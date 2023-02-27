ЧВК «Рёдан» продолжает захватывать города – в этот раз школьники пытались взять Калугу, но помешал ОМОН 

А определить члена деструктивного движения просто – скорее всего, это фанат аниме Hunter x Hunter, одет он в черное, у него на одежде есть паук и цифра четыре. При этом с чего все началось, до сих пор доподлинно неизвестно, но известно, что подобные движения долго не живут, если их вовремя пресекать. Чем сейчас и заняты правоохранители.