«Откуда ты такой, Максим?»: Дмитрий Рогозин рассказал всё, что думает об уехавшем Галкине*

Позже он заявил:

«Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить.

Мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого готов отдать все силы».