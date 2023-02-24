Британская тусовщица оказалась одним из крупнейших наркобаронов страны — девушка попалась на превышении скорости

Кто сказал, что есть только мужские или женские профессии, а женщины могут меньше, чем мужчины? Наглядный пример — Даниэль из Великобритании, которая к своим 29 годам смогла сколотить собственную… наркоимперию.
Вообще, Даниэль, если так подумать, была этаким воплощением «успешного успеха». Британская подданная работала инженером в крупной компании, часто тусовалась, ездила в дорогие путешествия и в целом вела роскошный образ жизни.
Но в один прекрасный день все закончилось. Однажды, возвращаясь с очередной тусовки, Даниэль попала в лапы полицейского патруля — ее задержали даже не за пьяное вождение, а за превышение скорости. В итоге машину решили проверить на всякий случай (мало ли чем богема развлекается), выяснилось, что Даниэль не так проста.
Девушка оказалась организатором одной из крупнейших наркосети во всей стране. В частности, торговала она крэком, героином и каннабисом. «Спалилась» она еще и на том, что уже после задержания на ее телефон (в котором даже не были скрыты уведомления) постоянно приходили сообщения о том, что там или тут продан очередной дурман-пакет.
Дома у девушки тоже оказалось «не прибрано». У нее оказались целые залежи денег в наличке, а также огромные кучи веществ. Всего в кэше у нее хранилось 27 тыс фунтов стерлингов, что примерно 2,4 млн рублей, а также наркотиков на 33 тыс фунтов — примерно на три миллиона.
Удивительно во всей этой истории другое. Каким-то чудом мадам выпустили под залог и даже пока не посадили в тюрьму. Вероятно, Даниэль предстоит долгое судебное разбирательство, а империя падет. Да и не совсем понятно, как богемной тусовщице вообще в голову взбрело превышать скорость, учитывая ее бэк.
Источник:
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-11766229/Woman-drug-dealer-29-secretly-funded-life-luxury-selling-heroin-crack.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-11766229/Woman-drug-dealer-29-secretly-funded-life-luxury-selling-heroin-crack.html
Автор наверное слабо себе представляет, что такое наркобарон, какими объёмами и поставками он руководит, и как обычно далеко он находится от самих наркотиков и мест их распространения. Это только в голливудских фильмах очередной "Пабло Эскобаро" самостоятельно носит чемоданы с кокаином, предлагает его все подряд, лично даёт взятки и контролирует производство в цеху.. это ведь бедные и глупые люди, у них не хватает ни денег, ни смекалки для такой работы иметь подчинённых и строго выстроенной иерархии, в которой обычные диллеры ни имени ни лица не знают человека который им в тайнике оставляет груз и забирает бабло из другого тайника.