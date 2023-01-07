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«Откуда ты такой, Максим?»: Дмитрий Рогозин рассказал всё, что думает об уехавшем Галкине*

«Откуда ты такой, Максим?»: Дмитрий Рогозин рассказал всё, что думает об уехавшем Галкине*

Автор:
07 января 2023 17:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Меладзе   Дмитрий Рогозин   Концерт   Украина   выступление   гражданство   максим галкин   поддержка   
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Заодно поделился интересными фактами из жизни его родственников. Теперь поведение Галкина выглядит ещё более странным.

Максим Галкин* и Валерий Меладзе высказались в поддержку Украины. Вот как это сделал Меладзе:

Позже он заявил:

«Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить.

Мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого готов отдать все силы».

Несмотря на оправдания, Меладзе потребовали лишить гражданства и не пускать больше в Россию. Потом к нему присоединился и Максим Галкин:

За это он тоже получил немало критики, в том числе и от Дмитрия Рогозина, экс-главы «Роскосмоса».

«Отец Максима Галкина, Галкин Александр Александрович — начальник главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России (1987—1996), генерал-полковник, лауреат государственной премии России, депутат Госдумы (1998-2000).

Достойный и уважаемый человек. Брат Дмитрий с 2006 года — президент частной «Военно-промышленной компании», которая является партнером государства в области оснащения Вооруженных сил и других военизированных структур бронетехникой и ее сервисным обслуживанием, ремонтом и утилизацией вооружения. Откуда же ты такой выродок, Максим?»

Кстати, Рогозин недавно попал под обстрел в Донецке. Врачи провели операцию и вытащили у него осколок из шейного отдела позвоночника.

*Признан иностранным агентом на территории России.

Источник:

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Метки: Валерий Меладзе   Дмитрий Рогозин   Концерт   Украина   выступление   гражданство   максим галкин   поддержка   
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39  комментариев
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2k
Юрий Злой Час назад
то есть, если человек против войны, убийства, разрушений, то кому то это кажется странным ?
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6k
Умница-красавица 11 минут назад
Откуда? Да оттуда, откуда вы все- золотая молодежь страны Советов. Это ж вы за бусы продали завоеванное вашими отцами и дедами. А мы и наши дети будем это расхлебывать…
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12k
Kostick 13 минут назад
гм, опустив военных экспертов. итаГ, человек рогозин. получая зарплату большую, нежели глава наса, умудрился обосраться и с восточным, и довел до того, что никто не хотел страховать российские запуски. фарен вир вайтер, пристраивал сынулю главой ильюшина, где тот обосрался. племяшку пропихнул в руководителя сочинского биосферного заповедника, итог всё один - обосралась. и юли это ранетое в жопу чучело вякает? кто больше вреда нанёс стране? меладзе с этим геронтофилом? цытато - "На строительство космодрома был выделен 91 млрд руб., из них освоено 66 млрд.
Похищено 11 млрд руб., возвращено 3,5 млрд.
Из 19 объектов не завершено строительство пяти.". ярд денег = больнице, большой и хорошей, в ценниках 2012. вопрос в студию, только уважаемые без эмоций - как так, такое разгильдяйство было допущено?
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286
Татьяна Kostick 5 минут назад
Имбецил, тут, что по самой сути, не о Рагозине, как таковом, а о ублюдке Галкине. Так что вам лучше тихой сапой и по кромке леса.
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63k
doker 16 минут назад
Два чувака из одной "песочницы"... ругаются.

Язык одного меньше вреда принёс России, чем действие-бездействие на работе другого. Что, кровью "искупил" вину?
Можно теперь и других обличать?

Цирк, сука...
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1k
Олег 18 минут назад
Меладзе безусловно фрукт еще тот но куда Рогозин то лезет?! Получил ранение (скажем так в спину) во время пьянки, из-за него погибли люди ну ладно, ляг на дно, пусть забудется, но нет. Надо из себя обличителя показать. А то вдруг о нем забудут. Ну право слово какая то возня в песочнице.
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3k
Максим 21 минуту назад
Это у них через задний проход передаётся
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14k
Алан★Z★ Полчаса назад
Всех этих кидоров простить. Но после полного восстановления разрушений. Создать из них бригады. Как после войны из пленных немцев. И пусть всё восстанавливают. И пусть галкин раствор месит, пока в его жопе меладзе глину месит. Вот мое рождественское желание
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13k
U55R 56 минут назад
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1k
Lexx Час назад
А чего ему осколок не послал?
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4k
Горожанин Час назад
Какое воспитание - такой и ребёночек. Кто мальчика Галкина воспитал? Правильно - Алла Борисовна Пугачева. От Всесоюзной и Всероссийской хабалки - выродок. Это элементарно.
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2k
SHAGREEN Час назад
Ссылка m.youtube.com

Не будь как Валера. Имей совесть.
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54k
zloykoyot Час назад
Мне этот гладкий прилизаный мальтшик не нравился с самого начала мелькания на экранах. Потому как выступил в самой тухлой ипостаси даже для скомороха. Пародист пля. То есть сам никто, нихера не могу, но давайте покажу какие смешные все остальные. Нарисованная сладенькая улыбочка, елейный голосок, бегающие блестящие глазки. Не буду предполагать как он в аншлаги к Регине просочился и удержался, но факт в том, что явно не благодаря уникальному таланту. Ну а дальше - больше, скользкое беспринципное чмо готово на многое ради своей цели. Результат все увидели. Ну что же, от всей души желаю ему в конце карьеры торговать своей сракой под мостом где-нибудь в Хайфе.
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4k
alex Час назад
Кто не с нами, тот против нас. За борт засранцев!
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22k
hebpat 2 часа назад
а стыдно то стало, микрофончик то убрал, но всё равно Меладзе подонок Нужно было ответить как и положено - Зиг хайль, на украинском
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17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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August

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