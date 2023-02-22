В Красноярске удалось потушить пожар на крупном складе спустя пять часов

Прокуратура проводит проверку по данному случаю. Завод Бирюса является одним из крупнейших предприятий в России по производству бытовой криогенной техники. К слову, это не первый пожар на территории этого склада. Последний до этого был в 2019 году и также охватился площадь в 20 тысяч квадратных метров. Нынешний пожар был локализован на площади 13 200 квадратных метров.