизайнерам которой хочется сказать: «Браво!» 16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается трэш 16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается трэш 16 уморительных работ от парня, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием 16 уморительных работ от парня, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием

На что жалуетесь?

Вернуться