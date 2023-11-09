Художница создаёт причудливые снимки, совмещая друг с другом несовместимые вещи

Предлагаю вам взглянуть на некоторые её работы и не только восхититься её бескрайней фантазией, но и великолепным воплощением задуманного.
Габ Буа уже давно прославилась в интернете как королева сюрреализма. Молодая художница создаёт удивительно притягательные снимки, на которых изображены вещи и различные предметы быта, сделанные из крайне странных и даже несовместимых друг с другом материалов. Например, вы встречали когда-нибудь ожерелье из креветок или диван из травы? Поверьте, это ещё цветочки. Габ Буа способна сотворить ещё и не такое.
Многие уверены, что при создании своих работ Габ Буа использует исключительно фотошоп, но это не так. Художница моментами прибегает к редактированию фото, чтобы добавить в них толику сюрреализма. Однако довольно многое она создаёт собственными руками, используя для этого различные предметы быта и собственную фантазию.
Во многих случаях Габ Буа выступает не только в качестве художницы, но и в качестве модели. Девушка признаётся, что так ей значительно проще контролировать творческий процесс.
Художница любит бросать вызов общественности. Некоторые люди откровенно не понимают сути её творчества. Другие уверены, что у Габ Буа потрясающий вкус и нестандартный взгляд на мир.
Какие из вещей Габ Буа вам понравились больше всего?
Источник:
- 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал
- 16 примеров запоминающейся и креативной рекламы
- 17 странных дизайнерских решений, чьи авторы вложили в работу столько креатива, что немного перестарались
- 16 дерзких и интересных реклам, которые вышли на новый уровень
- Петербургский художник нарисовал «средневековые» логотипы известных брендов