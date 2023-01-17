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"Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина восприняли как каминг-аут

"Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина восприняли как каминг-аут

Автор:
17 января 2023 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   видео   выступление   галкин   каминг-аут   политика   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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Когда пошутил, а на самом деле, выходит, сказал правду.

Максим Галкин (признанв РФ иноагентом) продолжает давать концерты в Израиле. Без политической подоплёки его выступления не обходятся, и критика российской власти - тема номер один в репертуаре юмориста. На этот раз Максимушка превзошёл самое себя, сделав смелое заявление. "Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо пид***с! Другого не дано! В моем случае это удачное совпадение!"



Публика была в восторге от услышанного. В соцсетях, впрочем, в этом выступлении не увидели ничего нового. Самокритично - не поспоришь, но какова цена вопроса?


А актриса Яна Поплавская считает, что этот пассаж иноагента Галкина - свидетельство того, что как артист юморист выдыхается. "Действительно, мужского гендера совсем не осталось", - резюмирует Поплавская.


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Метки: Концерт   видео   выступление   галкин   каминг-аут   политика   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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21  комментарий
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8k
Борис Карабанов Час назад
Наконец-то про Галкина. Ну, сколько можно было томить?
Короче, хватит пиарить этих предателей. Кому интересно мнение актёришки? Для них тишина - смерть.
p.s.А про Пугачёву когда будет пост?
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5k
ПЕТР 18 минут назад
Сколько должно пройти времени что бы про него забыли? Потом опа...умер народный артист России. И кадры его передач как с Кикабидзе..типа да он хороший был..вы не так все поняли.
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5k
Losterdin 19 минут назад
да хватит уже про этого мудака писать
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27k
Киры4 22 минуты назад
Красиво он себя описал, "голубой еврей".
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4k
Евгений Д 23 минуты назад
Да, максик ведь точно не еврей- он православный (по крайней мере был им в РФ).
Поэтому все точно сказано
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215
IgorEr Полчаса назад
Что то напомнило...
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16k
Виталий Касандров 44 минуты назад
Почему или.
Можно подумать одновременно нельзя быть евреем и этим самым.
Ну а что Г. таки альтернативно ориентирован как бы все догадывались.
Ну признался так признался то де сенсация.
ТС. Если в следующем выступление признается что к тому же геронтофил, не надо об этом пост делать , мы как бы и так знаем.
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5k
Котэ 47 минут назад
но тем не менее поплавские и все остальные добросовестно смотрят его выступления
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189
Хухрмухр Котэ 5 минут назад
И я посмотрел,против своей воли.И что теперь?Ты хохляра лучше арестовича смотри,как он вам свинорылым по губам водит.Ахахаха
Ссылка youtu.be
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7k
Том Сойер 50 минут назад
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12k
harlamov 57 минут назад
У Галкина комбо - и еврей, и п*****с.
Поэтому такой злой и так ненавидит русский народ.
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590
Uganda 59 минут назад
нет страшнее наказания для таких чем забвение.
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20k
иванов дмитрий Час назад
Три дня не было постов про кого то из уеховших.
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28k
Levyathan Час назад
Когда у вас уже пройдет этот синдром брошенки и вы перестанете про уехавших посты стряпать.
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11k
Rus77 Час назад
Он не еврей, а мерзкий жид, а вот с питарасом он в точку!
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1k
Lexx Час назад
Какой интересный у него каминг-аут получился. Вроде не про себя говорил, но все всё поняли.
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