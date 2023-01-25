Валерия Меладзе лишили основного источника доходов

Отмечается, Валерий Меладзе планировал неплохо подзаработать на дорогой площадке в Барвихе — стоимость билетов за столиками у сцены составляет 70 тысяч рублей. И поскольку концерт переносился на год с 8 марта 2022 года, за это время было продано около 80% билетов.



Но важна здесь не Барвиха, а то, что вслед за Москвой об отмене концертов Меладзе сообщили в Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Сочи и ряде других российских городов. Причины, конечно, не называются, но в Барнауле всё-таки проговорились. Барнаульские организаторы массовых мероприятий сообщили, что Меладзе попал в чёрный список и работать с ним никто не планирует.