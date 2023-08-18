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Власти Италии выделяют миллионы евро на спасение страны от голубых крабов

Власти Италии выделяют миллионы евро на спасение страны от голубых крабов

Автор:
18 августа 2023 09:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Италия   голубой краб   интересное   краб   угроза   факты   фото   
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Голубые крабы угрожают экосистеме и нападают на людей.

Голубые крабы захватили Италию. Хищное ракообразное охотится на моллюсков и даже нападает на людей. Власти страны выделили 2,9 миллиона евро (3,2 миллиона долларов) на борьбу с этим опасным вредителем. В море разместили около 300 сетей для отслеживания и контроля за популяцией краба. Президент одной из областей Италии даже принёс на заседание несколько особей, чтобы показать виновника журналистам.

Голубой краб поедает моллюсков, которых добывают в Италии. Это грозит большими экономическими проблемами, а также может привести к оттоку туристов из страны.

На самом деле голубые крабы — очень плохие ребята. Это очень агрессивный вид ракообразных, который способен нанести огромный вред экосистеме. К тому же голубые крабы очень подвижны — за день они могут преодолеть расстояние до 300 метров. Напоследок эволюция наградила голубых крабов удивительной плодовитостью: самки откладывают от 2 до 8 миллионов икринок за один нерест. К счастью, самки способны откладывать икринки всего раз в жизни, иначе от этих крабов не было бы спасения вовсе.

В итоге мы имеем злобного краба, который быстро передвигается, умеет плавать и бегать, размножается с невероятной скоростью. Охотятся эти крабы на моллюсков, вскрывая панцири своими клешнями. Инвазивный вид стал уничтожать все живое на дне: моллюсков, икру рыб, саму рыбу и других крабов. Местами рыбаки стали больше ловить чужака, чем местные виды.

Голубые крабы появились в Италии около 15 лет назад. За последние несколько лет их популяция стала увеличиваться с невероятной скоростью. Учёные связывают это с глобальным потеплением.

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Метки: Видео   Италия   голубой краб   интересное   краб   угроза   факты   фото   
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19  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё вокруг и около, а о главном - молчок! С пивом-то он как? Идёт? Если идёт, то эта экокатастрофа вполне поправима.
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92k
sapér Vodička 12 минут назад
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155
Александр Кузнецов 24 минуты назад
Они съедобные?
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22k
Carma Warrior 37 минут назад
ну так сожрите их. Под вино или холодное пиво должно зайти :)
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52k
stabskapitan 38 минут назад
К счастью, самки способны откладывать икринки всего раз в жизни, иначе от этих крабов не было бы спасения вовсе.
---------------------------------------
Да где вы этот бред берёте? На самом деле самки спариваются только один раз в год, непосредственно после линьки, а количество икринок не говорит ни о чем от слова совсем, например рыба-луна самый плодовитый вид среди позвоночных, самки обыкновенных лун-рыб производят до 300 000 000 икринок за раз и что у нас все океаны заполнены этой рыбой?
Кстати голубой краб считается деликатесом и вылавливается в больших количествах.
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65
Абвгд Еёжзиклмн 41 минуту назад
В Европе даже крабы голубые
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3k
poбт 45 минут назад
это та самая италия, где недавно жарили кошку на поесть, не знает что делать с крабами?
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3k
Past 55 минут назад
300 метров день это очень подвижный краб? Это средняя скорость 12,5 метров в час, как он на людей то нападает?
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14k
Kostick Час назад
может просто их сожрать? вроде как деликатесом считается. тоже мне проблема))
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4k
Vlamir Час назад
Накупят на миллионы евро аэрозольных баллонов с краской и тупо перекрасят всех "голубых" в цвета итальянского флага!
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44
Александр Вьюшков Час назад
Можно было просто спасать страну от голубых...
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3k
Шапкин Час назад
А красными их сделать не догадались?
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88k
7guest 2 часа назад
А эти Голубые крабы нападают на людей с какой целью?
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563
Areskoi 2 часа назад
"и нападают на людей"(с)
Ссылка www.youtube.com
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