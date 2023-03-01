Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог сообщил о грядущем "мегаземлетрясении" в России

По словам учёного, причиной катаклизма станет сближение планет.
Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, спрогнозировавший мощное землетрясение в Турции, заявил на YouTube-канале Solar System Geometry Survey, что уже в начале марта Курильские острова и Камчатку сотрясут мощные подземные толчки.
По данным учёного, третьего и четвёртого, а также шестого и седьмого марта сближение Земли, Меркурия и Сатурна может спровоцировать "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 баллов и выше. При этом катаклизм затронет не только территорию России, пострадает также Япония, Филиппины и Индонезия.
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Однако российские сейсмологи сочли прогноз нидерландского коллеги
ненаучным неубедительным.
Председатель Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска Данила Чебров заявил, что прогнозы Хугербитса, построенные на "индексе геометрии Солнечной системы" не лишены смысла. Однако в реальности связь между сейсмической активностью на Земле и положением небесных тел Солнечной системы довольна слаба.
Также автор методики пытается вовлекать данные по некоторой «атмосферной флуктуации», но что это за данные – неясно. Заметим, что нам известны попытки создать методику прогноза землетрясений по вариациям атмосферного давления, но триггерный эффект атмосферных явлений тоже оказался не столь убедительным, как бы нам хотелось.
В общем, российские сейсмологи как с Камчатки, так и из столичного МГУ считают прогнозы Хугербитса как минимум слабо обоснованными. Так или иначе, проверить, кто оказался прав, труда не составит. Остаётся несколько дней подождать.
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В действительности Луна притягивает не только воду, но и любые объекты по закону всемирного тяготения Ньютона. Согласно этому закону, сила притяжения довольно быстро убывает с расстоянием. Среднее расстояние до Луны составляет 384 000 километров. Диаметр Земли 12 700 километров. Это значит, что одна сторона Земли примерно на 3% ближе к Луне, чем противоположная. По закону тяготения ближняя к Луне сторона Земли притягивается Луной примерно на 7% сильнее, чем дальняя. Для Земли это означает, что на нее действует сила, стремящаяся вытянуть земной шар вдоль оси Луна Земля. Эта сила получила название приливной силы.
Под действием приливной силы весь земной шар немного деформируется. Со стороны Луны и с противоположной стороны возникают небольшие горбы, а по бокам земная кора, наоборот, немного опускается. На экваторе высота этих твердотельных приливов составляет около полуметра. В более высоких широтах она убывает. За счет вращения Земли вокруг своей оси приливные волны движутся по поверхности Земли, обходя ее примерно за 25 часов (лишний час связан с движением Луны по орбите). За это время в каждой точке Земли дважды происходит прилив и отлив.
Твердотельные приливы трудно заметить, поскольку земная кора поднимается и опускается в масштабах целых континентов. Измерить их удалось только благодаря новым астрономическим и космическим технологиям во второй половине XX века. Например, система глобального позиционирования GPS (система определения местоположения объектов, основанная на использовании искусственных спутников Земли) в принципе позволяет отследить движения земной коры с точностью до сантиметров, а лазерная локация спутников с точностью до миллиметров.
Приливы в океанах вызваны той же самой приливной силой. В открытом океане высота приливной волны примерно такая же, как в земной коре 30-60 сантиметров. Но морская вода, в отличие от земной коры, подвижна. Поэтому с приближением к берегу высота приливной волны растет. В узких заливах она может подниматься на 10 метров и более.
Приливные деформации объясняют множество явлений. Подробнее о них можно прочитать в брошюре В. Сурдина «Пятая сила», выпущенной издательством МЦНМО.
С "антифишек" новость - "Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров. Эксперты заявили о высокой вероятности извержения вулкана."
Оно ж конечно, раз сказали, что слабо обоснованы, то наверно так оно и есть. А вулканы - они сами по себе извергаются.