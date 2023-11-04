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Необычный факт: почему лягушки мяукают?

Необычный факт: почему лягушки мяукают?

Автор:
04 ноября 2023 13:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   животные   интересное   лягушка   факты   фото   
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Можно представить, как мяукает кошка или попугай, например. Но мяукающая лягушка?

В сети можно легко наткнуться на лягушек, которые мяукают. Оказывается, это нормальная реакция. Лягушки издают звук, похожий на мяуканье, когда им угрожает опасность.

Интересно, что многие виды лягушек умеют издавать звуки, похожие на мяуканье. Например, в Санкт-Петербурге встретили обычную лягушку, которая тоже издавала мяуканье.

Биолог Павел Глазков рассказал, что с помощью этого звука лягушки защищаются, а заодно предупреждают соплеменников об опасности.

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Метки: Видео   Питомцы   животные   интересное   лягушка   факты   фото   
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2  комментария
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Garpia121 Час назад
Милые создания. Мы да даче очень дружно живем.
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Pinhead 2 часа назад
Мяукают не лягушки, а котики которые сидят в лягушках, будучи проглоченными
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