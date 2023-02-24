Британская тусовщица оказалась одним из крупнейших наркобаронов страны — девушка попалась на превышении скорости

Девушка оказалась организатором одной из крупнейших наркосети во всей стране. В частности, торговала она крэком, героином и каннабисом. «Спалилась» она еще и на том, что уже после задержания на ее телефон (в котором даже не были скрыты уведомления) постоянно приходили сообщения о том, что там или тут продан очередной дурман-пакет.

Дома у девушки тоже оказалось «не прибрано». У нее оказались целые залежи денег в наличке, а также огромные кучи веществ. Всего в кэше у нее хранилось 27 тыс фунтов стерлингов, что примерно 2,4 млн рублей, а также наркотиков на 33 тыс фунтов — примерно на три миллиона.