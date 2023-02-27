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ЧВК «Рёдан» продолжает захватывать города – в этот раз школьники пытались взять Калугу, но помешал ОМОН&nbsp;

ЧВК «Рёдан» продолжает захватывать города – в этот раз школьники пытались взять Калугу, но помешал ОМОН 

Автор:
27 февраля 2023 21:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЧВК Редан   глупость   дети   драки   интересно   новости   подростки   
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ЧВК «Рёдан», которая за несколько дней успела захватить, пожалуй, все инфопространство, продолжает широко набирать популярность в России. Теперь, после штурмов ТЦ в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске и даже Харькове и других украинских городах школьники пытались устроить «забив» в Калуге. Не повезло. Их ищет ОМОН.

Так, за последние несколько дней деструктивное подростковое движение успело захватить не только Россию, но, внезапно, и Украину, где подростки тоже решили выйти в ТЦ и драться с «офниками» и мигрантами. Подобное повторилось в Днепропетровске и Полтаве. Правда, там их останавливать было некому.

В случае Калуги подростки, которые одеваются в черное и носят принты пауков и четверок, «спалились» просто – общались в чатах, которые нашли взрослые. И затем их начали искать.

При этом случаи задержания для «Рёдана» - не редкость. Их уже находили и в Питере, и в Москве и даже задерживали – например, вчера. Родители же детей, которые устраивают массовые драки, не верят, что их «чадо» могло участвовать в хулиганстве.

Некоторые даже специально смотрят аниме, и не видят там ничего плохого. Впрочем, сейчас в Калуге уже стоят автозаки, приготовленные для разгоряченных детей, которым может грозить постановка на учёт. Родителей же может ждать только штраф за ненадлежащее воспитание.

А определить члена деструктивного движения просто – скорее всего, это фанат аниме Hunter x Hunter, одет он в черное, у него на одежде есть паук и цифра четыре. При этом с чего все началось, до сих пор доподлинно неизвестно, но известно, что подобные движения долго не живут, если их вовремя пресекать. Чем сейчас и заняты правоохранители.


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Метки: ЧВК Редан   глупость   дети   драки   интересно   новости   подростки   
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52  комментария
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8k
Copycat 2 часа назад
а я сразу знал что от аниме которое называется "что то там X что то тут" добра не жди, в последнее время развелось очень много тупых аниме, я бы сказал их критически много под 90%
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3k
александр Полминуты назад
малолетние дебилы.
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16k
Дядюшка Ау 3 минуты назад
Посмотрел комментаторов, призывающих гасить аниматоров. Все с 2014 года, у кого место пребывания Суринам, у кого "rassia". Фишкяне, вы всерьез с этой дребеденью обсуждаете какие-либо серьезные темы?
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10k
Михаил 11 минут назад
если государство не занимается своим молодым поколением, им занимается кто-то другой.
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2k
Andrey G 17 минут назад
Некоторые даже специально смотрят аниме, и не видят там ничего плохого.

Млять, это тут при чём? А ещё, наверняка, они в стрелялки играют. А ещё у них тик токи и вэйпы. Поколение ЕГЭ. Давай говна до кучи, не имеющего к проблеме никакого отношения.
Чем плохо аниме? То, что среди аниме, как и среди других жанров, есть куча говнища, это факт, но это не тащит детей на баррикады.
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15k
Patmaz 23 минуты назад
Рекомендую проверенный метод воспитания
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65k
SAndre Полчаса назад
паровозы надо гасить когда они еще чайники
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40k
Бабай Полчаса назад
Так, что мы ещё прое*али? Не, мы тоже ездили драться, но то район на район, и это было местное явление - интернета не существовало. И предпосылки к базару тоже были серьёзными - кому-то морду набили, потом алаверды, и понеслось. Но съехать на почве анимэ? Слабаки. Или это чей-то конкретный проект.
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2k
scorpi83 36 минут назад
внезапно анимешники начали бузить везде и всюду, также внезапно всем миром начали их гнобить все подряд!!!
все как обычно: взяли одно внушаемое стадо и стравили с другим внушаемым стадом
кого то жизнь ничему не учит
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1k
GoInDown 37 минут назад
Всю жизнь были группы дебилов, эмо там всякие, готы итд, сейчас вот эти, да и х... с ними.
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66
unclejohn 37 минут назад
Полсотни розог, с чтением за что. Особо упёртым разогнуть на лбу армейскую пряжку. Всё сразу кончится.
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14k
Ничоси 40 минут назад
Я так и не понял, с чего они ЧВК. На дакуй с ними. Признать экстремистами и сажать недорослей
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1k
Вольдемар 43 минуты назад
Пока всё это больше напоминает раздувание из мухи слона. Одни обсосы расцарапали мордашки другим обсосам. Третьи увидели это в тик-токе и захотели свои 15 минут славы. Ну а хайпожОры тут же подхватили движ, и вуаля - "деструктивное движение", "секта", "ЧВК"... Вполне возможно, что эти малолетние рукоблуды и любители лупоглазых японочек открыли для себя магию алкоголя, и теперь, по синей, дыне машут ручонками по поводу и без))
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1k
Atanas Rakov 50 минут назад
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−4
D S 51 минуту назад
Напомнило нашу молодость "пояснить за шмот". Видимо, сейчас у молодежи своя тема. Но почему то всегда хочется заступиться за тех , кого меньше.
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2k
Вовака 51 минуту назад
Пацаны, которые против черноты и гопоты, а на них омон травят, прикольная страна. А черноте все можно, на них омон не направляют.
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4k
Elmaestro 56 минут назад
а кто такие "офники"?
я просто не очень понимаю на ЧВК-ЧмошноВанючеКлоповском сленге
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0
Сергей Смирнов Elmaestro 50 минут назад
Околофутбольщик - короче, футбольный фанат
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7k
Артём 59 минут назад
Любое стихийное подростковое движение должно разбиваться на корню. Главное, опускать авторитетов.
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43k
Валерий Час назад
измельчала нынче школота, мы раньше помнится двор на двор гасились, с палками и цепями, а вообще это правильно что нынче поднимают кипишь из за дурацкого аниме и толпы молокососов которые пришли на разборки с такими же идиотами--сегодня пауки а завтра под эту дудку будут самоубийства пропагандировать
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5k
BenderRodriguez Час назад
Блин, это какой-то дурдом. Подростков, которые решили дать отпор гопоте, обьявили деструктивной сектой и гасят ОМОНом.
Эй, омон, может лучше гопарей отму*охать, чтоб не придирались к людям по поводу их одежды или увлечений? Или у в стране дресс-код? С каких пор человеку запрещено носить, что он хочет?
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4k
Трям Час назад
Это сейчас так малолетние питорасы знакомятся друг с другом?
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