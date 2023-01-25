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Валерия Меладзе лишили основного источника доходов

Валерия Меладзе лишили основного источника доходов

Автор:
25 января 2023 13:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Меладзе   Концерт   барвиха   отмена   скандал   черный список   
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Прощай, цыганка Сэра!

После неумной выходки на корпоративе в Дубае, где Меладзе поддержал украинских националистов, певца потихоньку начали "отменять".

Сегодня стало известно, что его концерт, планировавшийся на 8 марта, не состоится. Мероприятие должно было проходить в элитном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Официальная причина отмены концерта не называется, но организаторы сообщили, что вместо Меладзе выступит Владимир Пресняков, и зрители смогут пройти в зал по тем же билетам или вернуть за них деньги.

Отмечается, Валерий Меладзе планировал неплохо подзаработать на дорогой площадке в Барвихе — стоимость билетов за столиками у сцены составляет 70 тысяч рублей. И поскольку концерт переносился на год с 8 марта 2022 года, за это время было продано около 80% билетов.

Но важна здесь не Барвиха, а то, что вслед за Москвой об отмене концертов Меладзе сообщили в Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Сочи и ряде других российских городов. Причины, конечно, не называются, но в Барнауле всё-таки проговорились. Барнаульские организаторы массовых мероприятий сообщили, что Меладзе попал в чёрный список и работать с ним никто не планирует.

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Метки: Валерий Меладзе   Концерт   барвиха   отмена   скандал   черный список   
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30  комментариев
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27k
albedo Час назад
Это тот самый Меладзе?
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5k
Компьютер DELL монитором 41 секунду назад
Стоша говнозад , Тихона пальцем ...
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4k
Евгений Д 3 минуты назад
Дурак, поддался на дешевый развод, надо просто там где надо-держать язык за зубами. Любишь окраину- ну и люби себе потихоньку, не вякай на весь мир
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1
Городской 11 минут назад
прощай, цыганка Лера.
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1k
BarabanOFF 11 минут назад
Было бы логично еще и с остальными "порвать". Эта падаль должна понять, что их тут никто не ждет. Что они очень "токсичные" персоны и даже просто общаться с такими выродками - ниже своего достоинства.
Хоть жить за бугром - пожалуйста.
Поклонники и фанаты готовы приезжать к ним туда - пожалуйста.
Но в России у этих людей не должно быть ни собственности, ни контрактов ничего иного.
Здесь их ждет только - позор.
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628
Rom 12 минут назад
НаФрать на него. Давно надоел.
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36k
Aleks Полчаса назад
Ниче... Подождет когда хохлы запануют, они ему отсыпят в шапку.
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756
Gigantes Полчаса назад
Вот и чудненько! )
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8k
Фомич Полчаса назад
А зачем скрывать причину отмены?! Правильнее было бы наоборот, озвучить по радио и местному ТВ.
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53k
Олег 40 минут назад
пусть во Львове поёт. Ему там по морде еще набуцкают за незнание мойвы
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72k
Доктор Джонс 40 минут назад
Прощай, грузинка Мела...
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4k
alex 42 минуты назад
допи сте лся
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4k
Frank Borman 42 минуты назад
Бандера приде - спиваку много грошей принесе.
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29k
Aqueronte 43 минуты назад
Тц в Бирюлёво когда у него отберут? Там тоже ему неплохо капает
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33k
russger 46 минут назад
"стоимость билетов за столиками у сцены составляет 70 тысяч рублей"

Смотреть на мужика, открывающего рот под фанеру и платить за это 70 штук. Они там реально ипанулись все?)
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1k
Ловите наркомана! 47 минут назад
Прощай, Стоша Говнозад
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13k
котегRUS Час назад
этим утыркам нужен тотальный игнор!
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6k
Бу Час назад
так и нужно со всей этой ссыкливой плесенью поступать
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15
noname789 Час назад
Так надо поступать с каждым подобным персонажем.
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189
ruslan d Час назад
Ну и прекрасно , а как Спартак-то вчера сыграл ?
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94k
parallax Час назад
Горе-то какое.

Кто нибудь вспомнит хоть одну песню этого певуна?
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