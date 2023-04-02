Иноагент Моргенштерн* добавил к гонорару нулей и включил в райдер анальную смазку

Из-за статуса иноагента у Моргенштерна* уменьшилось количество концертов, исчезли доходы от рекламы в РФ. Чтобы поддерживать жизнь на том уровне, к которому он привык, исполнителю приходится идти на всё.
В Сеть утекли снимки райдера Моргеншерна*, в котором добавилось пара пунктов. Помимо привычных фруктов, еды, а также вина с коньяком, которые исполнитель требовал ранее, рэпер в перечень требований включил еще и пиво, а также добавил анальную смазку.
25-летний артист запрещает подходить к нему или к его команде, за что принимающая сторона должна будет заплатить штраф. При этом, концертов у Моргенштерна* стало меньше, а потому он решил поднять стоимость своих выступлений: гонорар артиста теперь вырос в два раза. За выход на сцену иноагент требует восемь миллионов рублей, а не четыре, как было раньше - сообщает издание "Стархит".
Бывшая жена Моргенштерна ранее говорила, что у ее экс-возлюбленного после отъезда из РФ случился настоящий кризис. "Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась." Как ни крути, а на Западе артист интересен лишь части русскоязычных релокантов и туристов из РФ. Поэтому многим артистам приходится идти на всё, лишь бы их не забывали.
В соцсетях уверены, что обновление райдера - из этой серии. Пусть обсуждают, и неважно - в каком ключе. Ведь если не напоминать о себе, то через некоторое время люди будут с трудом вспоминать, кто такой этот Моргенштерн* и чем он был интересен.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
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Ну и нафига его пиарить здесь? Выкинуть и забыть.
Тебе нравится его "творчество"?
Сдох максим, да и )(*й с ним.
очень сожалею, что могу поставить только один минус этому тупому говнопостеру TapokSudby.
Так и не напоминайте. мы про него успешно забываем . хотя я лучше и не знал бы о нем. точнее я знаю только из-за того что на фишках такие новости постят.
Не должна, азаза ) Нет такого закона.