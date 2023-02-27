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Неожиданное сияние - как горело небо Ленобласти этой ночью

Неожиданное сияние - как горело небо Ленобласти этой ночью

Автор:
27 февраля 2023 22:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ленинградская область   интересно   космос   красиво   небо   новости   север   северное сияние   фото   
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Астрономические явления - это всегда красиво. Но еще красивее неожиданно поймать необычное небесное происшествие в местах, где его ждать обычно не приходится. Как, например в Ленинградской области - там ночью запечатлели северное сияние, хотя оно тут видно гораздо реже, чем в Мурманске.

При этом в Ленинградской области редко увидишь именно невооруженным глазом красивые переливы на небе. Впрочем, есть инициативная группа, которая активно снимает любое происшествие.

Специалисты отмечают, что в ночь на сегодня было не просто обычное сияние, а редкое явление - утренняя Глория, которая характеризуется красными световыми столбами на небе прямо рядом с зелеными переливами.

Отмечается, что явление было видно не только в Ленобласти, но даже в Ярославле. Впрочем, самые эффектные фото, конечно, из северо-западного региона - там сиял и Выборг, и небо на Финским заливом, и Сортавала.

Отметим, что снять такое явление для этих мест - большая удача еще и потому, что чтобы увидеть всё это великолепие, нужно ясное небо. А оно, сами понимаете, для Питера почти такая же редкость (да, это шутка про 50 оттенков Петербурга).

А теперь - просто посмотрим на красоту. Ведь что может быть лучше на сон грядущий, чем простое сияние холодного северного неба?

А вот и полное видео - от самого начала до самого конца. В какой-то момент даже сугроб становится розовым.

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Метки: Ленинградская область   интересно   космос   красиво   небо   новости   север   северное сияние   фото   
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