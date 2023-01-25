Валерия Меладзе лишили основного источника доходов

Прощай, цыганка Сэра!
После неумной выходки на корпоративе в Дубае, где Меладзе поддержал украинских националистов, певца потихоньку начали "отменять".
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Сегодня стало известно, что его концерт, планировавшийся на 8 марта, не состоится. Мероприятие должно было проходить в элитном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Официальная причина отмены концерта не называется, но организаторы сообщили, что вместо Меладзе выступит Владимир Пресняков, и зрители смогут пройти в зал по тем же билетам или вернуть за них деньги.
Отмечается, Валерий Меладзе планировал неплохо подзаработать на дорогой площадке в Барвихе — стоимость билетов за столиками у сцены составляет 70 тысяч рублей. И поскольку концерт переносился на год с 8 марта 2022 года, за это время было продано около 80% билетов.
Но важна здесь не Барвиха, а то, что вслед за Москвой об отмене концертов Меладзе сообщили в Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Сочи и ряде других российских городов. Причины, конечно, не называются, но в Барнауле всё-таки проговорились. Барнаульские организаторы массовых мероприятий сообщили, что Меладзе попал в чёрный список и работать с ним никто не планирует.
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Хоть жить за бугром - пожалуйста.
Поклонники и фанаты готовы приезжать к ним туда - пожалуйста.
Но в России у этих людей не должно быть ни собственности, ни контрактов ничего иного.
Здесь их ждет только - позор.
Смотреть на мужика, открывающего рот под фанеру и платить за это 70 штук. Они там реально ипанулись все?)
Кто нибудь вспомнит хоть одну песню этого певуна?