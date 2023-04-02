Иноагент Моргенштерн* добавил к гонорару нулей и включил в райдер анальную смазку

25-летний артист запрещает подходить к нему или к его команде, за что принимающая сторона должна будет заплатить штраф. При этом, концертов у Моргенштерна* стало меньше, а потому он решил поднять стоимость своих выступлений: гонорар артиста теперь вырос в два раза. За выход на сцену иноагент требует восемь миллионов рублей, а не четыре, как было раньше - сообщает издание "Стархит".

Бывшая жена Моргенштерна ранее говорила, что у ее экс-возлюбленного после отъезда из РФ случился настоящий кризис. "Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась." Как ни крути, а на Западе артист интересен лишь части русскоязычных релокантов и туристов из РФ. Поэтому многим артистам приходится идти на всё, лишь бы их не забывали.

В соцсетях уверены, что обновление райдера - из этой серии. Пусть обсуждают, и неважно - в каком ключе. Ведь если не напоминать о себе, то через некоторое время люди будут с трудом вспоминать, кто такой этот Моргенштерн* и чем он был интересен.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.