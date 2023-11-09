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Художница создаёт причудливые снимки, совмещая друг с другом несовместимые вещи

Художница создаёт причудливые снимки, совмещая друг с другом несовместимые вещи

Автор:
09 ноября 2023 10:57
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Габ Буа   забавно   креатив   несовместимые вещи   причудливые снимки   фантазия   фото   художница   
1334
19

Предлагаю вам взглянуть на некоторые её работы и не только восхититься её бескрайней фантазией, но и великолепным воплощением задуманного.

Габ Буа уже давно прославилась в интернете как королева сюрреализма. Молодая художница создаёт удивительно притягательные снимки, на которых изображены вещи и различные предметы быта, сделанные из крайне странных и даже несовместимых друг с другом материалов. Например, вы встречали когда-нибудь ожерелье из креветок или диван из травы? Поверьте, это ещё цветочки. Габ Буа способна сотворить ещё и не такое.

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Многие уверены, что при создании своих работ Габ Буа использует исключительно фотошоп, но это не так. Художница моментами прибегает к редактированию фото, чтобы добавить в них толику сюрреализма. Однако довольно многое она создаёт собственными руками, используя для этого различные предметы быта и собственную фантазию.

Во многих случаях Габ Буа выступает не только в качестве художницы, но и в качестве модели. Девушка признаётся, что так ей значительно проще контролировать творческий процесс.

Художница любит бросать вызов общественности. Некоторые люди откровенно не понимают сути её творчества. Другие уверены, что у Габ Буа потрясающий вкус и нестандартный взгляд на мир.


Какие из вещей Габ Буа вам понравились больше всего?

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Метки: Габ Буа   забавно   креатив   несовместимые вещи   причудливые снимки   фантазия   фото   художница   
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2  комментария
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849
Flint Полчаса назад
Стопа в туфле какая-то стрёмная. Пальцы срослись?)
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7k
V2.Smirnov 2 часа назад
Обычно за таким заголовком следует полный мусор, но тут, на удивление - довольно много хорошего. Очки, юбки, платья.
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Anarasius

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