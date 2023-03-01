Магелланов дятел: тот самый смеющийся Вуди в дикой природе

Дети 90-х помнят мультики про дятла Вуди, который знаменит своим очень заразительным смехом. Как оказалось, прототипом для мультяшного персонажа стала реальная птица — магелланов королевский дятел. Эта птичка с красной головой обитает в Южной Америке.
Дятел вида Campephilus magellanicus, или магелланов королевский дятел распространён в Америке и встречается там довольно часто. Его легко узнать по ярко-красной головке и чёрному тельцу. Длина тела взрослой птицы – около 45 см. Эта один из самых крупных дятлов в мире. Самки этого вида не имеют красного окраса — они просто чёрные.
Рацион у этого дятла очень разнообразен. Они едят личинок, жуков, яйца мелких птиц, фрукты и небольших рептилий. Этот дятел, как вы заметили, очень хищный и безжалостный. Он может охотиться не только на личинок, но и на ящериц.
Ещё одна отличительная особенность самцов — это звуки, который они издают. Крик дятла похож на смех. Именно поэтому в мультике использовали такое заразительный смех - так в природе эти дятлы привлекают внимание самок.
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А теперь просто живите с этим. Дятел Вуди из мультика не просто смеётся, а зовёт самок для того, чтобы продолжить потомство.
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