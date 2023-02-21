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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 214 постов • 19 подписчиков подписаться
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Задержание особо опасных преступников по-казахски

Задержание особо опасных преступников по-казахски

Автор:
21 февраля 2023 21:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Казахстан   задержание   интересно   казахи   опасность   полиция   престпуники   
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Не только на американских улицах можно услышать стрельбу и разборки. Недалеко от нас можно встретить сюжеты покруче голливудских блокбастеров.

Плохие парни из Лос-Анджелеса курят в сторонке на фоне того, как свои задержания проводят казахские полицейские. Да, спецэффектов, взорванных машин и вертолётов у них нет, зато есть нехилая харизма и сила духа.

В небольшом городке под названием Жанатас полицейские остановили подозрительную машину. Водитель отказался добровольно представить машину к осмотру, в итоге один из стражей правопорядка с ноги вскрыл автомобиль в котором замуровались несколько подозреваемых. Окно поддалось с первого стука удара. Вслед за ботинком правосудия в салон попал и ствол полицейского, который взял на мушку вероятных нарушителей.

Но и это не помешало им попытаться скрыться с места задержания. Правда, в результате серии неудачных попыток, их все-таки скрутили. В машине помимо странно пахнувшего вещества были обнаружены два пистолета, пара ружей, граната и бронежилет. Самым безобидным из списка оказался кухонный нож.

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Метки: Казахстан   задержание   интересно   казахи   опасность   полиция   престпуники   
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3  комментария
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dUb 40 минут назад
У них индусы должны выкупить этот шедевр
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vitenok 8 минут назад
Вы можете вычитывать свои тексты? Они ведь не такие большие, уважайте тех, кто будет читать ваши... тут должен быть мат .... "шедевры".
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1k
Василич 45 минут назад
қотағыма… ?
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Александр Невский
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