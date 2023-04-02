FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7418 постов • 864 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Иноагент Моргенштерн* добавил к гонорару нулей и включил в райдер анальную смазку

Иноагент Моргенштерн* добавил к гонорару нулей и включил в райдер анальную смазку

Автор:
02 апреля 2023 18:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Концерт   Моргенштерн*   выступление   райдер   шоу бизнес   
3010
2

Из-за статуса иноагента у Моргенштерна* уменьшилось количество концертов, исчезли доходы от рекламы в РФ. Чтобы поддерживать жизнь на том уровне, к которому он привык, исполнителю приходится идти на всё.

В Сеть утекли снимки райдера Моргеншерна*, в котором добавилось пара пунктов. Помимо привычных фруктов, еды, а также вина с коньяком, которые исполнитель требовал ранее, рэпер в перечень требований включил еще и пиво, а также добавил анальную смазку.


25-летний артист запрещает подходить к нему или к его команде, за что принимающая сторона должна будет заплатить штраф. При этом, концертов у Моргенштерна* стало меньше, а потому он решил поднять стоимость своих выступлений: гонорар артиста теперь вырос в два раза. За выход на сцену иноагент требует восемь миллионов рублей, а не четыре, как было раньше - сообщает издание "Стархит".


Бывшая жена Моргенштерна ранее говорила, что у ее экс-возлюбленного после отъезда из РФ случился настоящий кризис. "Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась." Как ни крути, а на Западе артист интересен лишь части русскоязычных релокантов и туристов из РФ. Поэтому многим артистам приходится идти на всё, лишь бы их не забывали.


В соцсетях уверены, что обновление райдера - из этой серии. Пусть обсуждают, и неважно - в каком ключе. Ведь если не напоминать о себе, то через некоторое время люди будут с трудом вспоминать, кто такой этот Моргенштерн* и чем он был интересен.


*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: #иноагент   Концерт   Моргенштерн*   выступление   райдер   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Yus 2 часа назад
"В соцсетях уверены, что обновление райдера - из этой серии. Пусть обсуждают, и неважно - в каком ключе. Ведь если не напоминать о себе, то через некоторое время люди будут с трудом вспоминать, кто такой этот Моргенштерн* и чем он был интересен."

Ну и нафига его пиарить здесь? Выкинуть и забыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 9 минут назад
Ну и нафига ты о нём напоминаешь?
Тебе нравится его "творчество"?
Сдох максим, да и )(*й с ним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лебовски Полчаса назад
Автор, лови минус за этого анального героя. Пиаришь его?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TOROID Полчаса назад
По "кокосу" надо уточнить - сколько граммов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Трив Полчаса назад
А как это, "оливки и маслины"? Он тупой что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Валерий 36 минут назад
"Как ни крути, а на Западе артист интересен лишь части русскоязычных релокантов и туристов из РФ"... открою страшную тайну, он и тут никому найух был не нужен. ходили чисто потусить, а ценителей как не было, так и нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 40 минут назад
нах этого [мат]-не пишите о нем посты и через полгода его и не вспомнят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
schmubu 40 минут назад
анальная смазка и моргенштерн - новости, который фишки заслужили.
очень сожалею, что могу поставить только один минус этому тупому говнопостеру TapokSudby.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones 41 минуту назад
Цельнозерновой хлеб и соленья к водке, сразу видно парень за ЗОЖ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Хороший, Плохой, Злой 44 минуты назад
анальная смазка и огромный дилдо... так правильнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladislav Grigorenko 51 минуту назад
А чё так скромно? Всего восемь? Просил бы сразу сто восемь. И солидола бочку 200 л вместо смазки. Сам же жопой чует, куда его пошлют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Влад 51 минуту назад
В принципе всё верно, переехали и кранты. Причём удвоение гонорара вызовет одновременное снижение количества зрителей, и так не больно то шли. Зато вся эта ситуация наглядно показывает уровень интеллекта этих "звёзд", а нам объясняет как нужно относиться к их "гениальным" высказываниям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 51 минуту назад
А давайте мы сходим и поставим автору этого высера (TapokSudby) во всех его постах по МИНУСУ - чтоб не рекламировал инагентов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
AzuveR 53 минуты назад
"25-летний артист".... Какой на БУЙ артист ?Чертило это @идаростическое,без звания и родины. И на хрена оно на "Фишка" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
491
adssaf afasffdsga 54 минуты назад
Все зарабатывают на жизнь разными способами. Раньше он зарабатывал орально, а сейчас - кризис, приходится ещё и анальной. Но услуги проститута как-то дороговато, да и лицо стрёмное. Ктож на такое позарится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 55 минут назад
Он что фишкам платит чтоб о нем напоминали и неважно - в каком ключе.
Так и не напоминайте. мы про него успешно забываем . хотя я лучше и не знал бы о нем. точнее я знаю только из-за того что на фишках такие новости постят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Иванов КАКАнгел Полчаса назад
А кто платит комментаторам которые продвигают пост в горячее?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Pasha Panfilov 57 минут назад
"запрещает подходить к нему или к его команде, за что принимающая сторона должна будет заплатить штраф"
Не должна, азаза ) Нет такого закона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
13k
19k
anpetrof Час назад
Таким фруктам нужно запретить выступать в России, пусть на Украину выметается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Pasha Panfilov anpetrof 55 минут назад
Моргенштерн вообще должен выглядеть вот так. А не вот это вот всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
S__D Час назад
Недавно была новость, что они с Милохиным в Тае арендный скутер расхерачили. Так что, может, (Пусть обсуждают, и неважно - в каком ключе) и не поэтому?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Pasha Panfilov S__D 48 минут назад
Ну слава богу, хоть не в Камбодже краденый велосипед пропили )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
KE2646 Час назад
Пора писюн в переходе сосать, на большее алишерка не способен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121320



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились
В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились
«Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды «нетрадиционных ценностей»
«Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды...
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Нейросеть показала, что было бы с известными голливудскими актёрами, если бы их судьба сложилась иначе
Нейросеть показала, что было бы с известными голливудскими актёрами, если бы их судьба...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#интересно#в мире#комментарии#торнадо#пожар
#Юмор#факты#картинки#животные#люди#подборка#провал
#история#Фотографии#Приколы#кино#США#Россия#съемка
Остался без гешефта: иноагента Шаца депортировали с Бали, не дав провести концерт 8 марта Остался без гешефта: иноагента Шаца депортировали с Бали, не дав провести концерт 8 марта Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте Шаталась и шептала в микрофон: певица МакSим сорвала концерт в Сочи Шаталась и шептала в микрофон: певица МакSим сорвала концерт в Сочи Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2» Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2» "Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина восприняли как каминг-аут "Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина...

На что жалуетесь?

Вернуться