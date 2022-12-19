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Художник создаёт миниатюрные диорамы каждый день на протяжении 11 лет

Художник создаёт миниатюрные диорамы каждый день на протяжении 11 лет

Автор:
19 декабря 2022 10:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Миниатюра   забавно   креатив   круто   талант   тацуя танака   фантазия   фото   
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Представьте себе картину: люди стали крошечными и все окружающие предметы стали для них огромными. Как бы мы жили? Строили бы жилища из подручных вещей в попытке спрятаться от гигантских насекомых? Делали бы бассейны из обручальных колец?

Японец Тацуя Танака фантазирует на эту тему каждый день. Без преувеличения. Начиная с 2011 года, художник 7 дней в неделю создаёт диорамы, показывающие крошечных людей, живущих в мире огромных вещей.

Тацуя создаёт забавные сценки, используя все виды материалов, которые только можно представить: от всевозможной еды до канцелярских принадлежностей и электроники.

Художнику удаётся вдохнуть новую жизнь в обычные вещи, используя их в неожиданных ситуациях. Стаканы становятся прудами, вафли – книжными полками, а пульты от электроники – городами и паромами.

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На своём сайте художник пишет:

«У каждого, должно быть, были подобные мысли. Брокколи и петрушка иногда напоминают лес, а листья реальных деревьев, плавающие на поверхности воды, иногда напоминают лодки».

Тацуя Танака


«Повседневная жизнь, если рассматривать её с миниатюрной точки зрения, может навеять массу забавных мыслей. Я решил использовать эти образы и запечатлеть их с помощью фотографий».

Тацуя Танака


«Я начал вести свой "Миниатюрный календарь" в 2011 году. На фотографиях, которые я делаю изображены фигурки людей, окруженные предметами первой необходимости. Как и в обычном ежедневном календаре, фотографии ежедневно обновляются на моем веб-сайте miniature-calendar.com и странице в Инстаграм*».

Тацуя Танака

Помимо ежедневной активности в интернете, художник организует выставки своих работ. Одна из выставок «Выставка миниатюрной жизни: мир сходства Тацуи Танаки», которая проводилась как в Японии, так и за её пределами собрала более 1 500 000 посетителей.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Миниатюра   забавно   креатив   круто   талант   тацуя танака   фантазия   фото   
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