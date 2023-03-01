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Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»

Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»

Автор:
01 марта 2023 16:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алексей Балабанов   БИ-2   Концерт   алксандр васильев   брат 2   выступление   отмена   режиссер   сплин   фестиваль   
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Их отменили и убрали с афиш.

В Москве будет фестиваль «Брат‑2: Живой Soundtrack». Он намечен на 4 марта. Там выступят Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец, Настя Полева, группа «Маша и Медведи» и другие музыканты. Тусовка посвящена легендарному режиссёру Алексею Балабанову и его фильму «Брат 2».

На концерте также должны были выступить «Сплин» и «Би-2». Но теперь их не будет.

Это уже не первая отмена выступления группы «Сплин». В августе 2022 их лидер Александр Васильев сказал на концерте в Воронеже:

«Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», «Tequilajazzz» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода».

После этого получил солидную долю критики и отмену пяти концертов в России. Организаторы утверждали, что это случилось по техническим причинам, а Васильев заявил: «И так всё понятно».

А коллектив «Би-2» в апреле 2022-го отказался выступать на концертной площадке Омска. Там был баннер «Zа президента», музыканты потребовали его завесить. Им не разрешили и они ушли со сцены за 15 минут до начала концерта.

Что касается московского фестиваля в честь Алексея Балабанова - журналисты спросили у организаторов, почему с афиш пропали «Сплин» и «Би-2». Вот ответ:

«Состав участников изменился. Мы не комментируем».

Источник:

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Метки: Алексей Балабанов   БИ-2   Концерт   алксандр васильев   брат 2   выступление   отмена   режиссер   сплин   фестиваль   
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20  комментариев
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
С. Бодров бы одобрил...
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5k
Шлагбаумэн 2 минуты назад
Мрази заднеприводные, вы и раньше особо накерн никому не нужны были, а теперь, Христопродавцы и подавно!
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 минуты назад

Ссылка www.youtube.com
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4k
Старичок 8 минут назад
чуваки решили, что круты и могут манипулировать массами, но оказалось, что массы могут таких манипуляторов послать лесом. и дать заднюю чуваки не могут, их не поймут "светочи отечественной эстрады" ввиде макаревича, пугачевой и т. д.
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112
Pasha Panfilov 10 минут назад
Ничего страшного, не споют одни, споют другие )) Свято место пусто не бывает )))
Вообще чуть-чуть стала раздражать уже вся эта русофобствующая богемка, особенно в свете невысокого качества их творчества - вокала, мелодии, и самого текста. Хрень какую-нить едва промямлят или провоют на эстраде под видом песни, а важничают - ну прям всё, искусство без них умрёт.
Чесслово, ну притомили уже эти пустышки около90вые со своей унылой тягомотиной для скучающего при радиоприёмнике офисного планктона. У большинства не песни, а нытьё какое-то нараспев.
Надоели всем хуже горькой редьки - но разве можно спокойно уйти? Надо еще напоследок явить политическую позицию, желательно попафоснее и поборцунистей. Ум честь и совесть эпохи от нас отвалили, вы только гляньте. Тьфу.
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2k
Vadim Balabanov 14 минут назад
Я не поклонник группы Би-2. Но если они не давали согласия на политическую агитацию, то имеют право попросить баннер завесить...
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28k
Levyathan Полчаса назад
Вообще не понимаю тех, кто слушает Сплин и БИ-2, когда есть Денис Майданов, Газманов и Шаман!
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44k
Мойша Полчаса назад
Хоть через год, но пошла мазутА.
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4k
Шилов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
poбт 36 минут назад
а почему они вообще были на афишах?
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6k
Бу 41 минуту назад
некуй это гавно слушать
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28k
Ваня 54 минуты назад
ибо нех, сначала весь такой себе патриот, а когда жратки хочется, так ну его нафиг...
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5k
alex Час назад
большие города
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28k
albedo Час назад
Все справедливо - выступил против большинства народу - шагай к своему меньшинству.
Пусть оно тебе платит.
Будешь широко известен в узких кругах.
Слава быстро уходит, а вместе с ней и деньги.
А за все надо платить.
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August

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