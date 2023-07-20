Язык птиц, или Тайны коммуникации пернатых

Само по себе уже невероятно, но факт: птицы обладают удивительной способностью общаться друг с другом и гораздо более разнообразными способами общения, чем мы можем предположить.
Они не только передают сообщения голосом, но и используют жесты и позы. Интересным является то, что одна и та же поза может иметь различные значения в зависимости от контекста. Например, во время брачных игр она служит для привлечения самок, а в другое время она может предупредить потенциальных соперников, что гнездо уже занято.
На данный момент учёным известно более ста сигналов, используемых птицами. Некоторые из них являются универсальными, похожими на человеческие жесты, которые понятны без перевода. Однако другие сигналы предназначены для внутривидового общения, и именно здесь кроется настоящая интересность. Более того, интересные наблюдения были сделаны в отношении домашних питомцев, способных говорить на человеческом языке.
Вот несколько любопытных примеров птичьего общения.
Самые простые и базовые элементы "птичьего языка" понятны не только другим птицам, но и другим животным, включая людей. Например, тревожные крики сороки, сойки, дрозда и других птиц предупреждают о возможной опасности. Эти звуки воспринимаются не только птицами того же вида, но и другими обитателями леса.
Если вы часто гуляете по лесу, вы, наверняка, замечали, что когда сорока внезапно взлетает со своим характерным треском, другие птицы на некоторое время замолкают и оценивают, не представляете ли вы угрозу. Затем они либо продолжают своё щебетание, либо удаляются от опасного места. Птицы также реагируют на крики хищных птиц. Это хорошо известно орнитологам, и поэтому записи этих криков используются на аэродромах для отпугивания птиц. Некоторые фермеры также используют эти звуки для защиты своих полей.
Кроме того, птицы могут использовать различные угрожающие позы, чтобы отпугнуть потенциальных врагов. Очевидно, что такие сигналы должны быть понятны всем. Некоторые птицы могут обитать в смешанных стаях, например, галки могут жить внутри стаи ворон. Стайки синиц часто включают в себя других мелких птиц. Это свидетельствует о том, что птицы способны обмениваться информацией с другими видами на уровне, достаточном для совместной жизни в стае.
С общими сигналами всё довольно просто и понятно. Здесь всё на уровне инстинктов. Но особенно интересно общение птиц одного вида друг с другом. При совместной жизни птицам требуется больше сигналов для взаимодействия. Это необходимо для совместного проживания, разведения потомства и миграций.
Интересный факт: птицы, ведущие стайный образ жизни, легче приручаются. Их коммуникабельность способствует этому процессу. Кроме того, птицы внутри стаи различают других особей. Самцы некоторых видов привлекают самок своим пением. Для нас пение двух таких птиц может звучать одинаково, но самка совершенно точно выбирает самца с более привлекательным пением. Потребность в пении заложена в птицу на уровне инстинкта, и она исполняет песни в своём собственном стиле. Более того, птица может оттачивать свое пение, учась у более опытных сородичей. Заводчики певчих птиц используют эту способность для обучения своих питомцев, сажая их рядом с опытными певцами или воспроизводя аудиозаписи.
Говоруны – настоящие гении птичьего мира. Они обладают не только высоким интеллектом, не уступающим высшим приматам, но и интенсивно общаются внутри стаи. Они не ограничиваются простыми звуками и жестами. Они способны дарить подарки друг другу или привлекать внимание потенциального собеседника интересными предметами, подобно маленьким детям.
Известно, что говоруны могут запоминать лица людей, которые им причинили вред. Встретив такого человека, птица начнет на него кричать и даже атаковать. Но самое интересное заключается в том, что говорун способен сообщить своей стае, что этот человек представляет опасность. И после этого вся стая будет проявлять агрессию по отношению к нему. Таким образом, птицы способны точно описывать своим сородичам источник угрозы.
Разговоры с человеком
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А что касается общения птиц с человеком на человеческом языке? Попугаи, скворцы, вороны, майны отлично могут повторять человеческую речь. Но понимают ли они значение того, что они произносят?
Безусловно, в большинстве случаев птицы-имитаторы просто повторяют звуки без осознания их значения.
Попугаи, которым привычны фразы вроде "Кеша хочет кушать", часто произносят их, когда они голодны. Некоторые особи имеют свои фразы, которые они произносят в зависимости от настроения – они говорят их, когда сердятся, обижаются или радуются. Да, попугай не понимает значения сказанного, и его фразы могут звучать неестественно в контексте обычного разговора. Например, радостный попугай может воскликнуть "Караул!". Но для попугая это определенный акустический сигнал на человеческом языке, с помощью которого он выражает определенную эмоцию. В другом контексте он не использует эту фразу. И что это, если не общение?
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И еще одна забавная особенность у попугаев – у них есть своеобразное чувство юмора. Люди часто рассказывают о том, как их питомцы научились имитировать звук дверного или телефонного звонка и забавлялись реакцией владельца. Интересно, что иногда птица может издать имитирующий звук просто так, без видимой причины. Но бывают ситуации, когда эти "шалости" имеют определенную цель: птица "звонит в дверь" и наблюдает за реакцией хозяина. Человек выходит, но за дверью никого нет. Он возвращается, и птица повторяет всё сначала. Если питомец делает это впервые, а хозяин ещё не знает о его новом трюке, возможно, ему придется немного побегать. Это означает, что птица сознательно занимается своей выходкой и, возможно, про себя хихикает.
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