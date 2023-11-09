Художница создаёт причудливые снимки, совмещая друг с другом несовместимые вещи

Габ Буа уже давно прославилась в интернете как королева сюрреализма. Молодая художница создаёт удивительно притягательные снимки, на которых изображены вещи и различные предметы быта, сделанные из крайне странных и даже несовместимых друг с другом материалов. Например, вы встречали когда-нибудь ожерелье из креветок или диван из травы? Поверьте, это ещё цветочки. Габ Буа способна сотворить ещё и не такое.