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Магелланов дятел: тот самый смеющийся Вуди в дикой природе

Магелланов дятел: тот самый смеющийся Вуди в дикой природе

Автор:
01 марта 2023 17:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   вуди   дятел   животные   интересное   удивительное   факты   фото   
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Дети 90-х помнят мультики про дятла Вуди, который знаменит своим очень заразительным смехом. Как оказалось, прототипом для мультяшного персонажа стала реальная птица — магелланов королевский дятел. Эта птичка с красной головой обитает в Южной Америке.

Дятел вида Campephilus magellanicus, или магелланов королевский дятел распространён в Америке и встречается там довольно часто. Его легко узнать по ярко-красной головке и чёрному тельцу. Длина тела взрослой птицы – около 45 см. Эта один из самых крупных дятлов в мире. Самки этого вида не имеют красного окраса — они просто чёрные.

Рацион у этого дятла очень разнообразен. Они едят личинок, жуков, яйца мелких птиц, фрукты и небольших рептилий. Этот дятел, как вы заметили, очень хищный и безжалостный. Он может охотиться не только на личинок, но и на ящериц.

Ещё одна отличительная особенность самцов — это звуки, который они издают. Крик дятла похож на смех. Именно поэтому в мультике использовали такое заразительный смех - так в природе эти дятлы привлекают внимание самок.

А теперь просто живите с этим. Дятел Вуди из мультика не просто смеётся, а зовёт самок для того, чтобы продолжить потомство.

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Метки: видео   вуди   дятел   животные   интересное   удивительное   факты   фото   
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3  комментария
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8k
Copycat 2 часа назад
у меня есть приятель который очень хорошо подражает чужим голосам - вот у него удачно получается его смех воспроизводить, на вечеринках постоянно развлекает людей) а ещё дональда дака может ну и банально каких то знаменитостей типа жириновского там или винокура
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29k
Е-Лена 53 минуты назад
)))) Как жить теперь?! )))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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