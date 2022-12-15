С приходом зимы многие люди ждут того самого часа, когда можно отправиться на улицу и слепить крутого снеговика. Однако далеко не всегда есть желание следовать привычной классике и катать заветные кругляшки. Это несколько банально и скучно. Что делать, если душа просить чего-нибудь необычного?

Снеговик по-австралийски