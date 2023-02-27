FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13560 постов • 1550 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Эволюция, остановись: в Австралии живёт черепаха, которая умеет дышать задом

Эволюция, остановись: в Австралии живёт черепаха, которая умеет дышать задом

Автор:
27 февраля 2023 14:12
Сообщество : Животные
Метки: животные   зад   интересное   кислород   удивительное   факты   фото   черепаха   
884
4

Черепашка вида Elusor macrurus стала очень популярна в 2018 году благодаря своей необычной причёске. Наросшие на голове водоросли сделали её похожей на какого-нибудь рокера с ирокезом. Тогда зоозащитники заявили, что эти черепашки находятся под угрозой вымирания из-за загрязнения воды. Elusor macrurus дышит попой и поэтому вдвойне страдает от экологической угрозы.

Черепахи Elusor macrurus живут большую часть своей жизни под водой. На суше их поджидают дикие собаки, лисицы, вараны и другие хищники. Все они не прочь полакомиться черепашатиной. Панцири водных черепах не настолько крепкие, как у живущих на суше. Поэтому они часто становятся добычей хищников: как наземных, так и водных.

Поэтому Elusor macrurus научилась прятаться в иле. Но как тогда дышать? Все черепахи дышат ноздрями. Даже водоплавающие черепахи вынуждены всплывать на поверхность, чтобы сделать вдох.

Без кислорода черепаха может прожить под водой около трёх часов, всё зависит от вида. Но если каждые три часа всплывать на поверхность, можно легко попасться хищникам. Эволюция решила эту задачу. Некоторые черепахи научились дышать через кожу, у других есть специальные пазухи, помогающие усваивать кислород. Другие отрастили бугорки на языке и в ротовой полости, которые помогают усваивать кислород из воды. А вот Elusor macrurus научилась дышать попой, то есть клоакой.

×
×

Впрочем, на родине черепахи, в Австралии, её называют Мэри-Ривер, в честь реки, где она обитает. Местные жители прозвали её зеленоволосой черепахой, из-за водорослей, которые растут на панцире и морде. Виной всему малоподвижный образ жизни, большую часть которой черепаха просто лежит на дне реки. Питаются черепахи всем, что проплывёт или прорастёт рядом: водоросли, моллюски, рыбёшки и земноводные.

А теперь про дыхание немного подробнее. Тонкая кожа задней слизистой настолько тонкая, что она может впитывать кислород из воды. Другими словами, черепаха всасывает воду попой, выделяет из неё кислород, и выпускает уже без него. Это помогает черепахам оставаться незаметными замшелыми камушками.

Мэри не первая черепаха, которая научилась дышать попой. Есть ещё Rheodytes leucops, который может находиться под водой около 13 часов. Дыхание кишечником достаточно распространённый скилл, его называют ещё энтеральное дыхание.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   зад   интересное   кислород   удивительное   факты   фото   черепаха   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Tamdima Час назад
Называйте посты правильно!
Умеет дышать через жопу!
Уметь задом, можно ходить, ездить и т.п.!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326725



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля
Набирающие популярность в сообществах
50 лет назад
50 лет назад
Обвинили в попытке убийства, а срок дали по статье за убийство
Обвинили в попытке убийства, а срок дали по статье за убийство
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Наши санкции беспощадны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#забавно#интересное#новости#подборка#картинки#автомир#природа
#Юмор#в мире#животные#Прикол#красота#Приколы#автомобили#смешно#удивительно#Турция
#интересно#люди#кино#Россия#наука#СССР#дети#Фотографии#Ynews#роль
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки Почему у тираннозавров были такие маленькие лапки Китоглав: необычная птица с гигантским клювом Китоглав: необычная птица с гигантским клювом 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле 20 интересных фактов о наших любимых животных 20 интересных фактов о наших любимых животных

На что жалуетесь?

Вернуться