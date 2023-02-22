В Красноярске удалось потушить пожар на крупном складе спустя пять часов

Возгорание произошло на территории складского помещения, принадлежащего заводу Бирюса. На нём хранились холодильники, оборудование для саун, печей и каминов.
Также предположительно вблизи с ним были спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности. Клубы дыма были видны в соседнем жилом массиве.
Пожар удалось локализовать только спустя более чем пять часов. Все это время службы МЧС боролись с огнём из-за того, что на территории склада было и в его конструкциях были материалы большой горючей нагрузки.
В качестве основных версий правоохранители рассматривают две: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.
Пожары в ТЦ и на складах не стали редкостью. Только за последние несколько месяцев по всей стране произошла серия крупных возгораний. Скептики связывают такую аномальную активность с попыткой получить страховку, поскольку бизнес по сдаче в аренду торговых помещений сейчас претерпевает кризис. Многие ТЦ и вовсе закрываются и банкротятся.
Прокуратура проводит проверку по данному случаю. Завод Бирюса является одним из крупнейших предприятий в России по производству бытовой криогенной техники. К слову, это не первый пожар на территории этого склада. Последний до этого был в 2019 году и также охватился площадь в 20 тысяч квадратных метров. Нынешний пожар был локализован на площади 13 200 квадратных метров.
Источник:
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