Художник создаёт миниатюрные диорамы каждый день на протяжении 11 лет

Японец Тацуя Танака фантазирует на эту тему каждый день. Без преувеличения. Начиная с 2011 года, художник 7 дней в неделю создаёт диорамы, показывающие крошечных людей, живущих в мире огромных вещей.

Тацуя создаёт забавные сценки, используя все виды материалов, которые только можно представить: от всевозможной еды до канцелярских принадлежностей и электроники.

Художнику удаётся вдохнуть новую жизнь в обычные вещи, используя их в неожиданных ситуациях. Стаканы становятся прудами, вафли – книжными полками, а пульты от электроники – городами и паромами.