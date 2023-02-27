ЧВК «Рёдан» продолжает захватывать города – в этот раз школьники пытались взять Калугу, но помешал ОМОН 

ЧВК «Рёдан», которая за несколько дней успела захватить, пожалуй, все инфопространство, продолжает широко набирать популярность в России. Теперь, после штурмов ТЦ в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске и даже Харькове и других украинских городах школьники пытались устроить «забив» в Калуге. Не повезло. Их ищет ОМОН.
Так, за последние несколько дней деструктивное подростковое движение успело захватить не только Россию, но, внезапно, и Украину, где подростки тоже решили выйти в ТЦ и драться с «офниками» и мигрантами. Подобное повторилось в Днепропетровске и Полтаве. Правда, там их останавливать было некому.
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В случае Калуги подростки, которые одеваются в черное и носят принты пауков и четверок, «спалились» просто – общались в чатах, которые нашли взрослые. И затем их начали искать.
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При этом случаи задержания для «Рёдана» - не редкость. Их уже находили и в Питере, и в Москве и даже задерживали – например, вчера. Родители же детей, которые устраивают массовые драки, не верят, что их «чадо» могло участвовать в хулиганстве.
Некоторые даже специально смотрят аниме, и не видят там ничего плохого. Впрочем, сейчас в Калуге уже стоят автозаки, приготовленные для разгоряченных детей, которым может грозить постановка на учёт. Родителей же может ждать только штраф за ненадлежащее воспитание.
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А определить члена деструктивного движения просто – скорее всего, это фанат аниме Hunter x Hunter, одет он в черное, у него на одежде есть паук и цифра четыре. При этом с чего все началось, до сих пор доподлинно неизвестно, но известно, что подобные движения долго не живут, если их вовремя пресекать. Чем сейчас и заняты правоохранители.
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Млять, это тут при чём? А ещё, наверняка, они в стрелялки играют. А ещё у них тик токи и вэйпы. Поколение ЕГЭ. Давай говна до кучи, не имеющего к проблеме никакого отношения.
Чем плохо аниме? То, что среди аниме, как и среди других жанров, есть куча говнища, это факт, но это не тащит детей на баррикады.
все как обычно: взяли одно внушаемое стадо и стравили с другим внушаемым стадом
кого то жизнь ничему не учит
Ты позор своих родителей. Сделай себе харасраки или сепуксасаки.. Или как так это называется?
я просто не очень понимаю на ЧВК-ЧмошноВанючеКлоповском сленге
или обмельчал нынче футбольный фанат?!
Эй, омон, может лучше гопарей отму*охать, чтоб не придирались к людям по поводу их одежды или увлечений? Или у в стране дресс-код? С каких пор человеку запрещено носить, что он хочет?
Нельзя. А то кто потом будет в омоне служить?