Магелланов дятел: тот самый смеющийся Вуди в дикой природе

Дятел вида Campephilus magellanicus, или магелланов королевский дятел распространён в Америке и встречается там довольно часто. Его легко узнать по ярко-красной головке и чёрному тельцу. Длина тела взрослой птицы – около 45 см. Эта один из самых крупных дятлов в мире. Самки этого вида не имеют красного окраса — они просто чёрные.

Рацион у этого дятла очень разнообразен. Они едят личинок, жуков, яйца мелких птиц, фрукты и небольших рептилий. Этот дятел, как вы заметили, очень хищный и безжалостный. Он может охотиться не только на личинок, но и на ящериц.