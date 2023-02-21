Задержание особо опасных преступников по-казахски

Не только на американских улицах можно услышать стрельбу и разборки. Недалеко от нас можно встретить сюжеты покруче голливудских блокбастеров.
Плохие парни из Лос-Анджелеса курят в сторонке на фоне того, как свои задержания проводят казахские полицейские. Да, спецэффектов, взорванных машин и вертолётов у них нет, зато есть нехилая харизма и сила духа.
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В небольшом городке под названием Жанатас полицейские остановили подозрительную машину. Водитель отказался добровольно представить машину к осмотру, в итоге один из стражей правопорядка с ноги вскрыл автомобиль в котором замуровались несколько подозреваемых. Окно поддалось с первого стука удара. Вслед за ботинком правосудия в салон попал и ствол полицейского, который взял на мушку вероятных нарушителей.
Но и это не помешало им попытаться скрыться с места задержания. Правда, в результате серии неудачных попыток, их все-таки скрутили. В машине помимо странно пахнувшего вещества были обнаружены два пистолета, пара ружей, граната и бронежилет. Самым безобидным из списка оказался кухонный нож.
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