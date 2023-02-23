В сундуке утонувшего в 1660 году корабля ученые нашли свадебное платье

В 1660 году, у берегов острова Тексель, самого большого острова в Северном море, произошла трагическая гибель голландского корабля. На борту находилось огромное количество ценных грузов, включая сундуки, содержащие драгоценные сокровища, такие как дорогая одежда, текстиль, столовое серебро, кожаные переплеты книг и многое другое.
Обломки корабля «Палмвуд», потерпевшего крушение в 17 веке, найдены в 2009 году участниками дайвинг-клуба на Текселе – острове в 95 километрах к северу от Амстердама. Подводные исследования и извлечение артефактов были реализованы в период с 2014 по 2017 год.
На корабле обнаружили роскошные и необычайно хорошо сохранившиеся одежды, в том числе элегантное платье, расшитое серебряными узелками, изысканное дамасское платье, женский туалетный набор и зеркала, а также бархатный кафтан в османском стиле, окрашенный мексиканской кошенилью – пигментом рубинового оттенка, полученного из насекомых, обитающих в Америке.
Кроме того, на борту была обнаружена коллекция из 32 книг в кожаных переплётах, датируемых 16 и 17 веками. Хотя страницы давно растворились, тиснёные обложки позволяют определить тома из Франции, Польши и один том с гербом британского королевского дома Стюартов.
Основываясь на стиле одежды и информации из книг, исследователи сначала предположили, что обломки корабля могли быть частью конвоя, перевозившего Генриетту Марию Французскую, жену английского короля Карла I, из Англии во Францию. В одном из исторических писем описывается, как в марте 1642 года затонул багажный корабль свиты королевы, на котором находились гардеробы двух её фрейлин и их горничных.
Крушение 1642 года было рабочей теорией в 2016 году, однако с тех пор исследователи получили больше информации об останках корабля, в том числе о том, что судно «Палмвуд» не было спущено на воду до 1645 года.
Основываясь на дендрохронологических данных, исследователи выяснили, что деревья для корабля были вырублены после 1640 года. Принимая во внимание время, необходимое для постройки корабля, и средний срок его службы в 17 веке, исследователи оценивают, что корабль плавал между 1645 и 1660 годами.
Учёным до сих пор не ясно, чьи именно вещи перевозило судно «Палмвуд». Разнообразие богатой женской одежды, собрание дорогих книг (некоторые из которых датируются столетием ранее), серебряная посуда и другие предметы роскоши заставляют некоторых учёных предположить, что артефакты могли принадлежать супруге аристократа, возможно, направлявшегося на дипломатическую службу.
Имеются здесь и некоторые загадки. Например, отсутствие в гардеробе нижнего белья, за исключением шёлковых носков и корсажей.
К тому же на фоне всего остального женского гардероба выбивается мужской османский кафтан.
Одежда в настоящее время выставлена в специальных бескислородных витринах морского музея Kaap Skil. Но большая часть из более чем 1500 артефактов, извлечённых с затонувшего корабля, всё ещё ждёт изучения и консервации.
Источник:
- Десятки рогатых черепов обнаружены в неандертальской пещере. Находка озадачила ученых
- Заброшенные корабли на севере России
- В Бахрушинском музее нашли уникальные росписи
- В Африке обнаружили древнейшую «мастерскую» по изготовлению рубил
- Археологи нашли розовый саркофаг хранителя сокровищ Рамзеса