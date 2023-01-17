"Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо ...": откровение иноагента Галкина восприняли как каминг-аут

Максим Галкин (признанв РФ иноагентом) продолжает давать концерты в Израиле. Без политической подоплёки его выступления не обходятся, и критика российской власти - тема номер один в репертуаре юмориста. На этот раз Максимушка превзошёл самое себя, сделав смелое заявление. "Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо пид***с! Другого не дано! В моем случае это удачное совпадение!"





