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Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог сообщил о грядущем "мегаземлетрясении" в России

Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог сообщил о грядущем "мегаземлетрясении" в России

Автор:
01 марта 2023 16:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Камчатка   Куриллы   Прогноз   видео   землетрясение   планеты   сейсмолог   
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По словам учёного, причиной катаклизма станет сближение планет.

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, спрогнозировавший мощное землетрясение в Турции, заявил на YouTube-канале Solar System Geometry Survey, что уже в начале марта Курильские острова и Камчатку сотрясут мощные подземные толчки.

По данным учёного, третьего и четвёртого, а также шестого и седьмого марта сближение Земли, Меркурия и Сатурна может спровоцировать "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 баллов и выше. При этом катаклизм затронет не только территорию России, пострадает также Япония, Филиппины и Индонезия.

Однако российские сейсмологи сочли прогноз нидерландского коллеги ненаучным неубедительным.


Председатель Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска Данила Чебров заявил, что прогнозы Хугербитса, построенные на "индексе геометрии Солнечной системы" не лишены смысла. Однако в реальности связь между сейсмической активностью на Земле и положением небесных тел Солнечной системы довольна слаба.

Также автор методики пытается вовлекать данные по некоторой «атмосферной флуктуации», но что это за данные – неясно. Заметим, что нам известны попытки создать методику прогноза землетрясений по вариациям атмосферного давления, но триггерный эффект атмосферных явлений тоже оказался не столь убедительным, как бы нам хотелось.


В общем, российские сейсмологи как с Камчатки, так и из столичного МГУ считают прогнозы Хугербитса как минимум слабо обоснованными. Так или иначе, проверить, кто оказался прав, труда не составит. Остаётся несколько дней подождать.

Источник:

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Метки: Камчатка   Куриллы   Прогноз   видео   землетрясение   планеты   сейсмолог   
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20  комментариев
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1k
GoInDown Час назад
Ему срочно надо выдать гражданство Британии.
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1k
Джонни 2 минуты назад
а чо там с Йлоустонской плитой? Когда уже затонет?
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24k
Влад 7 минут назад
Землетрясение на Камчатке не является редкостью. Такие прогнозы давать не сложно.
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44k
Мойша Полчаса назад
Вот восьмого марта и будем подбивать итоги. Под шампанское.
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495
Hryundel Полчаса назад
Такое расположение планет было много раз за прошедшее время. И никто про это не говорил.
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3k
poбт 36 минут назад
я конечно неумный, но почему про сближении планет человеки не подпрыгивают, а земная твердь должна?
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25k
Serg2001 40 минут назад
Вот и посмотрим, кто тут настоящий сейсмолог... Благо ждать осталось недолго. Я всё-таки надеюсь, что наши окажутся правы.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
47k
46k
Alex Ivanov Час назад
Тыкайте в любую точку красной линии, желательно где было сейсмо событие примерно на 4,5 и больше недавно. И главное побольше сообщений о возможном там мега трясении. И у вас будет шанс записаться в пророки)
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5k
Babangdida Час назад
У садитов есть прекрасная традиция - если предсказание не сбылось, предсказателя показывают по телевидению, как ему *опу обрабатывают хлыстом.
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5k
alex Час назад
я думаю япошкам капец, не тех выбрали союзников
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
сразу бы этот оракул ДОМОРОЩЕННЫЙ русофобской ЕВРОПКЕ..сказал..Россия *напала* на бедную Украину(фашистскую), и поэтому в России обязательно должно случиться МЕГАземлятрясение)
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4k
Трям Час назад
Песда ипошкам!
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14k
Kucher Час назад
Ну да, ну да.
С "антифишек" новость - "Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров. Эксперты заявили о высокой вероятности извержения вулкана."
Оно ж конечно, раз сказали, что слабо обоснованы, то наверно так оно и есть. А вулканы - они сами по себе извергаются.
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