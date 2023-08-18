Власти Италии выделяют миллионы евро на спасение страны от голубых крабов

Голубые крабы угрожают экосистеме и нападают на людей.
Голубые крабы захватили Италию. Хищное ракообразное охотится на моллюсков и даже нападает на людей. Власти страны выделили 2,9 миллиона евро (3,2 миллиона долларов) на борьбу с этим опасным вредителем. В море разместили около 300 сетей для отслеживания и контроля за популяцией краба. Президент одной из областей Италии даже принёс на заседание несколько особей, чтобы показать виновника журналистам.
Голубой краб поедает моллюсков, которых добывают в Италии. Это грозит большими экономическими проблемами, а также может привести к оттоку туристов из страны.
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На самом деле голубые крабы — очень плохие ребята. Это очень агрессивный вид ракообразных, который способен нанести огромный вред экосистеме. К тому же голубые крабы очень подвижны — за день они могут преодолеть расстояние до 300 метров. Напоследок эволюция наградила голубых крабов удивительной плодовитостью: самки откладывают от 2 до 8 миллионов икринок за один нерест. К счастью, самки способны откладывать икринки всего раз в жизни, иначе от этих крабов не было бы спасения вовсе.
В итоге мы имеем злобного краба, который быстро передвигается, умеет плавать и бегать, размножается с невероятной скоростью. Охотятся эти крабы на моллюсков, вскрывая панцири своими клешнями. Инвазивный вид стал уничтожать все живое на дне: моллюсков, икру рыб, саму рыбу и других крабов. Местами рыбаки стали больше ловить чужака, чем местные виды.
Голубые крабы появились в Италии около 15 лет назад. За последние несколько лет их популяция стала увеличиваться с невероятной скоростью. Учёные связывают это с глобальным потеплением.
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Да где вы этот бред берёте? На самом деле самки спариваются только один раз в год, непосредственно после линьки, а количество икринок не говорит ни о чем от слова совсем, например рыба-луна самый плодовитый вид среди позвоночных, самки обыкновенных лун-рыб производят до 300 000 000 икринок за раз и что у нас все океаны заполнены этой рыбой?
Кстати голубой краб считается деликатесом и вылавливается в больших количествах.