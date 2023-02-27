Эволюция, остановись: в Австралии живёт черепаха, которая умеет дышать задом

Черепахи Elusor macrurus живут большую часть своей жизни под водой. На суше их поджидают дикие собаки, лисицы, вараны и другие хищники. Все они не прочь полакомиться черепашатиной. Панцири водных черепах не настолько крепкие, как у живущих на суше. Поэтому они часто становятся добычей хищников: как наземных, так и водных.

Поэтому Elusor macrurus научилась прятаться в иле. Но как тогда дышать? Все черепахи дышат ноздрями. Даже водоплавающие черепахи вынуждены всплывать на поверхность, чтобы сделать вдох.

Без кислорода черепаха может прожить под водой около трёх часов, всё зависит от вида. Но если каждые три часа всплывать на поверхность, можно легко попасться хищникам. Эволюция решила эту задачу. Некоторые черепахи научились дышать через кожу, у других есть специальные пазухи, помогающие усваивать кислород. Другие отрастили бугорки на языке и в ротовой полости, которые помогают усваивать кислород из воды. А вот Elusor macrurus научилась дышать попой, то есть клоакой.