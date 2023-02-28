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Тот самый дятел Вуди

Тот самый дятел Вуди

Автор:
28 февраля 2023 08:58
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   дятел   дятел вуди   животные   интересно   смех   
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Помните старый мультфильм по дятла Вуди Вудпекера? Похоже, что узнаваемый смех персонажа являлся не просто фантазией авторов. Послушайте, как звучит одна из птиц семейства дятлов.

"Угадай кто?"


Наедятся своих термитов и давай хохотать на всю округу.

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Метки: в мире   видео   дятел   дятел вуди   животные   интересно   смех   
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2  комментария
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25k
Serg2001 9 минут назад
Выходит это не мультик, а практически документальный фильм про этого дятла... )
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242
Мaximus 11 минут назад
Хороший у них термит, забористый
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