Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог сообщил о грядущем "мегаземлетрясении" в России

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, спрогнозировавший мощное землетрясение в Турции, заявил на YouTube-канале Solar System Geometry Survey, что уже в начале марта Курильские острова и Камчатку сотрясут мощные подземные толчки.



По данным учёного, третьего и четвёртого, а также шестого и седьмого марта сближение Земли, Меркурия и Сатурна может спровоцировать "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 баллов и выше. При этом катаклизм затронет не только территорию России, пострадает также Япония, Филиппины и Индонезия.