Власти Италии выделяют миллионы евро на спасение страны от голубых крабов

Голубые крабы захватили Италию. Хищное ракообразное охотится на моллюсков и даже нападает на людей. Власти страны выделили 2,9 миллиона евро (3,2 миллиона долларов) на борьбу с этим опасным вредителем. В море разместили около 300 сетей для отслеживания и контроля за популяцией краба. Президент одной из областей Италии даже принёс на заседание несколько особей, чтобы показать виновника журналистам.

Голубой краб поедает моллюсков, которых добывают в Италии. Это грозит большими экономическими проблемами, а также может привести к оттоку туристов из страны.