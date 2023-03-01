Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»

Их отменили и убрали с афиш.
В Москве будет фестиваль «Брат‑2: Живой Soundtrack». Он намечен на 4 марта. Там выступят Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец, Настя Полева, группа «Маша и Медведи» и другие музыканты. Тусовка посвящена легендарному режиссёру Алексею Балабанову и его фильму «Брат 2».
На концерте также должны были выступить «Сплин» и «Би-2». Но теперь их не будет.
Это уже не первая отмена выступления группы «Сплин». В августе 2022 их лидер Александр Васильев сказал на концерте в Воронеже:
«Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», «Tequilajazzz» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода».
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После этого получил солидную долю критики и отмену пяти концертов в России. Организаторы утверждали, что это случилось по техническим причинам, а Васильев заявил: «И так всё понятно».
А коллектив «Би-2» в апреле 2022-го отказался выступать на концертной площадке Омска. Там был баннер «Zа президента», музыканты потребовали его завесить. Им не разрешили и они ушли со сцены за 15 минут до начала концерта.
Что касается московского фестиваля в честь Алексея Балабанова - журналисты спросили у организаторов, почему с афиш пропали «Сплин» и «Би-2». Вот ответ:
«Состав участников изменился. Мы не комментируем».
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Вообще чуть-чуть стала раздражать уже вся эта русофобствующая богемка, особенно в свете невысокого качества их творчества - вокала, мелодии, и самого текста. Хрень какую-нить едва промямлят или провоют на эстраде под видом песни, а важничают - ну прям всё, искусство без них умрёт.
Чесслово, ну притомили уже эти пустышки около90вые со своей унылой тягомотиной для скучающего при радиоприёмнике офисного планктона. У большинства не песни, а нытьё какое-то нараспев.
Надоели всем хуже горькой редьки - но разве можно спокойно уйти? Надо еще напоследок явить политическую позицию, желательно попафоснее и поборцунистей. Ум честь и совесть эпохи от нас отвалили, вы только гляньте. Тьфу.
..а не родитель номер 1 и родитель номер 2...как в 3.14дарастическом ЕС и США?
Зачем же на страну...
Ты открывал ёб.алоооо ???
Пусть оно тебе платит.
Будешь широко известен в узких кругах.
Слава быстро уходит, а вместе с ней и деньги.
А за все надо платить.