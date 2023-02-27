Эволюция, остановись: в Австралии живёт черепаха, которая умеет дышать задом

Черепашка вида Elusor macrurus стала очень популярна в 2018 году благодаря своей необычной причёске. Наросшие на голове водоросли сделали её похожей на какого-нибудь рокера с ирокезом. Тогда зоозащитники заявили, что эти черепашки находятся под угрозой вымирания из-за загрязнения воды. Elusor macrurus дышит попой и поэтому вдвойне страдает от экологической угрозы.
Черепахи Elusor macrurus живут большую часть своей жизни под водой. На суше их поджидают дикие собаки, лисицы, вараны и другие хищники. Все они не прочь полакомиться черепашатиной. Панцири водных черепах не настолько крепкие, как у живущих на суше. Поэтому они часто становятся добычей хищников: как наземных, так и водных.
Поэтому Elusor macrurus научилась прятаться в иле. Но как тогда дышать? Все черепахи дышат ноздрями. Даже водоплавающие черепахи вынуждены всплывать на поверхность, чтобы сделать вдох.
Без кислорода черепаха может прожить под водой около трёх часов, всё зависит от вида. Но если каждые три часа всплывать на поверхность, можно легко попасться хищникам. Эволюция решила эту задачу. Некоторые черепахи научились дышать через кожу, у других есть специальные пазухи, помогающие усваивать кислород. Другие отрастили бугорки на языке и в ротовой полости, которые помогают усваивать кислород из воды. А вот Elusor macrurus научилась дышать попой, то есть клоакой.
Впрочем, на родине черепахи, в Австралии, её называют Мэри-Ривер, в честь реки, где она обитает. Местные жители прозвали её зеленоволосой черепахой, из-за водорослей, которые растут на панцире и морде. Виной всему малоподвижный образ жизни, большую часть которой черепаха просто лежит на дне реки. Питаются черепахи всем, что проплывёт или прорастёт рядом: водоросли, моллюски, рыбёшки и земноводные.
А теперь про дыхание немного подробнее. Тонкая кожа задней слизистой настолько тонкая, что она может впитывать кислород из воды. Другими словами, черепаха всасывает воду попой, выделяет из неё кислород, и выпускает уже без него. Это помогает черепахам оставаться незаметными замшелыми камушками.
Мэри не первая черепаха, которая научилась дышать попой. Есть ещё Rheodytes leucops, который может находиться под водой около 13 часов. Дыхание кишечником достаточно распространённый скилл, его называют ещё энтеральное дыхание.
Источник:
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