"Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина восприняли как каминг-аут

Когда пошутил, а на самом деле, выходит, сказал правду.
Максим Галкин (признанв РФ иноагентом) продолжает давать концерты в Израиле. Без политической подоплёки его выступления не обходятся, и критика российской власти - тема номер один в репертуаре юмориста. На этот раз Максимушка превзошёл самое себя, сделав смелое заявление. "Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо пид***с! Другого не дано! В моем случае это удачное совпадение!"
Осторожно! Нецензурная лексика!
Публика была в восторге от услышанного. В соцсетях, впрочем, в этом выступлении не увидели ничего нового. Самокритично - не поспоришь, но какова цена вопроса?
А актриса Яна Поплавская считает, что этот пассаж иноагента Галкина - свидетельство того, что как артист юморист выдыхается. "Действительно, мужского гендера совсем не осталось", - резюмирует Поплавская.
Источник:
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Короче, хватит пиарить этих предателей. Кому интересно мнение актёришки? Для них тишина - смерть.
p.s.А про Пугачёву когда будет пост?
Поэтому все точно сказано
Можно подумать одновременно нельзя быть евреем и этим самым.
Ну а что Г. таки альтернативно ориентирован как бы все догадывались.
Ну признался так признался то де сенсация.
ТС. Если в следующем выступление признается что к тому же геронтофил, не надо об этом пост делать , мы как бы и так знаем.
Поэтому такой злой и так ненавидит русский народ.