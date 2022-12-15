Предлагаю вам не ограничивать свой творческий порыв и делать так, как подсказывает муза. Например, люди, чьи великолепные работы представлены ниже, полностью дали волю своей фантазии и не пожалели. Предлагаем вам вдохновиться их творчеством и взять кое-какие идеи на вооружение.
С приходом зимы многие люди ждут того самого часа, когда можно отправиться на улицу и слепить крутого снеговика. Однако далеко не всегда есть желание следовать привычной классике и катать заветные кругляшки. Это несколько банально и скучно. Что делать, если душа просить чего-нибудь необычного?
Снеговик по-австралийски
Свиновик
Явно ценители игры Minecraft постарались
Кстати, вполне возможно кто-то из прохожих просто решил попрактиковать кубизм в скульптуре. Ещё немного стараний, и будет идеально.
Снеговик-качок
«Мы с подругой потратили три часа на красавчика Сквидварда»
Наверное, этот снеговик позаимствовал пропорции Ким Кардашьян
Осталось в зелёный покрасить, и будет крайне реалистичный Шрек
Снеговик перфекциониста
Дизайн снеговика от Apple.
Вы создадите проблемы с самооценкой всех других снеговиков этим недостижимым образом тела.
Он следит за тобой
Яркое семейство
Хоба!
Вы кто такие? Чего надобно?
Снеговик Брайан Гриффин
Снежная баба, как искусство
Найдите отличия
Я вообще не поняла, что в середине собакены из снега.
Крайние снеговики особенно удались.
Бонус: Гигантский снеговик в Пензе-19, 1968 год
Огромный трёхметровый снеговик был вылеплен в городке под названием «Пенза-19» (после стал называться Заречный). Возведением фигуры занимались коммунальные службы.
Источник:
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