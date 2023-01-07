«Откуда ты такой, Максим?»: Дмитрий Рогозин рассказал всё, что думает об уехавшем Галкине*

Заодно поделился интересными фактами из жизни его родственников. Теперь поведение Галкина выглядит ещё более странным.
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Позже он заявил:
«Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить.
Мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого готов отдать все силы».
Несмотря на оправдания, Меладзе потребовали лишить гражданства и не пускать больше в Россию. Потом к нему присоединился и Максим Галкин:
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«Отец Максима Галкина, Галкин Александр Александрович — начальник главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России (1987—1996), генерал-полковник, лауреат государственной премии России, депутат Госдумы (1998-2000).
Достойный и уважаемый человек. Брат Дмитрий с 2006 года — президент частной «Военно-промышленной компании», которая является партнером государства в области оснащения Вооруженных сил и других военизированных структур бронетехникой и ее сервисным обслуживанием, ремонтом и утилизацией вооружения. Откуда же ты такой выродок, Максим?»
Кстати, Рогозин недавно попал под обстрел в Донецке. Врачи провели операцию и вытащили у него осколок из шейного отдела позвоночника.
*Признан иностранным агентом на территории России.
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Похищено 11 млрд руб., возвращено 3,5 млрд.
Из 19 объектов не завершено строительство пяти.". ярд денег = больнице, большой и хорошей, в ценниках 2012. вопрос в студию, только уважаемые без эмоций - как так, такое разгильдяйство было допущено?
Язык одного меньше вреда принёс России, чем действие-бездействие на работе другого. Что, кровью "искупил" вину?
Можно теперь и других обличать?
Цирк, сука...
Не будь как Валера. Имей совесть.