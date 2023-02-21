Задержание особо опасных преступников по-казахски

В небольшом городке под названием Жанатас полицейские остановили подозрительную машину. Водитель отказался добровольно представить машину к осмотру, в итоге один из стражей правопорядка с ноги вскрыл автомобиль в котором замуровались несколько подозреваемых. Окно поддалось с первого стука удара. Вслед за ботинком правосудия в салон попал и ствол полицейского, который взял на мушку вероятных нарушителей.