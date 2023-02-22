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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 217 постов • 19 подписчиков подписаться
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В Красноярске удалось потушить пожар на крупном складе спустя пять часов

В Красноярске удалось потушить пожар на крупном складе спустя пять часов

Автор:
22 февраля 2023 16:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   ЧП   бирюза   интересно   красноярск   пожар   склад   
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Возгорание произошло на территории складского помещения, принадлежащего заводу Бирюса. На нём хранились холодильники, оборудование для саун, печей и каминов.

Также предположительно вблизи с ним были спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности. Клубы дыма были видны в соседнем жилом массиве.

Пожар удалось локализовать только спустя более чем пять часов. Все это время службы МЧС боролись с огнём из-за того, что на территории склада было и в его конструкциях были материалы большой горючей нагрузки.

В качестве основных версий правоохранители рассматривают две: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Пожары в ТЦ и на складах не стали редкостью. Только за последние несколько месяцев по всей стране произошла серия крупных возгораний. Скептики связывают такую аномальную активность с попыткой получить страховку, поскольку бизнес по сдаче в аренду торговых помещений сейчас претерпевает кризис. Многие ТЦ и вовсе закрываются и банкротятся.

Прокуратура проводит проверку по данному случаю. Завод Бирюса является одним из крупнейших предприятий в России по производству бытовой криогенной техники. К слову, это не первый пожар на территории этого склада. Последний до этого был в 2019 году и также охватился площадь в 20 тысяч квадратных метров. Нынешний пожар был локализован на площади 13 200 квадратных метров.

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Метки: МЧС   ЧП   бирюза   интересно   красноярск   пожар   склад   
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1  комментарий
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Shtoppi 47 минут назад
наверняка диверсия
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Александр Невский
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