Язык птиц, или Тайны коммуникации пернатых

С общими сигналами всё довольно просто и понятно. Здесь всё на уровне инстинктов. Но особенно интересно общение птиц одного вида друг с другом. При совместной жизни птицам требуется больше сигналов для взаимодействия. Это необходимо для совместного проживания, разведения потомства и миграций.

Интересный факт: птицы, ведущие стайный образ жизни, легче приручаются. Их коммуникабельность способствует этому процессу. Кроме того, птицы внутри стаи различают других особей. Самцы некоторых видов привлекают самок своим пением. Для нас пение двух таких птиц может звучать одинаково, но самка совершенно точно выбирает самца с более привлекательным пением. Потребность в пении заложена в птицу на уровне инстинкта, и она исполняет песни в своём собственном стиле. Более того, птица может оттачивать свое пение, учась у более опытных сородичей. Заводчики певчих птиц используют эту способность для обучения своих питомцев, сажая их рядом с опытными певцами или воспроизводя аудиозаписи.



