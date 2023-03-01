Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»

На концерте также должны были выступить «Сплин» и «Би-2». Но теперь их не будет.

Это уже не первая отмена выступления группы «Сплин». В августе 2022 их лидер Александр Васильев сказал на концерте в Воронеже:

«Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», «Tequilajazzz» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода».