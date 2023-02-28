Тот самый дятел Вуди

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Помните старый мультфильм по дятла Вуди Вудпекера? Похоже, что узнаваемый смех персонажа являлся не просто фантазией авторов. Послушайте, как звучит одна из птиц семейства дятлов.
"Угадай кто?"
Наедятся своих термитов и давай хохотать на всю округу.
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