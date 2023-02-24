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Британская тусовщица оказалась одним из крупнейших наркобаронов страны — девушка попалась на превышении скорости

Британская тусовщица оказалась одним из крупнейших наркобаронов страны — девушка попалась на превышении скорости

Автор:
24 февраля 2023 20:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   глупость   девушки   интересно   криминал   наркотики   новости   преступница   
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Кто сказал, что есть только мужские или женские профессии, а женщины могут меньше, чем мужчины? Наглядный пример — Даниэль из Великобритании, которая к своим 29 годам смогла сколотить собственную… наркоимперию.

Вообще, Даниэль, если так подумать, была этаким воплощением «успешного успеха». Британская подданная работала инженером в крупной компании, часто тусовалась, ездила в дорогие путешествия и в целом вела роскошный образ жизни.

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Но в один прекрасный день все закончилось. Однажды, возвращаясь с очередной тусовки, Даниэль попала в лапы полицейского патруля — ее задержали даже не за пьяное вождение, а за превышение скорости. В итоге машину решили проверить на всякий случай (мало ли чем богема развлекается), выяснилось, что Даниэль не так проста.

Девушка оказалась организатором одной из крупнейших наркосети во всей стране. В частности, торговала она крэком, героином и каннабисом. «Спалилась» она еще и на том, что уже после задержания на ее телефон (в котором даже не были скрыты уведомления) постоянно приходили сообщения о том, что там или тут продан очередной дурман-пакет.

Дома у девушки тоже оказалось «не прибрано». У нее оказались целые залежи денег в наличке, а также огромные кучи веществ. Всего в кэше у нее хранилось 27 тыс фунтов стерлингов, что примерно 2,4 млн рублей, а также наркотиков на 33 тыс фунтов — примерно на три миллиона.

Удивительно во всей этой истории другое. Каким-то чудом мадам выпустили под залог и даже пока не посадили в тюрьму. Вероятно, Даниэль предстоит долгое судебное разбирательство, а империя падет. Да и не совсем понятно, как богемной тусовщице вообще в голову взбрело превышать скорость, учитывая ее бэк.

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Метки: Великобритания   глупость   девушки   интересно   криминал   наркотики   новости   преступница   
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15  комментариев
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12k
Kostick Час назад
наркобарониха, с дурью и кэшем аш на 60 косарей? автор, ты действительно думаешь, что это показатель?))
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11k
Просто Царь Минуту назад
В лучшем случае, она лишь бригадир.
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2k
Сергей 8 минут назад
рассказывали менты из ОБНОНа, взяли какую-то матрешку, так у нее товарооборот за день был три миллиона, а тут лохушку какую-то возвели в ранг баронессы, смешно [мат]
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4k
Трям Полчаса назад
Пост - говно, курицын - мудак.
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8k
Axel Полчаса назад
Какой наркобарон? Она простой курьер. Развозила наркоту мелким дилерам.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11766229/Woman-drug-dealer-29-secretly-funded-life-luxury-selling-heroin-crack.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-11766229/Woman-drug-dealer-29-secretly-funded-life-luxury-selling-heroin-crack.html
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39k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Обычный барыга, который в тусовочных элитных местах продаёт золотой молодёжи и творческим элитам кайф. Где тут "крупнейший наркобарон страны" я прям теряюсь в догадках.
Автор наверное слабо себе представляет, что такое наркобарон, какими объёмами и поставками он руководит, и как обычно далеко он находится от самих наркотиков и мест их распространения. Это только в голливудских фильмах очередной "Пабло Эскобаро" самостоятельно носит чемоданы с кокаином, предлагает его все подряд, лично даёт взятки и контролирует производство в цеху.. это ведь бедные и глупые люди, у них не хватает ни денег, ни смекалки для такой работы иметь подчинённых и строго выстроенной иерархии, в которой обычные диллеры ни имени ни лица не знают человека который им в тайнике оставляет груз и забирает бабло из другого тайника.
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38k
Вепс 40 минут назад
Проверять нет ни желания ни времени. Поэтому просто скажу: берем фотки любого человека из сети и пишем какую-нибудь херь, и получаем крутую новость.
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52k
smakido 44 минуты назад
Сколько веревочке не виться...
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4k
avix 46 минут назад
НаркоИмперия ЗЛА побеждена!!!! 60 тысяч? Да вы издеваетесь. Это скорее тест на её уровень интеллекта. Я, кстати, изначально подумал, что это Бузова, уж очень общий типаж совпадает. Не скрытые уведомления и пакетики в тачке. Мозгов у неё как у оладьи.
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413
Папай 57 минут назад
кто-то поставил себе в отчет жырную галку. За раскрытие "империи"
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58k
Morder Час назад
Смешные новости...
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Александр Невский
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