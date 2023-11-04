Необычный факт: почему лягушки мяукают?

Можно представить, как мяукает кошка или попугай, например. Но мяукающая лягушка?
В сети можно легко наткнуться на лягушек, которые мяукают. Оказывается, это нормальная реакция. Лягушки издают звук, похожий на мяуканье, когда им угрожает опасность.
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Интересно, что многие виды лягушек умеют издавать звуки, похожие на мяуканье. Например, в Санкт-Петербурге встретили обычную лягушку, которая тоже издавала мяуканье.
А вот видео из Сестрорецка
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Биолог Павел Глазков рассказал, что с помощью этого звука лягушки защищаются, а заодно предупреждают соплеменников об опасности.
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